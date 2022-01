Simulování, žlutá karta, dva góly. Co se stalo za pár vteřin v Leicesteru

Anglie se rozplývá nad závěrem středečního ligového utkání v Leicesteru, kde Tottenham prohrával 1:2, ale dvěma góly v nastavení skóre otočil.

Nejen dvě branky venku v páté a sedmé minutě nastavení, celému příběhu dodávají mimořádnost i předchozí minuty a chování pozdějšího hrdiny Stevena Bergwijna.

„Horská dráha emocí,“ líčil s úsměvem kapitán vítězů Harry Kane.

Tottenham v utkání dvakrát prohrával, promarnil několik příležitostí, ale směřovat k porážce odmítl.

„Myslím, že jsme ukázali, že se nechceme vzdát. Nikdy,“ prohlásil trenér Antonio Conte pro BBC. „Hráči moc dobře vědí, jaká musí být naše filozofie. Musíme bojovat až do konce.“

Bergwijn přišel do hry až v 79. minutě krátce poté, co Tottenham inkasoval od Maddisona na 1:2. Zdálo se, že už nemá sílu ani kvalitu, aby v Leicesteru urval byť jen bod.

V zoufalém závěru přibližně v čase 93.00 sudí Jonathan Moss zhruba 35 metrů od brány domácích odpískal pro Tottenham přímý volný kop, na domácí, kteří by mohli jít do brejku, byl v tu chvíli přísný. Nic však nenasvědčovalo tomu, že se ještě něco může stát.

Po následné akci v čase 93.34 v pokutovém území se Bergwijn po letmém kontaktu snaží vymodlit pokutový kop a teatrálně padá. Moss nechává pokračovat ve hře, kterou vzápětí přerušuje.

Jak šel v Leicesteru čas V 76. minutě Leicester střílí druhý gól, vede 2:1. V 79. minutě přichází na hřiště Bergwijn. V 90. minutě čtvrtý sudí ukazuje, že se nastaví pět minut a domácí Barnes má šanci. Čas 93.00: Sudí Moss je na domácí přísný, píská faul 35 metrů od brány a tím vysvobozuje hostujícího hráče z tísně. Čas 93.34: Bergwijn se snaží vymodlit penaltu a teatrálně padá ve vápně Leicesteru. Vzápětí strká do protihráče Söyüncüho a dostává žlutou kartu. Čas 94.35: Znovu se hraje. Čas 94.53: Bergwijn vyrovnává na 2:2. Čas 95.53: Leicester rozehrává ze středu pole. Čas 96.12: Bergwijn obchází brankáře a dává na 3:2 pro Tottenham.

Na simulujícího a ležícího Bergwijna se totiž obořil turecký stoper Caglar Söyüncü, cosi na něj zblízka pořvával, přičemž Bergwijn vstal a oběma rukama do protivníka vrazil. I ten teatrálně padá k zemi. Rozhodčí to řeší žlutou kartou pro hostujícího hráče, horlivý sudí by možná vytáhl i červenou kartu.

V čase 94.35 se znovu hraje, z poloviny hřiště posílá Höbjerg dlouhý pas na pravé křídlo, kde se Doherty dostane před protihráče, ale další protivník už ho zastaví. Odražený míč však dopadne k nohám Bergwijna, který zblízka srovnává. Světelná tabule ukázala 94.53.

Na 2:2 hosté srovnali sedm vteřin před koncem avizovaného pětiminutového nastavení.

„Byla jsem zklamaný, když jsme dostali vyrovnávací gól. Stačilo vyhrát pár soubojů ve středu pole a měli bychom tři body,“ říká později na tiskovce Brendan Rodgers, trenér Leicesteru.

Trvalo minutu, než Moss znovu zahájil hru; to se stalo v čase 95.53.

Domácí se vrhli dopředu, po rozehrání postupoval středem pole Tielemans, ale přihrávku zkazil. Höbjerg mezi dvěma hráči posunul míč do středového kruhu, Kane vyslal kolmici mezi beky, Bergwijn předběhl Söyüncüho, obešel brankáře Schmeichela a z úhlu trefil přesně o tyč. Gól padl v čase 96.12 čili devatenáct vteřin po rozehrání soupeře ze středu pole, kdy měl Leicester míč v moci.

„Fantastické,“ zářil nizozemský útočník v rozhovoru pro televizi BT Sport. „I fanoušci měli skvělý den. Dal jsem dva góly, jsem šťastný. Trenér mi řekl, abych dělal obráncům potíže a zůstal blízko Harrymu. A dal nějaký gól.“

„Steven přišel a byl rozdílovým hráčem. To byl zápas, na který nezapomenu,“ řekl kapitán Kane.

„Kdybychom prohráli, bylo by to nespravedlivé. Vytvořili jsme si hodně šancí, pak měli smůlu, když jsme inkasovali. Věřil jsem, že to ještě zvládneme. Tři body jsme si zasloužili,“ prohlásil Conte. Od listopadu, kdy Tottenham převzal, v Premier League ještě neprohrál. Na Leicesteru to pro něj bylo šesté vítězství z devíti ligových duelů.

„Neuvěřitelné. Takový konec... Bylo prostě skvělé tady u toho být,“ říkal v televizním studiu Peter Crouch, někdejší útočník Tottenhamu.

„Když dostanete v závěru vyrovnávací gól, musíte vzít aspoň ten bod. Ale my nemáme ani ten, prohráli jsme si to sami. Zabalili jsme jim dva dárky a darovali jim vítězství. Musíme se poučit, hráči vidí, co udělá jedna pokažená přihrávka ve středu pole, jeden prohraný souboj,“ zlobil se kouč Leicesteru.

Pro Bergwijna to byly první dva ligové góly sezony, v níž i kvůli zranění zasáhl jen do devíti utkání.

V Tottenhamu je dva roky, londýnský klub za něj Eindhovenu zaplatil v přepočtu asi 800 milionů korun. Ale přitom útočník ze surinamskými kořeny nedokázal plně přesvědčit tehdejšího trenéra José Mourinha, který si ho přivedl.

Za jaro 2020 dal v Premier League tři góly, v minulém ročníku jen jeden v jedenadvaceti zápasech. Dokonce se spekulovalo o tom, že ho Tottenham bude chtít v lednu prodat.

„Pro mě je to důležitý hráč se speciálními vlastnostmi, které nikdo jiný v týmu nemá. Je na tom dobře technicky, fyzicky a je to útočník. Pro mě je skvělé, že ho můžu dát od začátku, nebo poslat na hřiště až v průběhu hry,“ zdůraznil trenér Conte.

Po těchto slovech i po závěru v Leicesteru se nedá očekávat, že by ho Tottenham poslal pryč.