Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

O dokončení transferu informovaly oba kluby na svých webech, podrobnosti přestupu nezveřejnily.
Rigo v Ostravě odehrál celkem 65 ligových utkání, ve kterých pětkrát skóroval. V uplynulé sezoně pomohl Baníku k postupu do Konferenční ligy, v níž ale mužstvo tento týden ztroskotalo ve 4. předkole.
Svými výkony v dresu Baníku si Rigo řekl i o pozvánku do seniorského národního týmu, za který zatím odehrál pět zápasů a dal jeden gól. Nechyběl ani na letošním ME hráčů do 21 let, kde rovněž zaujal.
Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík
„Tomáš je houževnatý a technicky talentovaný záložník, o kterého byl po jeho vynikajících výkonech na Euru do 21 let velký zájem,“ uvedl sportovní ředitel Stoke City Jonathan Walters. Pro klub, který chce bojovat o návrat do Premier League, se Rigo stal už jedenáctou posilou v letním přestupním období.
„Byly to krásné dva roky. Baník mě vystřelil do světa, za to musím klubu poděkovat. I za tu neskutečnou podporu, kterou jsme tu celé dva roky cítili od fanoušků společně s klukama v šatně,“ rozloučil se Rigo na webu Ostravy.