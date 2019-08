Z Francie do Německa. Reprezentační gólman Koubek se upsal Augsburgu

Hradec Králové, mistrovství Evropy do 21 let, přestup do Sparty, hostování v Liberci, návrat do Sparty, odchod do Rennes a teď Augsburg.

Sedmadvacetiletý gólman rozšířil české zástupce v jedné z nejkvalitnějších fotbalových soutěží planety.

V Augsburgu se navíc potká s krajany s Janem Morávkem a Markem Suchým, který do bavorského klubu přestoupil před pár dny z Basileje. Morávek je naopak jedním ze služebně nejstarších hráčů Augsburgu.

„Přístup lidí z Augsburgu mě přesvědčil o tom, jak hodně mě chtějí a jakou ve mě mají důvěru,“ prohlásil Koubek.