Barcelona přišla o gólmana, náhradu může hledat i mezi Čechy bez smlouvy

Jeden byl dlouholetou jedničkou české fotbalové reprezentace, druhý to po něm přezval. V současnosti Tomáše Vaclíka s Jiřím Pavlenkou spojuje to, že jsou bez smlouvy a také to, že se o nich zmiňují španělská média v souvislosti s případnou náhradou barcelonského brankáře Marka ter Stegena. Ten si vážně poranil koleno.