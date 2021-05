Obránce Gebre Selassie potvrdil odchod z Brém, zamíří do Liberce?

„Vážení fanoušci Werderu. Stále je pro mě extrémně těžké najít správná slova. Je mi neuvěřitelně líto celého klubu, fanoušků a města. Prostě jsme to nezvládli. Přál bych si s Brémami a Werderem lepší rozloučení. Jde o mé rozhodnutí s rodinou,“ napsal bývalý reprezentant.

Ve hře by měl nyní být jeho návrat do Liberce, kde v minulosti působil a s nímž byl také v minulých týdnech v kontaktu. Právě ze severu Čech v roce 2012 Gebre Selassie do Německa přestoupil.

„Theo dal jasně najevo, že se mu už nechce nikde cestovat. V Liberci má rodinu, chce se tam vrátit, odvedl tam skvělou práci. Já a vedení jsme s ním už delší dobu ve spojení. Bavili jsme se i o pozici v týmu a postech, které je momentálně schopen hrát. Pevně věřím tomu, že se Theo k nám v létě přidá. Že spolu budeme pracovat a uděláme v Liberci ještě skvělou práci,“ řekl na začátku května novinářům trenér Pavel Hoftych.

Vedle bývalého reprezentačního obránce Werder neprodlouží smlouvu ani s kapitánem Niklasem Moisanderem. Brémy kde působí také český brankář Jiří Pavlenka, sestoupily z bundesligy po 31 letech.