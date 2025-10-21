Šampioni z rybářské zátoky. Prostý klub uchvátil Švédsko, posily mu našel pošťák

Že se zrovna odsud, obyčejné rybářské vísky, kde žije necelých patnáct set obyvatel, vyklubou budoucí fotbaloví šampioni, bylo ještě před pár měsíci zhruba stejně pravděpodobné, jako že z místních vod Baltského moře vylovíte vánočního kapra.
Přírodní úkaz.
Čiré bláznovství.
Nonsens!
A přece je to od pondělního večera skutečnost.
Vítězství 2:0 na hřišti IFK Göteborg žlutočernou čepičku přehlíženého trpaslíka, který se většinu času schovával v nižších soutěžích, definitivně pozlatilo. Pohádka? Tři kola před koncem má Mjällby v tabulce švédské Allsvenskan (hraje se ve formátu jaro-podzim) nedostižný jedenáctibodový náskok před druhým Hammarby a příští léto vstoupí jako jediný vyslanec své země do kvalifikace Ligy mistrů.
Ale jak? Jak se to jenom mohlo stát?
Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 20, 2025
It's their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka
Už žádná náhoda
Proti zavedeným značkám švédského fotbalu přece maličké Mjällby nemělo mít sebemenší šanci. Funguje v prostých podmínkách. S jedním z nejnižších rozpočtů. Na stadionu, který nesplňuje ani základní kritéria pro start v evropských pohárech. Minulý rok klub hospodařil v přepočtu se 180 miliony korun, což je zhruba 15 procent toho, co má každou sezonu k dispozici jeho konkurent a švédský hegemon z Malmö.
I v Česku by se Mjällby, zázrak ze zátoky Hälleviksbukten, ekonomicky řadilo do průměru.
„Sílu k tomu, abychom kupovali drahé hráče, rozhodně nemáme,“ přiznává sportovní ředitel Larsson. „Takže pokud chcete v našich podmínkách něčeho dosáhnout, musíte hlavně tvrdě pracovat.“
A mít fištrón.
Abyste přechytračili větší a bohatší, potřebujete něco, co si ostatní za peníze nekoupí, což by mohla být třeba jasně definovaná vize a plán, jehož se budete přísně držet. V klubu, který se jmenuje podle vesničky Mjällby, ale své zápasy hraje přímo u moře v nedalekém (a stejně maličkém) Hälleviku, si před pár lety řekli, že budou nejlepší ve věcech, které jsou zadarmo.
„Sami sebe jsme se zeptali, co můžeme udělat, abychom tým posunuli na vyšší úroveň?“ přiblížil v rozhovoru pro Sky Sports jeden z trenérských asistentů Christofer Augustsson. „Dřív jsme vždycky vyčkávali v bloku a spoléhali na brejky, snažili jsme se o přímočarý fotbal. Ale zanalyzovali jsme si, jak hrají nejlepší týmy v top soutěžích a systém jsme podle nich od základů překopali. Rozhodli jsme se minimalizovat náhodu a spolehnout se sami na sebe. Na držení míče. Na výstavbu hry. Na kombinaci. Chtěli jsme mít větší kontrolu nad zápasy a podle toho jsme do kádru začali dosazovat nové hráče.“
Jenže takhle snadné a jednoduché to přece být nemůže.
I proto zní dost neuvěřitelně, jak a s kým Mjällby profesionální fotbal vlastně dělá.
Fotbalisté švédského Mjällby bezprostředně po zisku mistrovského titulu.
Vědec i skaut-pošťák
Šéfem skautingu je jistý Arvid Franzen, který ještě na začátku sezony hledal hráče hlavně po večerech, protože od rána do odpoledne roznášel dopisy jako pošťák v Eskilstuně, asi šest hodin autem od Hälleviku.
Asistentem je norský pedagog Karl Marius Aksum, který má z univerzity v Oslu doktorát z vizuálního vnímání ve fotbale s konkrétním zaměřením na skenování prostoru a pohyby hlavy i očí před zpracováním míče.
A trenérem je zase devětapadesátiletý praktik Anders Torstensson, starý známý a místní patriot.
Za Mjällby v osmdesátých letech kopal jako dorostenec a následně se v různých rolích opakovaně vracel. Pracoval i v armádě, byl ředitelem školy a coby hlavní kouč se v klubu před dvěma lety objevil už potřetí, takže má teď – po mistrovském večírku – na co vzpomínat a s čím porovnávat.
„Pamatuju éru, kdy jsme byli ještě mnohem menší než dnes. Hráli jsme sice první ligu, ale fungovali spíš jako amatéři,“ vybaví si dobu kolem roku 2013. „Na plný úvazek jsem pracoval jen já a můj asistent. Trenér gólmanů se objevil dvakrát týdně, náš kustod měl vlastní byznys a moc nestíhal, lékař byl zároveň učitelem a my neměli ani posilovnu. Společné jídlo bylo jen ve čtvrtek po tréninku a všechno šlo od desíti k pěti.“
Proto taky Mjällby postupně zahučelo až do třetí ligy a před devíti lety bylo devadesát minut od sešupu do čtvrté, což by dost možná znamenalo úplný zánik.
Mimochodem, období temna pamatuje také současný kapitán Jesper Gustavsson, který v Mjällby během poslední dekády zažil úplně všechno: dva postupy, boj o záchranu, změnu filozofie, neúspěšné finále poháru s Häckenem z května 2023, ale například i trenéra Andrease Brännströma, známého z Mladé Boleslavi, jenž v klubu působil těsně před Torstenssonem.
Lehnout si a brečet? Nikdy!
Dnes už Gustavsson jako jeden z mála třicátníků v kabině vyčnívá. Jádro týmu tvoří převážně neokoukaní mladíci do třiadvaceti let, kteří prošli důsledným datovým skautingem a z nichž naprostá většina v Hälleviku dokonce bydlí ve stejném areálu pod jednou střechou.
Jako jeden tým.
Jako velká rodina, co společně vítězí, prohrává i trpí.
Třeba v době, kdy sportovní ředitel Larsson, rovněž bývalý hráč, bojoval s nádorem mozku a rakovinou prostaty. Nebo když loni v srpnu hlavnímu trenérovi Torstenssonovi diagnostikovali lymfocytární leukémii, neagresivní formu jinak závažného onemocnění: „Měl jsem na výběr, jestli se zvednout a jít dál, nebo si lehnout a brečet.“
Bojuje.
V životě i ve fotbale.
„Na týden jsem si sice vzal volno, ale stejně jsem se od hřiště nedokázal úplně odstřihnout. Snažím se žít normálně, byť dobře vím, že se to může brzy změnit,“ vyprávěl ještě dřív, než si v pondělí večer při mistrovské slávě společně s hráči nasadil na hlavu zlatý cilindr.
Ne, tenhle úspěch doopravdy nemá obdoby.
Možná ani populární příběh anglického Leicesteru z roku 2016 se mu nevyrovná.
Mjällby trávilo většinu své skoro devadesátileté existence v regionálních soutěžích a mezi elitou letos hrálo teprve třináctou sezonu, takže ho většina favoritů možná ani nebrala dostatečně vážně.
To se ale nyní musí změnit.
Podobně jako Mjällby přece kdysi ve Skandinávii začínalo i norské Bodö/Glimt nebo dánský Midtjylland. Z ničeho až na vrchol.
A ta dlouhá štreka k obyčejné rybářské zátoce už nikdy nebude jako dřív.