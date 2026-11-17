Owono v zápase 2. listopadu při pokusu o odkop zasáhl De Miguela do hrudníku. Hráč Tenerife byl převezen do nemocnice, kde následující ráno po zástavě srdce a krevního oběhu zemřel. Minulý týden disciplinární komise Španělské fotbalové federace udělila Owonovi za násilné chování vedoucí k vážnému zranění nejdelší možný distanc na 12 zápasů.
„Hráči, bývalí hráči, trenéři, brankáři, ti všichni to považují za nešťastnou náhodu,“ uvedl v pondělí Piqué ve videu na sociálních sítích. „Jsem hluboce přesvědčen o tom, že udělení maximálního trestu Jesúsovi za tento čin ho dostává do situace, kterou si nezaslouží, protože nenese vinu za všechno, co se stalo,“ dodal bývalý hvězdný obránce.
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„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?
Piqué poukázal na třízápasový zákaz činnosti, který dostal José Corpas z Albacete za to, že v jiném druholigovém utkání kopl nechtěně do hlavy hráče Quadriho Liameeda ze Sabadellu.
„Quadri je naštěstí v pořádku, následky v tomto případě nebyly fatální a komise potrestala Corpase třemi zápasy. Vzhledem k tomu všemu se ptám: co se vlastně trestá, čin, nebo jeho následky?“
Pětadvacetiletý Owono po tragédii vynechal zápasy Rovníkové Guineje v kvalifikaci o postup na mistrovství Afriky. Podle Piquého není pravděpodobné, že se na hřiště vrátí hned po vypršení trestu.
„Jesús bude potřebovat mnohem víc než 12 zápasů, než bude zase schopen nastoupit. Žádný trest nám Demiho (De Miguela) nevrátí,“ dodal Piqué.