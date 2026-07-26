Gólový návrat. Ostrák v MLS nastoupil po zranění a rozhodl o výhře St. Louis

St. Louis zvítězilo počtvrté za sebou a posunulo se na sedmé místo v Západní konferenci. Colorado hrálo od 12. minuty v deseti po vyloučení Roba Holdinga. Anglický obránce dostal červenou kartu i v květnovém vzájemném utkání, které St. Louis rovněž vyhrálo 1:0. Ostrák v této sezoně MLS nastoupil teprve podruhé.
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Z vítězství se v sobotu radoval také střídající Ondřej Lingr s Houstonem, který porazil v texaském derby Austin 3:0. Cincinnati v základní sestavě s Pavlem Buchou, který dal v minulém utkání dva góly, podlehlo v Columbusu 1:2.
Inter Miami bez odpočívajícího Lionela Messiho zvítězil nad Montrealem 1:0 gólem z penalty, kterou proměnil v 81. minutě Luis Suárez po faulu na Germána Berteramea.
Mexický reprezentant upadl do bezvědomí po srážce hlavami s obráncem Montrealu Efraínem Moralesem. Berteramea odvezla sanitka do nemocnice. Trenér Miami Guillermo Hoyos později uvedl, že hráč je při vědomí a bude v pořádku.