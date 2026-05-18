Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senzace století. Jako bychom přistáli na Měsíci. Elversberg šokoval Německo

Autor:
  19:05
V týdnu před závěrečným zápasem sezony se u Vincenta Wagnera, trenéra fotbalistů Elversbergu, zastavil kamarád a povídá: „Pokud postoupíte do bundesligy, je to jako letět na Měsíc.“ A po neděli už přešťastný kouč hlásil. „Právě jsme na Měsíci přistáli.“
Fanoušci Elversbergu kráčí městečkem ke stadionu na rozhodující zápas o postup...

Fanoušci Elversbergu kráčí městečkem ke stadionu na rozhodující zápas o postup do bundesligu proti Münsteru. | foto: Reuters

Fotbalisté Elversbergu slaví s fanoušky postup do bundesligy. Na snímku David...
Fanoušci Elversbergu po zápase s Münsterem zaplavili hřiště a slavili postup do...
Fotbalisté Elversbergu zapíjí postup do bundesligy. Na snímku si piva dopřává ...
Vincent Wagner (vlevo), trenér fotbalistů Elversbergu se raduzje z postupu do...
8 fotografií

Jako UFO musí fotbalovému Německu znít: SV Elversberg, nováček bundesligy 2026/27.

„Senzace století,“ napsal renomovaný magazín Kicker.

Elversberg je devětapadesátým klubem, který si zahraje bundesligu od založení v roce 1963.

V posledním dějství porazil sestupující Münster jasně 3:0 a v tabulce uhájil druhou příčku o skóre před Paderbornem, který si o účast mezi německou elitou zahraje baráž proti Wolfsburgu. První Schalke postup uzmulo už dřív.

„Když Schalke někdy před třemi týdny mělo hotovo a viděl jsem, jak se z toho radují, říkal jsem si, že my můžeme jít nahoru s nimi. S těmi, kteří teď pořádají ty divoké oslavy. A teď lítají špunty i u nás v Elversbergu. To je přece úplně šílené,“ líčil kouč, když na něj hráči vyklopili obří skleněný pohár piva.

Fotbalisté Elversbergu zapíjí postup do bundesligy. Na snímku si piva dopřává ...

Elversberg je městečko na jihozápadě země asi patnáct kilometrů od Saarbrückenu. Dohromady se sousedním Spiesenem, s nímž tvoří jednu obec, má asi třináct tisíc obyvatel, samotné asi polovinu.

Stadion leží přímo u sjezdu z dálnice číslo osm, která prochází napříč jižním Německem. Je podobný tomu, který mají například v Pardubicích, jen kapacita je dvakrát vyšší, kolem deseti tisíc.

Až v příští sezoně dorazí mistrovský Bayern s Harrym Kanem, Dortmund či Hamburk, do hlediště by se mohlo vměstnat až patnáct tisíc diváků. Rozšíření kapacity je plánováno dlouhodobě a stadion je za pochodu neustále zvelebován.

Fanoušci Elversbergu po zápase s Münsterem zaplavili hřiště a slavili postup do...

Přitom ještě před čtyřmi lety klub působil jen v regionální lize, kterou vyhrál o tři body před Ulmem. Ve třetí nejvyšší soutěži pobyl jen ročník, když ji jako nováček ovládl o pouhý bod před rezervou Freiburgu.

Ve své první sezoně v druhé bundeslize obsadil jedenáctou příčku a vyhnul se bojům o záchranu. Další rok mu druhá příčka a přímý postup mezi elitu utekl o jediný bod, v baráži pak neuspěl proti Heidenheimu. Ale letos už to konečně vyšlo. Třetí postup za posledních pět ročníků.

Před nedělním závěrečným kolem měly Elversberg, Paderborn a Hannover stejně bodů. Elversberg měl nejvýhodnější pozici díky nejlepšímu skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje. Měl lepší i další pomocná kritéria: nejvíc vstřelených branek i nejlepší vzájemnou bilanci. Stačilo porazit poslední Münster.

„V týdnu jsem byl lehce nervózní, ale ráno v den zápasu už jsem se cítil relativně v klidu a uvolněný,“ povídal do kamer televize Sky kouč Wagner.

Nervozita pramenila z obav, že by tým promarnil šanci, která by se dlouho nemusela naskytnout. A také z posledního utkání, v němž podlehl Düsseldorfu, který nakonec sestoupil. „Minulý týden jsme zjistili, jak hrát nemáme. A tentokrát jsme si vedli mnohem líp,“ podotkl kouč.

Přitom loni v létě odešel úspěšný trenér Horst Steffen, jenž přijal výzvu z Brém, ale v průběhu jara byl odvolán. Jeho nástupce Wagner byl koučem rezervy Hoffenheimu, dříve pracoval v Essenu u mládeže a zároveň byl i jedním z asistentů u áčka, které hrálo až čtvrtou nejvyšší soutěž.

Vincent Wagner (vlevo), trenér fotbalistů Elversbergu se raduzje z postupu do bundesligy.

V zimě tým ztratil nejlepšího střelce Younese Ebnoutaliba, který za osm milionů eur přestoupil do Frankfurtu, dal gól hned v prvním jarním kole proti Dortmundu, v dalším utkání se ale zranil a do konce jara si připsal už jen třináct minut.

Navíc v březnu během reprezentační pauzy klub opustil sportovní ředitel Ole Book, strůjce zázraku z Elversbergu. Až se do městečka u francouzských hranic příště vrátí, už to bude jako soupeř z Borussie Dortmund.

A třeba se na nejmenším stadionu v bundeslize německý gigant ztratí jako někteří turisté v hlubokých lesích, které Elversberg, městečko v Sársku, obklopují.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 34 28 5 1 122:36 89
2. Borussia DortmundDortmund 34 22 7 5 70:34 73
3. RB LipskoRB Lipsko 34 20 5 9 66:47 65
4. StuttgartStuttgart 34 18 8 8 71:49 62
5. HoffenheimHoffenheim 34 18 7 9 65:52 61
6. LeverkusenLeverkusen 34 17 8 9 68:47 59
7. FreiburgFreiburg 34 13 8 13 51:57 47
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 11 11 12 61:65 44
9. AugsburgAugsburg 34 12 7 15 45:61 43
10. MohučMohuč 34 10 10 14 44:53 40
11. Union BerlínUnion Berlín 34 10 9 15 44:58 39
12. MönchengladbachMönchengladbach 34 9 11 14 42:53 38
13. Hamburger SVHamburg 34 9 11 14 40:54 38
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 34 7 11 16 49:63 32
15. Werder BrémyBrémy 34 8 8 18 37:60 32
16. WolfsburgWolfsburg 34 7 8 19 45:69 29
17. HeidenheimHeidenheim 34 6 8 20 41:72 26
18. St. PauliSt. Pauli 34 6 8 20 29:60 26

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Senzace století. Jako bychom přistáli na Měsíci. Elversberg šokoval Německo

Fanoušci Elversbergu kráčí městečkem ke stadionu na rozhodující zápas o postup...

V týdnu před závěrečným zápasem sezony se u Vincenta Wagnera, trenéra fotbalistů Elversbergu, zastavil kamarád a povídá: „Pokud postoupíte do bundesligy, je to jako letět na Měsíc.“ A po neděli už...

18. května 2026  19:05

Branky, body, děvčata. Naše motivace! smálo se Ústí. Teplice: My slečny máme

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas dorostenecké 2. ligy.

Branky, body, fanynky! Ústecký fotbal před pondělním obědem uspořádal školní zápas, domácí vyzvali v derby teplické dorostence, krále druhé ligy. Na stadionu vřískaly přes dva a půl tisíce dětí a...

18. května 2026  18:30

Rána pro hvězdu Barcelony. Fermín López kvůli zlomenině přijde o mistrovství světa

Barcelonský Fermín López se raduje ze vstřelené branky.

Španělský fotbalista Fermín López zmešká letní mistrovství světa. Důvodem je zlomenina v pravé noze, kterou si třiadvacetiletý záložník Barcelony přivodil v nedělním ligovém utkání s Betisem Sevilla....

18. května 2026  16:58

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou.

Zlobil se na něj jak dukelský trenér Pavel Šustr, tak klubový majitel Matěj Turek. Výkon fotbalového sudího Ondřeje Berky ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích označili za...

18. května 2026  15:38

Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Spekulace v posledních týdnech sílily, teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj...

18. května 2026  15:04

Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj...

18. května 2026  14:40

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku.

Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech...

18. května 2026  11:20

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal...

18. května 2026  10:30

NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy...

O titulu už je v české lize od minulého kola rozhodnuto, získali ho fotbalisté Slavie. Boj o záchranu, respektive o to, kdo se vyhne přímému sestupu, však trvá. A až v posledním kole se rozhodne, zda...

18. května 2026  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.