Brankář Barcelony Ter Stegen si vážně poranil koleno, zmešká zbytek sezony

V záplavě mnoha diskutovaných momentů to byl detail, který poněkud zapadl. Arsenal ve šlágru 5. kola anglické fotbalové ligy vyrovnal krátce poté, co soupeřův kapitán Kyle Walker diskutoval s...

Fotbalový rozhodčí Dalibor Černý nechyboval, když v úvodu víkendového šlágru na Slavii neodpískal penaltu po zákroku plzeňského Sampsona Dweha na Tomáše Chorého. Uvedla to komise rozhodčích.

Každý jen řešil, kolik gólů dostaneme. Trápí nás efektivita, smutní kouč Straka

Mohli jen překvapit. Jakýkoli bodový zisk fotbalistů Českých Budějovic s pražskou Spartou by byl překvapením kola. Nestalo se. Dynamo prohrálo přijatelným výsledkem 0:2. „Nebyla to ostuda. Kluci to...