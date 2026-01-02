V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Klubové vedení vyjádřilo plnou podporu hráčově rodině. Oznámilo, že spolupracuje se zdravotníky na zajištění Dos Santosova převozu do nemocnice ve Francii v blízkosti jeho domova.
Při katastrofě, ke které došlo v noci na Nový rok, zemřelo podle dosavadních informací na 40 lidí. Dalších 115 osob utrpělo většinou vážná zranění. Agentura DPA uvedla, že přibližně 80 zraněných se v současnosti nachází v kritickém stavu. Příčiny tragédie se vyšetřují.
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno