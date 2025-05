„Už několik měsíců vím, že v létě Legii opustím. Na rozloučenou bych rád něco přidal do vitríny,“ řekl polskému webu Fakt. „Řekl jsem prezidentovi Legie, že do toho dám všechno až do posledního dne, protože si nedokážu představit, že bych tohle krásné dobrodružství končil na tribuně. Pokud dostanu šanci proti Štětínu, dám do toho celé své srdce,“ prohlásil Pekhart, což se mu nakonec nesplnilo.

Přitom nedávno gólem z penalty pomohl k výhře 2:1 na stadionu Chelsea v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy, které bylo přesto pro Legii konečnou.

„Na Stamford Bridge jsem odehrál dobrý zápas, vyhráli jsme a navíc jsem měl kapitánskou pásku. Nikdy by mě nenapadlo, že se mi něco takového ještě přihodí,“ uvedl bývalý hráč Slavie, Sparty a Jablonce, který má za sebou i angažmá v Anglii, Německu, Řecku nebo Izraeli.

Česká radost v generálce na Euro proti Albánii, vpravo střelec Lukáš Masopust, vlevo Tomáš Pekhart.

„S Legií jsem vyhrál všechno, jsem spokojený. Bylo to nejlepší období mého fotbalového života. Až budu trávit důchod v Aténách, budu mít na co vzpomínat. V létě se rozhodnu, jestli chci v kariéře pokračovat. Otevřel jsem si zdravotní centrum v Praze a mám několik dalších podniků. Budu mít co dělat. Takže se může ukázat, že Legia je můj poslední klub,“ dodal Pekhart. Za národní tým odehrál 26 zápasů a dal dva góly.

Do Legie poprvé přišel na začátku roku 2020. S klubem získal dva mistrovské tituly, Polský pohár a superpohár, v sezoně 2020/21 se stal nejlepším střelcem polské ligy s 22 góly. Po vypršení kontraktu odešel do Gaziantepu, po půlroce se ale vrátil.

V lize je Legia čtyři kola před koncem pátá o 12 bodů za první Čenstochovou.