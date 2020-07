Ze švýcarského fotbalového poháru letos cesta do Evropské ligy nepovede

Oznámili to zástupci švýcarského svazu, kteří podle svých slov marně usilovali o odložení termínu.

Vítěz poháru měl nastoupit ve 3. předkole Evropské ligy. Toto místo nyní připadne třetímu týmu ze švýcarské ligy, který měl původně začít už v 1. předkole. Šanci v 1. předkole nově dostane mužstvo ze čtvrtého místa tabulky, které momentálně drží Servette Ženeva.

Dohrání Švýcarského poháru může zkomplikovat nedostatek volných termínů. Basilej, která si už před přerušením sezony zajistila postup do semifinále, je totiž navíc stále ve hře v Evropské lize. Ta by měla začít čtvrtfinálovými dohrávkami od 5. srpna, nejlepší osmička se pak formou miniturnaje v Německu utká o titul od 10. do 21. srpna.