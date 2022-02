Poznar o přesunu do Polska: Látal je výhoda, riziko sestupu vnímám

„Jdu do toho s rizikem, že jsou poslední a můžou sestoupit. Ale klub má ambice a chtěl by se hned vrátit,“ říká nejlepší ligový střelec Zlína v jeho novodobé historii, do níž se zapsal 41 brankami.

Svůj osobní cíl dát v jedné sezona deset branek tím nenaplníte, i když jste měl šesti podzimními góly dobře našlápnuto.

To mě mrzí. Ale nepočítal jsem, že se to seběhne tak rychle. O nabídce jsem věděl delší dobu, interes rostl. Nakonec jsou všichni spokojení. Zlín dostane peníze za hráče, jemuž končí smlouva a který je už starší (33 let). Všem v klubu jsem poděkoval - spoluhráčům, trenérům, pracovníkům. Doufám, že jsem si nezavřel dveře. Mám nadstandardní vztah s majitelem i (sportovním manažerem) Zdenou Grygerou. Rozešli jsme se s tím, že když budu mít sportovní formu, mohl bych se na sklonku kariéry vrátit. To by bylo pěkné. Jsem Zlíňák, na tom se nic nemění. Jsem rád, že se mi nějak povedlo zapsat do klubové historie.

Ve Zlíně jste o prodloužení nejednali?

Férově jsme se bavili. Vím, jaká je ve Zlíně situace, že po sezoně končí generální partner (Fastav)a podpisy nových smluv neprobíhají. Doba není snadná pro žádný klub a Zlín není výjimkou. Musí myslet na zadní vrátka. Na konci sezony bychom se mohli dostat pod tlak a to bych nechtěl.

Přestupujete do zahraničí v Kristových letech. S tím jste moc nepočítal, že?

To je pravda. Nabídky ze zahraničí jsem měl i předtím, ale buď mi na nich něco nesedělo, nebo jsem se bál, nebo něco zahaprovalo. Polská liga je velmi zajímavá, už jen trhem, který je daleko větší než český. Televizní přenosy, stadiony jsou na vyšší úrovni. Kvalitu nemůžu posoudit. Nejlepší týmy se nedostávají do Evropy, protože nemají silný koeficient, ale fotbal je v Polsku hodně populární. Bude to pro velká zkušenost, těším se.

Jakou roli sehrál ve vašem přestupu trenér Látal?

Důležitou. Je to pro mě výhoda. Znám ho. Máme dobrý vztah. Kolikrát jsme proti sobě hráli v lize. Je velmi ambiciózní, náročný. Jako hráč byl vítězný typ a jako trenér se nezměnil. V Polsku má dobré jméno. Jaro začali pod jeho vedením vítězně, pak prohráli a remizovali. I když se jim podzim nepovedl, ukázali, že jsou konkurenceschopní.

Kdy se po zranění zapojíte do hry?

Prošel jsem těžkým obdobím. Nevěděl jsem přesnou diagnózu, jestli nebudu muset na operaci. Teď bych měl být z nejhoršího venku. Bolest břišních svalů jsme eliminovali, ale těžko odhadovat, kdy budu hrát. Nechci nic riskovat a ani klub.