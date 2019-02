Rychle zapomenout. Henryho premiéra končí fiaskem, hráčům spílal

Měl možnost vést v Arsenalu tým do osmnácti let, ale nechtěl se vzdát práce fotbalového experta televizní stanice Sky Sports. Proto se stal asistentem u belgické reprezentace, která získala v roce 2018 na mistrovství světa bronzové medaile. V průběhu podzimu média Thierryho Henryho spojovala s prací v Bordeaux i v Aston Ville, on ale v říjnu převzal Monako. Svou trenérskou cestu odstartoval tam, kde před lety začínal i jako profesionální fotbalista.