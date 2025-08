Šulc už patří Lyonu, uvedl se videem z holičství. Smlouvu podepsal na čtyři roky

V pondělí večer nahrál Šulc vzkaz fanouškům Viktorie: „Odcházím do Lyonu, tak mi držte palce.“

Ve stejný čas už na sociálních sítích francouzského klubu svítilo video, na kterém si český záložník v jednom z lyonských holičství nechává dělat nový účes.

Brzy obleče také nový dres, který díky červeno.modré kombinaci barev nápadně připomíná ten plzeňský.

« Coupe mulet, frappe de mule »



„Pavel odehrál fantastickou sezonu, ve které byl nejen nejlepším hráčem celé ligy, ale získal po zásluze také český Zlatý míč,“ ocenil Adolf Šádek, šéf Viktorie. „Měli jsme spolu férovou dohodu, že v případě atraktivní nabídky pro něj i pro klub dostane zelenou k odchodu.“

Děje se tak těsně před třetím předkolem Ligy mistrů, do které už Plzeň v úterý večer v Glasgow proti Rangers vstoupí bez Šulce, hlavní ofenzivní hvězdy.

Šulcovi je čtyřiadvacet let a v zahraničí po něm po životním období pokukovaly i jiné kluby, zejména Brighton či Lazio.

„Jasně jsme si s panem Šádkem řekli, že nabídka musí být pro obě strany zajímavá a z velkého klubu hrajícího prestižní soutěž, což Lyon splňuje. Hodně o mě stál jeho trenér,“ přiblížil samotný Šulc. „Viktorce budu pořád fandit a přál bych si, aby fanoušci chodili na fotbal v co nejvyšším počtu. Jsem hrdý na to, co se tady podařilo vybudovat a kam se to tady posunulo.“

V uplynulé ligové sezoně Šulc zaznamenal 15 gólů a devět asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem soutěže.