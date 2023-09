Čvančara: Už nemám nervy. Že mi chybí pokora? To říká ten, kdo mě nezná

Jak moc vás změnilo, že jste táta?

Vždycky jsem to bral tak, že co dělám, to dělám sám pro sebe. Tohle byl moment, který mi celý život úplně obrátil. Teď chci jen to, aby se malá měla dobře, abych jí dal všechno, co potřebuje, a aby na mě mohla být pyšná.

Jednou jí můžete pustit video, jak při debutu v bundeslize proti Augsburgu střílíte dva góly. Druhý, vyrovnávací, v nastaveném čase z penalty.

Byli jsme určení tři. Mazák Weigl, Francouz Pléa a já. Pléa už nebyl na hřišti, za Julianem jsem šel a povídám, jestli souhlasí, že si to vezmu. Podal mi balon a já šel.

Blesklo vám hlavou, o co jde? Kdybyste nedal...

Tak bych to dostal pěkně sežrat. Určitě by si fanoušci neříkali, že se můj přestup povedl. Uvědomoval jsem si to, ale zápas se mi vydařil, věřil jsem si. Až když jsem pak seděl v kabině a trochu ze mě vyprchával adrenalin, napadlo mě: kdybys to nedal, můžeš si zabalit tašku a vrátit se do Česka.

Chtělo to kuráž, která vám nikdy nechyběla.

Asi to tak je, ale na to během utkání nemyslím. Říkám si jen, že chci pomoct týmu, ukázat, že jsem dobrý fotbalista a že si bundesligu zasloužím.

Kdyby ne, asi by vás kouč Seoane nepostavil třikrát v řadě do základní sestavy.

Všiml jsem si, že se psalo, že patřím mezi nejdražší přestupy v historii Gladbachu, takže jsem trochu měl v hlavě, že bych mohl dostat prostor. Ale je to bundesliga: týmy kupují hráče za desítky milionů eur a někteří taky sedí na lavičce. Kdo nepomůže, nehraje. A je fuk, odkud přišel nebo kolik stál.

Vypadá to, že vám kouč hodně věří. I teď, po dvou porážkách v řadě?

Nikde není psáno, že se vrátím z repre a v Darmstadtu budu hrát. Teď k nám přišel na hostování Siebatcheu, výborný útočník z Unionu Berlín. Jsem připravený bojovat a výhoda je, že umím zahrát i jinde než na hrotu. V tom je moje síla.

Útočník Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu (vlevo) v hlavičkovém souboji s Joshuou Kimmichem z Bayernu

Taky v tom, že se dokážete rychle přizpůsobit, ne?

Zhruba rok zpátky jsem úplně přestal být před zápasy nervózní. Vyhrál jsem se, obouchal, prošel hodně týmů. Teď se už jen těším – a pro první zápas v novém prostředí to platí obzvlášť. Ten hlad, chuť dát gól a energie ze mě úplně stříká. Cítil jsem to v prvním zápase za repre, stejně tak teď za Gladbach. Chtěl jsem už v prvním utkání v přípravě předvést, že na to mám. Řekl jsem si: nebudu tady do počtu, musím něco ukázat.

Tak jste nastřílel hattrick.

Jasně, ale byl to jen přátelák. Všichni si pamatujeme na jednoho českého hráče, který začal hattrickem dokonce přímo v bundeslize.

Však vás taky s Martinem Feninem, který dopadl neslavně, hned spousta lidí začala srovnávat.

Těch zpráv mi přišlo milion. Ale nejsem v Německu proto, abych se s někým porovnával. Chci jen dokázat, že jsem tu po právu, že si to zasloužím. Tři góly v přáteláku... No a? To nic neznamená. Všechno se ukáže až v ostrých zápasech.

Ten první se vám povedl náramně. Musel vás kouč Seoane vracet na zem?

Nemusel. Nejsem naivní. Tušil jsem, jak asi budou vypadat zápasy s těžšími soupeři. Proti Bayernu jsem si připadal jako atlet: lítal jsem mezi pěti soupeři jak na kolotoči. Často jsme pod tlakem, nakopneme míč a ode mě se čeká, že ho udržím a vymyslím nadstavbu. Snad to zatím není propadák, ale jsem tu, abych dával góly, a dva zápasy jsem je nedal. Takže je na čem pracovat.

Dochází vám, jak velký skok jste udělal?

Nechci říkat otřepané fráze, ale asi by vám odpověděl každý stejně. Německo, to je větší intenzita, těžká adaptace, člověk je najednou sám, zvyká si. Pro mě je největší změna v tom, že v bundeslize nikoho nezajímáte.

To myslíte jak?

Že jste tam jen sám za sebe. Aby to nevyznělo zle: třeba právě Julian Weigl, borec se zkušenostmi z Dortmundu a reprezentace, mě hned druhý den pozval k sobě domů na oběd, to mi strašně pomohlo. Ale celkově to není jako v Česku, kdy se po zápase jde sednout na večeři.

Gólová radost českého forvarda Tomáše Čvančary v utkání s Polskem.

Je těžké si zvyknout?

Asi jen v tom, že jsem v týmu jediný Čech. Ale není na škodu, že díky tomu jsem hned začal mluvit. Němčinu jsem se nikdy ve škole neučil, nemám ani základy, to mě všechno teprve čeká. S angličtinou ale není problém.

Je výhoda, že v zahraničí nejste poprvé? Už jste si v osmnácti zkusil půlrok v italském Empoli.

Bylo to podobné. I v Itálii jede každý na sebe, ale zvyknete si. Když máte v týmu borce, o kterém víte, že vám – a nechytejte mě, prosím, za slovo – pomůže vyhrát barák, snažíte se s ním komunikovat, i když je to třeba složitější.

Asi trochu něco jiného, než jste zažíval na hostováních třeba na Vyšehradě nebo v Opavě. Ohlížíte se někdy?

Jasně. Třeba u Opavy mě mrzí, že jsem do toho vůbec šel. Chtěl jsem za trenérem Kováčem, věřil jsem, že týmu pomůžu, ale taky mě brzdil problém s kolenem. Chtěl jsem ukázat, že na ligu ve dvaceti mám, ale přišel jsem do týmu, který hrál o udržení, a neustál jsem to. Nejsem posera, klidně to přiznám.

Co jste neustál?

Vlastní chtíč. Strašně jsem tlačil na to, abych už ligu hrál. Když se dneska podívám na videa, jak jsem řešil zakončení, jak jsem kazil i situace sám na gólmana, říkám si, že to snad ani nejsem já. Byl to můj nejhorší půlrok v kariéře.

Byl jste netrpělivý?

Spíš ambiciózní. Tak jsem vychovaný, vždycky jsem chtěl něco dokázat, to mám v sobě a patří to ke mně. Ale taky už vím, že musím dělat postupné kroky.

Takže jste s léty získal pokoru?

Co na to říct... Že nemám pokoru, to o mně i teď píše spousta lidí. Přitom nikdo z nich mě vlastně osobně nezná. Nikdo z nich se mě nikdy nezeptal, co mám v životě za sebou a proč jsem na hřišti i v životě takový, jaký jsem.

Můžeme to probrat teď. Proč?

To je asi na jiný rozhovor. Bylo by to určitě zajímavé povídaní, ale seděli bychom tu dlouho. Chtěl jsem jen říct, že je strašně jednoduché kohokoli natřít, zkritizovat – třeba teď to potkalo Honzu Kuchtu. Každý si umíme sednout k počítači a naťukat něco na sociální síť nebo do diskuse. Ale koho zajímá něco víc? Jaký ten člověk je, co zažil? Bohužel skoro nikoho. To, co jsou někteří schopní na internet napsat, je hnus. A je úplně jedno, jestli píšou o fotbale nebo o čemkoli jiném. Měli by se nad sebou zamyslet.

Berete v tomhle ohledu Německo jako nový začátek? V novém prostředí si můžete začít budovat pověst od nuly.

To taky není úplně pravda. Německo není izolované, dostane se tam všechno, včetně hodně nepříjemných věcí, které jsem musel řešit. Ale to je jedno, pojďme radši dál.

Dobrá. Jak se v Gladbachu žije?

Máme hezký baráček na vesnici, kde žije pár důchodců. Pro rodinu s pejskem ideální místo. A už se pomalu začínáme socializovat, pořád přemlouvám spoluhráče, aby s námi někam vyrazili.

K čemu přemluvili oni vás?

Na soustředění bylo povinné zpívání v angličtině. Třeba Francouz Honorat neuměl ani slovo, takže to bylo velké pobaveníčko... Já si vybral písničku Impossible od Jamese Arthura. A sklidil jsem velký potlesk. (smích)