Jeden mrtvý a dvanáct zraněných. Blesk v Thajsku udeřil přímo na fotbalovém hřišti

Na sociálních sítích se objevilo video, které celou událost zachycuje.
Čtyřiadvacetiletý Awae schytal přímý zásah, skácel se k zemi, načež k němu okamžitě přispěchali spoluhráči a jeden z nich mu začal dělat masáž srdce. Ani on ani zdravotníci mu ale nepomohli.
🔴: قبل ساعات في تايلاند واثناء مباراة ودية ضربت صاعقة برق مهاجم في نادي يالا التايلاندي اثناء المباراة ومات على الفور…— MOATH | معاذ (@M0ATH) August 5, 2026
المهاجم اسمه صفوان أواي "Safwan Awae" وعمره 24 عام وهنا المقطع للحظة ضرب الصاعقة له مباشره في الملعب تصور بالكامل، والله مشهد مرعب ومهيب pic.twitter.com/zQcpUwVtHS
„Hráč podlehl navzdory zásahu zdravotníků zemřel. Další utrpěli popáleniny a byli převezeni do nemocnice,“ potvrdil šéf tamní policie.
„Klub FC Yala se připojuje k modlitbám a vyjadřuje upřímnou soustrast rodině,“ napsal Awaeho klub na sociální sítě.
Do Yaly přitom Awae přestoupil teprve letos v létě.
Tragédie se odehrála při zápase přátelského turnaje mezi amatéry a vybranými týmy z Malajsie a Thajska.