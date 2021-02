Česká střelecká extra klasa. Pekhart je nejlepším cizincem polské ligy

„Je to velká věc tady v Polsku, něco jako galavečer Zlatý míč v Česku. Beru to jako velkou poctu a moc si toho vážím. Je to motivace a energie do další práce,“ uvedl Pekhart, lídr tabulky střelců polské Ekstraklasy, pro ČTK.



Do Legie přišel loni v únoru po vypršení smlouvy ve španělském druholigovém klubu Las Palmas.

Během úvodního půlroku v Polsku dal pět gólů, v aktuální sezoně si rodák ze Sušice vybojoval pevné místo v sestavě a dosud zaznamenal 17 soutěžních branek. Patnáctkrát se trefil v polské lize a v tabulce kanonýrů má náskok pěti zásahů před druhým Jesúsem Imazem z Bialystoku.

Pekhart v anketě porazil Španěla Jesúse Jiméneze ze Zabrze a Portugalce Pedra Tibu z Poznaně.

Český forvard popsal, jak probíhalo slavnostní vyhlášení - kvůli koronavirovým opatřením jen virtuálně.

„Mrzí mě, že jsem si to nemohl tolik vychutnat. Kdyby se to konalo za normálních podmínek, mohl jsem tam být třeba i s rodinou. Vstup se mnou byl na pódiu pomocí zoom hovoru z předzápasového hotelu,“ přiblížil Pekhart, jenž se trefil i o tomto víkendu.

V nedělním utkání 17. kola polské ligy pomohl Legii proměněnou penaltou k remíze 1:1 na stadionu Bialystoku. „Nejsme spokojení, ztratili jsme dva body. Je to i moje vina, protože jsem měl tři šance, abych zápas rozhodnul, ale štěstí mi nepřálo. Měl jsem dát tři góly,“ řekl pro web úřadujících mistrů Pekhart, jehož tým z druhého místa tabulky ztrácí dva body na vedoucí Štětín.

Pekhartova střelecká forma mu na podzim vynesla i reprezentační pozvánku. Po dlouhých sedmi letech se těšil, jak si zahraje za národní tým, kvůli zmatkům kolem testů na koronavirus nakonec do žádného z listopadových duelů nezasáhl. Nejprve byl negativní, poté pozitivní a tým opustil, další kontrolní odběr byl nicméně znovu negativní, jenže jednání s UEFA o jeho případném návratu se vlekla. Tak se nakonec s vedením dohodl, že se vrátí do Polska.