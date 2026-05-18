Senzace století. Jako bychom přistáli na Měsíci. Elversberg šokoval Německo

Jako UFO musí fotbalovému Německu znít: SV Elversberg, nováček bundesligy 2026/27.
„Senzace století,“ napsal renomovaný magazín Kicker.
Elversberg je devětapadesátým klubem, který si zahraje bundesligu od založení v roce 1963.
V posledním dějství porazil sestupující Münster jasně 3:0 a v tabulce uhájil druhou příčku o skóre před Paderbornem, který si o účast mezi německou elitou zahraje baráž proti Wolfsburgu. První Schalke postup uzmulo už dřív.
„Když Schalke někdy před třemi týdny mělo hotovo a viděl jsem, jak se z toho radují, říkal jsem si, že my můžeme jít nahoru s nimi. S těmi, kteří teď pořádají ty divoké oslavy. A teď lítají špunty i u nás v Elversbergu. To je přece úplně šílené,“ líčil kouč, když na něj hráči vyklopili obří skleněný pohár piva.
Elversberg je městečko na jihozápadě země asi patnáct kilometrů od Saarbrückenu. Dohromady se sousedním Spiesenem, s nímž tvoří jednu obec, má asi třináct tisíc obyvatel, samotné asi polovinu.
Stadion leží přímo u sjezdu z dálnice číslo osm, která prochází napříč jižním Německem. Je podobný tomu, který mají například v Pardubicích, jen kapacita je dvakrát vyšší, kolem deseti tisíc.
Až v příští sezoně dorazí mistrovský Bayern s Harrym Kanem, Dortmund či Hamburk, do hlediště by se mohlo vměstnat až patnáct tisíc diváků. Rozšíření kapacity je plánováno dlouhodobě a stadion je za pochodu neustále zvelebován.
Přitom ještě před čtyřmi lety klub působil jen v regionální lize, kterou vyhrál o tři body před Ulmem. Ve třetí nejvyšší soutěži pobyl jen ročník, když ji jako nováček ovládl o pouhý bod před rezervou Freiburgu.
Ve své první sezoně v druhé bundeslize obsadil jedenáctou příčku a vyhnul se bojům o záchranu. Další rok mu druhá příčka a přímý postup mezi elitu utekl o jediný bod, v baráži pak neuspěl proti Heidenheimu. Ale letos už to konečně vyšlo. Třetí postup za posledních pět ročníků.
Před nedělním závěrečným kolem měly Elversberg, Paderborn a Hannover stejně bodů. Elversberg měl nejvýhodnější pozici díky nejlepšímu skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje. Měl lepší i další pomocná kritéria: nejvíc vstřelených branek i nejlepší vzájemnou bilanci. Stačilo porazit poslední Münster.
„V týdnu jsem byl lehce nervózní, ale ráno v den zápasu už jsem se cítil relativně v klidu a uvolněný,“ povídal do kamer televize Sky kouč Wagner.
Nervozita pramenila z obav, že by tým promarnil šanci, která by se dlouho nemusela naskytnout. A také z posledního utkání, v němž podlehl Düsseldorfu, který nakonec sestoupil. „Minulý týden jsme zjistili, jak hrát nemáme. A tentokrát jsme si vedli mnohem líp,“ podotkl kouč.
Přitom loni v létě odešel úspěšný trenér Horst Steffen, jenž přijal výzvu z Brém, ale v průběhu jara byl odvolán. Jeho nástupce Wagner byl koučem rezervy Hoffenheimu, dříve pracoval v Essenu u mládeže a zároveň byl i jedním z asistentů u áčka, které hrálo až čtvrtou nejvyšší soutěž.
V zimě tým ztratil nejlepšího střelce Younese Ebnoutaliba, který za osm milionů eur přestoupil do Frankfurtu, dal gól hned v prvním jarním kole proti Dortmundu, v dalším utkání se ale zranil a do konce jara si připsal už jen třináct minut.
Navíc v březnu během reprezentační pauzy klub opustil sportovní ředitel Ole Book, strůjce zázraku z Elversbergu. Až se do městečka u francouzských hranic příště vrátí, už to bude jako soupeř z Borussie Dortmund.
A třeba se na nejmenším stadionu v bundeslize německý gigant ztratí jako někteří turisté v hlubokých lesích, které Elversberg, městečko v Sársku, obklopují.