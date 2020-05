STALO SE 30. KVĚTNA: Narodil se muž, jemuž se bude navždy klanět Liverpool

Fotbal

Dalších 22 fotografií v galerii DÍKY. Speciální šály vyrobené ke konci Stevena Gerrarda v Liverpoolu | foto: AP

dnes 10:59

Nezměnil se. Účes stejný. Zodpovědnost maximální. Slova podobná. Pokora. Úcta. Ctnost. Snad jen svalů na jeho těle lehce ubylo. Jak by také ne, když do míče kope jen občas při tréninku, když svým svěřencům ukazuje, jak by se TO mělo dělat.