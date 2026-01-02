V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

  11:43
Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena mládežnických výběrů převezli záchranáři letecky s těžkými popáleninami do Německa, kde je v současnosti v péči lékařů.

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety. | foto: FC Metz / Facebook

Klubové vedení vyjádřilo plnou podporu hráčově rodině. Oznámilo, že spolupracuje se zdravotníky na zajištění Dos Santosova převozu do nemocnice ve Francii v blízkosti jeho domova.

Při katastrofě, ke které došlo v noci na Nový rok, zemřelo podle dosavadních informací na 40 lidí. Dalších 115 osob utrpělo většinou vážná zranění. Agentura DPA uvedla, že přibližně 80 zraněných se v současnosti nachází v kritickém stavu. Příčiny tragédie se vyšetřují.

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Nejčtenější

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety.

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena...

2. ledna 2026  11:43

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

1. ledna 2026  19:09

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Brankář Martin Vaniak ve slávistickém dresu v utkání veteránů během...

V říjnu oslavil pětapadesáté narozeniny, ale chytat nezapomněl. Martin Vaniak byl vyhlášen nejlepším slávistou silvestrovského derby veteránů i díky tomu, že v závěru chytil Tomáši Čížkovi penaltu....

1. ledna 2026  7:59

Těžký konec roku pro Roberta Carlose, má za sebou akutní operaci srdce

Roberto Carlos v dresu týmu Bull in the Barne United

Bývalá brazilská fotbalová hvězda Roberto Carlos má za sebou akutní operaci srdce. Po tříhodinové operaci zůstane v nemocnici dva dny na pozorování. „Je mi fajn, jsem pečlivě sledovaný,“ citoval ho...

31. prosince 2025  15:56

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

31. prosince 2025  14:48

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Liberec přivedl stopera

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12

