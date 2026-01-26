Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

Ve čtvrtek se stvrdilo jeho hostování z Mönchengladbachu, tři tréninky s týmem a rovnou do základní sestavy.
„Byl to pro mě náročný týden, s týmem jsem byl tři dny a hned šel na to. K tomu těžký zápas, spousta soubojů, hodně dlouhých míčů, opravdu složité,“ poznamenal Čvančara.
Čvančarova čísla
Sparta (leden 2022 až léto 2023)
Mönchengladbach (2023 až 2025)
Antalyaspor, podzim 2025
Celtic, jaro 2026 až ?
Celtic neprožívá povedenou sezonu. Šampion z předchozích čtyř ročníků, který ovládl třináct z posledních čtrnácti sezon, je patnáct kol před koncem až třetí. A fanoušci vzhlíželi právě k nedělnímu zápasu na stadionu vedoucího Heart of Midlothian, na který ztrácel šest bodů.
Celtic dvakrát vedl, Čvančarova akce po hodině hry přinesla gól na 2:1, ale souboj skončil remízou. „Že jsme získali jen bod, s tím nejsme spokojení,“ podotkl pětadvacetiletý útočník.
Vzápětí dostal žlutou kartu a poté byl střídán. „Samozřejmě, že mě těší asistence, ale řekl bych, že jsem týmu schopen pomoct lepšími výkony,“ prohlásil.
Po dvou a půl letech od přestupu ze Sparty je Celtic pro Čvančaru třetím zahraničním klubem. Dvě sezony strávil v Mönchengladbachu.
Při debutu v bundeslize se parádně předvedl, v bláznivém zápase proti Augsburgu dal dvě branky. Ve čtvrtém kole přidal další trefu, jenže pak vypadl ze sestavy, v následujících sedmi kolech přidal už jen jednu branku a na na začátku jara 2024 ho na dva a půl měsíce zastavilo poranění vazů v kotníku.
|
Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník
V druhé sezoně v Mönchengladbachu už byl spíš náhradníkem, zasáhl do osmadvaceti zápasů, ale v průměru hrál jen 29 minut. Dal dvě branky, dostal i červenou kartu.
Sám pak přišel s tím, že by rád změnil klub. A tak loni v létě zamířil na hostování do Antalyasporu.
„Hostování umožní Tomášovi naplnit jeho potenciál v jiném prostředí. Věříme, že je to nejlepší řešení pro obě strany,“ řekl Roland Virkus, sportovní ředitel Mönchengladbachu.
Nebyl to správný krok.
|
Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa
V Turecku nastupoval zpočátku sice pravidelně, ale v sedmi zápasech skóroval jen jednou a zase ztratil pevné místo v sestavě.
Když se ke konci podzimní části ozval s tím, že nedostal výplatu a kvůli dluhům se obrátil na Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, upadl v nemilost. Na začátku ledna se hlásil zpátky v Mönchengladbachu, kde má smlouvu do letošního června.
Ani v jednom ze tří lednových bundesligových zápasů se neobjevil v nominaci a poté se domluvil ve Skotsku. Tam se uvedl skvěle, stejně jako kdysi v Německu. Ale potřebuje kvalitní výkony udržet. A také by mu pomohlo, kdyby se celý Celtic zmátořil.