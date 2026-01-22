Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník

Další šanci prosadit se v Německu zatím nedostane. Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara, jenž patří Mönchengladbachu, stráví jarní část sezony na hostování v Celtiku Glasgow. Součástí dohody je i opce na přestup.
Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.

Tomáš Čvančara v dresu Celtiku. | foto: Celtic Football Club

Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.
Tomáš Čvančara na tréninku probíhá mezi spoluhráči, kteří ho vítají zpátky.
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.
Útočník Mönchengladbachu Tomáš Čvančara si přidržuje Xaviho Simonse z Lipska.
„Je to obrovská čest podepsat smlouvu s tímto klubem. Moc se těším, až začnu hrát a budu týmu pomáhat. Čeká nás spousta výzev. Jsem připravený se do toho pustit a udělat vše, co je v mých silách, abychom je zvládli a přinesli úspěch našim skvělým fanouškům,“ prohlásil Čvančara pro klubový web.

Přitom ještě nedávno kouč německého celku Eugen Polanski zdůrazňoval, že každý si zaslouží druhou šanci. Jenže tu zatím Čvančara v Mönchengladbachu nedostane.

„Celtic je jedním z největších jmen světového fotbalu a mám radost, že můžu přiložit ruku k dílu,“ přidal pětadvacetiletý Čvančara.

Celtic si od něj hodně slibuje. „Věříme, že má pořádnou kvalitu, a myslíme si, že bude pro náš tým důležitým přínosem,“ uvedl trenér Martin O’Neill.

Čvančara na podzim hostoval v Antalyasporu, kde ale na konci minulého roku vypadl z kádru a v lednu se vrátil do Borussie. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.

Do tureckého celku přišel v červenci a odehrál za něj 13 zápasů, v nichž dal dva góly. Do Mönchengladbachu přestoupil v létě 2023 z pražské Sparty, jíž pomohl k titulu.

Co bude s Čvančarou? Každý si zaslouží druhou šanci, říká kouč Gladbachu

V rodné zemi nastupoval i za Opavu či Jablonec. V české reprezentaci si dosud připsal osm startů. V Německu má smlouvu do června 2028.

Z českých fotbalistů si za Celtic naposledy zahrál v sezoně 2014/15 obránce Filip Twardzik. V minulém ročníku působil v dresu jeho odvěkého městského rivala Rangers reprezentant Václav Černý.

Celtic ovládl skotskou ligu čtyřikrát po sobě a s 55 tituly je spolu s Rangers neúspěšnějším týmem. Oba celky z Glasgow ale aktuálně ztrácí šest bodů na vedoucí Heart of Midlothian. Celtic hraje také ligovou fázi Evropské ligy, kde usiluje o postup do vyřazovací fáze.

