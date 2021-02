Součka po červené omilostnili, rozhodčí Dean kvůli výhrůžkám požádal o volno

Souček se vyhne třízápasovému trestu, jenž mu za udělení přímé červené karty hrozil. Nastoupit proto může už v úterý večer v zápase Anglického poháru proti Manchesteru United.

„Mám radost, že moji červenou zrušili. Schválně jsem se na to díval - odehrál jsem bez červené karty zatím celou svou kariéru, přes 200 zápasů. Těším se, že týmu pomůžu v důležitých zápasech i tenhle týden,“ napsal Souček na své sociální sítě.



Tomáš Souček @tomassoucek28 Mám radost, že moje červená karta proti Fulhamu byla zrušena. Schválně jsem se na to díval – odehrál jsem bez červené karty zatím celou svou kariéru, přes 200 zápasů. Těším se, že týmu pomůžu v důležitých zápasech tenhle týden! Děkuji všem za vaši podporu! #westham #whu #COYI https://t.co/00xILreaJG oblíbit odpovědět

Vyloučení českého reprezentanta vzbudilo o víkendu na Ostrovech velkou pozornost. Za Součka se postavily fotbalové legendy, hromadně vyzývaly vedení soutěže, aby červenou kartu anulovalo, což se nyní stalo.



Rozhodčí Mike Dean, který za chybným verdiktem stojí, se mezitím stal na sociálních sítích terčem výhrůžek a vedení Premier League požádal, aby ho nedelegovalo na nadcházející ligové kolo.

Přesto zkušený dvaapadesátiletý sudí ještě dostal na povel středeční utkání FA Cupu mezi Leicesterem a Brightonem...

Nebyla to první Deanova chyba během posledního týdne. Ve středu nesprávně vyloučil Jana Bednareka ze Southamptonu v utkání proti Manchesteru United. I tohle rozhodnutí vedení ligy dodatečně opravilo.



A v sobotu udělil červenou kartu Součkovi za to, že v závěru utkání proti Fulhamu udeřil loktem útočníka Aleksandra Mitroviče.

The correct call? ⚒️ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 8, 2021

Byl to smolný moment, za který se český fotbalista ihned omlouval. Mitrovič ho těsně bránil, Souček si chtěl před standardní situací svého týmu vytvořit prostor k náběhu a když zvedl svou levou paži, nešťastně trefil soupeře do obličeje. Srbský útočník se skácel, po chvíli však rozhodčímu naznačoval, aby celou věc přešel. Že ho Souček trefil nedopatřením, neúmyslně.

Dean se však nechal zviklat videorozhodčím Lee Masonem, který ho upozornil na možné zákeřné chování českého hráče a zavolal ho k monitoru. Na něm si hlavní sudí celý incident několikrát prohlédl – a vzápětí překvapivě sáhl pro červenou kartu.



„Je mi trapně za toho, kdo seděl u videa, ať už to byl kdokoli,“ prohlásil David Moyes, kouč West Hamu. A celou věc krátce po utkání komentoval i samotný Souček: „Každý, kdo mě zná, ví, že se nikdy nesnažím soupeři ublížit. Je mi líto, co se stalo. Během zápasu i po něm jsem s Aleksandarem Mitrovičem mluvil a on sám mi řekl, že náš souboj byl fér.“

V pondělí to uznala i kontrolní komise.