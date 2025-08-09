Klub o tom informoval na svém webu.
„Disciplinární řízení je uzavřeno a hráč je s okamžitou platností opět kapitánem prvního týmu,“ uvedla Barcelona.
Ter Stegen koncem července podstoupil operaci zad a na sociálních sítích uvedl, že bude mimo hru zhruba tři měsíce. Klub oficiálně délku rekonvalescence neoznámil, očekává ale, že se bude zotavovat čtyři měsíce nebo déle. V případě minimálně čtyřměsíční pauzy by totiž podle pravidel finanční fair play ve Španělsku mohla Barcelona využít 80 procent jeho platu k tomu, aby zaregistrovala nového hráče.
Klub proto potřeboval, aby Ter Stegen podepsal zprávu o zranění a odsouhlasil poskytnutí zdravotní dokumentace lékařské komisi španělské fotbalové ligy. Ta následně oficiálně určí očekávanou pauzu a případně tím umožní zadlužené Barceloně registraci nových posil.
Na „čekačce“ jsou jiný brankář Joan García, jehož v létě ligoví šampioni přivedli z Espaňolu jako novou jedničku mezi tyčemi, nebo útočník Marcus Rashford, který bude v Barceloně hostovat z Manchesteru United. Registraci na novou sezonu nemá ani další brankář Wojciech Szczesny.
Ukončení sporu předcházelo Ter Stegenovo prohlášení na sociálních sítích, ve kterém německý brankář uvedl, že je připravený s klubovým vedením spolupracovat a lékařskou zprávu autorizuje. „Chápu, že mohlo dojít k napětí, ale věřím, že situaci dialogem a se smyslem pro zodpovědnost konstruktivně vyřešíme,“ uvedl Ter Stegen.
Konstatoval, že klub byl vždy o jeho léčbě a rehabilitaci informován a operaci schválil. „Veřejně jsem oznámil minimální dobu rekonvalescence, kterou budu po operaci potřebovat a kterou mi sdělili nejuznávanější odborníci,“ uvedl a vyloučil, že by vzniklá situace měla souviset s registrací konkurentů. „Velmi si jich vážím a chci s nimi sdílet kabinu ještě mnoho let. Jakákoliv jiná interpretace je nefér a nepřesná,“ dodal.