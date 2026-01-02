Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Bude to nakonec epická a těsná bitva až do konce?
Nebo jednomu z týmů před finálním spurtem dojde dech?
Teď je zase o něco blíž Arsenal, který může se čtyřbodovým náskokem využít drobného škobrtnutí svého rivala.
„Zase tak nečekané to nebylo, vždyť se podívejte na domácí bilanci Sunderlandu. Zatím neprohrál. I proto je tenhle bod zasloužený,“ řekl pro BBC Steph Houghton, bývalý obránce City.
Ztráty City a Arsenalu
v aktuální sezoně anglické ligy
Manchester City
Arsenal
Jenže hráči vědí, že každý zásek může na konci rozhodnout. Zvlášť, když je současný Arsenal jeden z nejsilnějších.
„Určitě jsme chtěli předvést lepší výkon. Byl to jeden z těch dnů, kdy se vytvořené šance prostě nedařilo proměnit,“ smutnil Silva.
Na druhou stranu v Sunderlandu, který se dál drží vysoko na sedmém místě, nezvítězil ani Arsenal, jenž tam remizoval 2:2. Oba aspiranti na titul zároveň prohráli v Birminghamu s Aston Villou.
„Hráči jsou logicky ze ztráty zklamaní, ale to stejné se stalo i ostatním a cesta je ještě hodně dlouhá,“ uklidňoval Houghton.
Ze třetího místa navíc dva body za City číhá ještě Aston Villa, která se během posledních měsíců famózně vrátila na přední příčky poté, co v srpnu prožila vyloženě tragický start.
I proto před zápasem trenér Pep Guardiola zakroutil hlavou, když měl odpovídat na otázku, zda je boj o titul už jen mezi dvěma týmy.
Program City a Arsenalu
v lednu 2026
Manchester City
Arsenal
Anglický program je totiž obzvlášť v zimě neúprosný, oba vedoucí týmy čeká za měsíc v podstatě deset zápasů napříč čtyřmi soutěžemi. City nechtějí opakovat minulý ročník, kdy právě kvůli zraněním jarní část dojížděli na výpary a titul nakonec slavil odolný Liverpool.
I proto Guardiola ve druhé půli zápasu se Sunderlandem s radostí přivítal záložníka Rodriho. Vítěze Zlatého míče 2024, kterého poté, co půlku poslední sezony marodil s kolenem, vyřadilo ještě svalové zranění.
„A ihned změnil hru, za pětačtyřicet minut potvrdil, že je na své pozici nejlepší,“ zářil Guardiola. „Chyběl nám a doufejme, že nám pomůže stát se ještě lepším týmem.“
Což může být injekce, kterou City budou do jara potřebovat.
A jak správně podotýkají v Anglii: „Jedna sezona bez trofeje byla pro Guardiolu pořádná bída, dvě by byly už naprosto nemyslitelné.“
A Arsenal? Ten na tu svou v Premier League čeká už 23 let. A může jen doufat, že na poslední chvíli tentokrát z první příčky nevycouvá.