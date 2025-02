Tomáš Souček z West Hamu slaví gól do sítě Leicesteru. | foto: Reuters

Přestože český fotbalista Tomáš Souček právě skóroval na svoje třicáté narozeniny, měl v tu chvíli v hlavě důležitější starost: hlavně zachovat respekt k soupeři. Jako by to měl dopředu do puntíku naplánované.

„Jasně, chtěl jsem to oslavit s týmem, ale zároveň soupeři projevit úctu,“ pravil záložník West Hamu pro klubová média po ligovém vítězství 2:0 nad Leicesterem.

A ptáte se, čím by zrovna jeho oslava mohla ranit?

Už je to skoro sedm let, kdy se v Leicesteru pod vlivem vichru z rotorů naposledy pořádně zachvěl trávník. Helikoptéra thajského miliardáře Vičaje Srivadtanaprapchy zase zprostřed stadionu odstartovala směrem k jeho sídlu, tak jako po každém domácím utkání.

Tentokrát ale nedoletěla.

Ještě nedaleko stadionu stroj explodoval, na palubě kromě strůjce největšího klubového úspěchu posledních let zahynula také jeho dcera i dva piloti. Pro fanoušky to byla obrovská rána, předchozí remíza právě s West Hamem v tu chvíli už nikoho nezajímala.

„A proto si nemyslím, že moje oslava s helikoptérou by byla vhodná,“ líčil přemýšlivý Souček, který svým gestem výmluvně sdělil: pamatuji si. A zase potvrdil, že je mezi fotbalisty tak trochu úkaz.

Tomáš Souček slaví se spoluhráči z West Hamu gól do sítě Leicesteru.

Usměvavý reprezentační kapitán nedávno oslavil pátý rok v londýnském klubu. Na třicáté narozeniny nastoupil ke svému 235. zápasu a na stadionu v Olympijském parku Královny Alžběty zase prožil magický večer.

Čeští střelci v Premier League Patrik Berger 38 gólů/229 zápasů Tomáš Souček 33/184 Milan Baroš 28/122 Tomáš Rosický 19/170 Matěj Vydra 11/106

„Je to ten nejkrásnější dárek, nemohl jsem si přát víc. O to víc se teď těším na páteční oslavu s rodinou,“ culil se po svém 38. gólu za Hammers a celkem 33. v anglické Premier League, čímž zase stáhl nejlepšího českého střelce v soutěži Patrika Bergera, jenž jich má o pět víc.

Rodinu při oslavě zdravil jen na dálku, těhotná manželka a dvě dcerky tentokrát zůstaly doma kvůli pozdnímu výkopu. „Ale říkaly, že něco chystají, takže se nemůžu dočkat!“

Vraťme se ale ještě o pár minut zpátky. West Ham s novým trenérem Grahamem Potterem v sezoně zachraňuje, co se dá. Po senzačním vítězství 1:0 na druhém Arsenalu potřeboval tým formu stvrdit i doma proti předposlednímu. Další nula a povedený výkon už mužstvo nejspíš definitivně zachránily. I díky Součkovi.

Tomáš Souček (vlevo) slaví gól proti Leicesteru se spoluhráčem Edsonem Álvarezem. Tomáš Souček v souboji o balon během utkání West Hamu s Leicesterem.

„Vždycky chci být na hřišti důležitý, dát gól, když to jde. A pak? Prostě se výsledek snažím ubránit,“ nehledal složitosti.

„A přesně na tomhle si postavil kariéru,“ prohodil s úsměvem kouč Potter.

Souček, ještě donedávna kapitán, který hned po uzdravení Jarroda Bowena pásku zase vrátil, má v klubu úžasnou pověst. Je skromný, milý, vždy nápomocný. Což pak stvrzuje nejen výkony na hřišti, ale i svými projevy.

Vždyť čtvrteční (ne)oslava byla jen dalším příkladem.