Když loni v létě odcházel hostovat do Turecka, jeho vztahy s klubem ani se spoluhráči nebyly optimální. V pátek se však český útočník Tomáš Čvančara hlásil na začátku zimní přípravy fotbalistů Borussie Mönchengladbach. Ale co s ním bude dál?
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach. | foto: Borussia Mönchengladbach

Tomáš Čvančara na tréninku probíhá mezi spoluhráči, kteří ho vítají zpátky.
Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu se raduje ze vstřeleného gólu v utkání proti...
Útočník Mönchengladbachu Tomáš Čvančara si přidržuje Xaviho Simonse z Lipska.
Tomáš Čvančara z Mönchengladbachu se raduje ze vstřeleného gólu v utkání proti...
Pětadvacetiletý fotbalista zatím zůstává v kádru, který v sobotu dopoledne odletěl do Turecka na soustředění a zkusí zabojovat o místo v sestavě.

„Všechny zajímalo, jak ho tým přijme a první dojem je rozhodně pozitivní. Dočkal se běžného až vřelého přivítání a na pátečním tréninku působil, že je plný energie a odhodlaný makat naplno,“ píše německý deník Bild.

„Každý si zaslouží druhou šanci,“ řekl na jeho adresu kouč Eugen Polanski, jenž předtím působil u mládežnických výběrů.

Když Čvančara do Německa přišel v létě 2023, áčko tehdy vedl Gerardo Seoane, který skončil loni v září po mizerném vstupu do nové sezony. V listopadu pak na jeho místo nastoupil Polanski.

Tomáš Čvančara na tréninku probíhá mezi spoluhráči, kteří ho vítají zpátky.

„Řekl jsem Tomášovi, že o něm mám vysoké mínění. Myslím, že je to opravdu kvalitní hráč. Už jako trenér mládeže jsem o něm často slýchal,“ přidal polský kouč a jmenovec slavného filmového režiséra.

Čvančara před dvěma a půl lety přestoupil ze Sparty za zhruba 300 milionů korun a v Německu se uvedl výtečně. Střelecky se mu dařilo už v přípravě, pak se dvakrát trefil v poháru a následně v prvním ligovém kole pomohl dvěma góly k remíze v bláznivém zápase proti Augsburgu – na konečných 4:4 srovnával z penalty v sedmé nastavené minutě.

Jenže na tohle představení už nedokázal navázat, střelecky se trápil, navíc prodělal zranění kotníku, a postupně vypadl ze sestavy.

Vzpoura proti Čvančarovi, v týmu nechtějí, aby hrál. Odejít plánuju od zimy, reaguje

Když si v jednu chvíli postěžoval, že tolik nehraje, ostatní hráči dokonce naklusali za vedením s tím, že si nepřejí, aby byl v nominaci.

„Byl jsem první, kdo přišel v zimě za vedením, protože jsem cítil, že vzájemně nenaplňujeme naše očekávání. Požádal jsem o hostování, abych se mohl dostat zpět do formy. Nevyhověli mi a dali mi sliby, které ale nedodrželi,“ přispěchal český útočník s vysvětlením.

To bylo loni na jaře.

V létě se dočkal odchodu do tureckého Antalyasporu, kde však také paběrkoval a posléze upadl v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

A tak je teď zpátky v Gladbachu, kde má smlouvu do roku 2028.

„Nechci dávat příliš velkou váhu tomu, co se stalo v minulosti. Spíš mě zajímá, jak na mě a na celý tým bude působit teď,“ uzavřel Polanski.

Německá liga startuje příští víkend a dvanáctý Mönchengladbach doma vyzve Augsburg.

Bude u toho Čvančara? Dokáže se ještě v Německu chytit?

16. kolo

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
9.1. 20:30
  • 3.18
  • 3.82
  • 2.05
Union Berlín vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
10.1. 15:30
  • 2.13
  • 3.19
  • 3.53
St. Pauli vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.1. 15:30
  • 3.71
  • 3.66
  • 1.92
Heidenheim vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
10.1. 15:30
  • 2.85
  • 3.59
  • 2.30
Freiburg vs. Hamburger SV //www.idnes.cz/sport
10.1. 15:30
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.23
Werder Brémy vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
10.1. 15:30
  • 2.32
  • 3.74
  • 2.73
Leverkusen vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
10.1. 18:30
  • 1.93
  • 3.98
  • 3.40
Mönchengladbach vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
11.1. 15:30
  • 1.97
  • 3.60
  • 3.58
Bayern Mnichov vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
11.1. 17:30
  • 1.13
  • 9.48
  • 15.70

17. kolo

Kompletní los
15. kolo

14. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 15 13 2 0 55:11 41
2. Borussia DortmundDortmund 15 9 5 1 26:12 32
3. LeverkusenLeverkusen 15 9 2 4 33:20 29
4. RB LipskoRB Lipsko 15 9 2 4 30:19 29
5. HoffenheimHoffenheim 15 8 3 4 29:20 27
6. StuttgartStuttgart 15 8 2 5 25:22 26
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 15 7 4 4 30:30 25
8. Union BerlínUnion Berlín 15 6 3 6 20:23 21
9. FreiburgFreiburg 15 5 5 5 25:26 20
10. Werder BrémyBrémy 15 4 5 6 18:28 17
11. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 15 4 4 7 22:24 16
12. MönchengladbachMönchengladbach 15 4 4 7 18:24 16
13. Hamburger SVHamburg 15 4 4 7 16:25 16
14. WolfsburgWolfsburg 15 4 3 8 23:28 15
15. AugsburgAugsburg 15 4 2 9 17:28 14
16. St. PauliSt. Pauli 15 3 3 9 13:26 12
17. HeidenheimHeidenheim 15 3 2 10 13:34 11
18. MohučMohuč 15 1 5 9 13:26 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po remíze v Sunderlandu.

Zcela šťastné uvítání do nového roku neprožili, a tak když měli fotbalisté Manchesteru City reagovat na bezgólovou remízu v Sunderlandu, kapitán Bernardo Silva jen výmluvně prohodil: „Nejsme z toho...

2. ledna 2026

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

