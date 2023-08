Přikrylova zkouška trhu. Exotice se nebráním, říká. Hlavně chce někam patřit

Už se rýsuje nová štace?

Pořád čekám. Nějaké nabídky mám, ale ještě jsem si dal čas, uvidím, co bude. Přestupové období je dlouhé. Je to nepříjemné, už bych rád trénoval s týmem, jsem na to za celou dobu zvyklý. Trénovat sám není ideální.

Ale také období, kdy hráč není smluvně vázaný a může zkoušet sílu přestupového trhu, má i své výhody, ne?

Výhodné je to akorát v tom, že mám čas na rodinu. Tolik času na ni jsem neměl celou kariéru. Musím se připravovat sám jen se svými kondičními trenéry, to je nepříjemné. Spousta přestupů se dělá později, radši už bych někam patřil.