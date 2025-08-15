Start La Ligy: Barcelona chce dál vládnout, Real s novým koučem. Co Hancko a Krejčí?

  15:59
Když se v minulé sezoně jako soupeři potkali v Lize mistrů, byl z toho nešťastný vlastní gól Ladislava Krejčího právě po centru Dávida Hancka. Dva blízcí kamarádi, kteří se poznali ve Spartě, jsou od léta znovu ve stejné soutěži. Jeden stále v dresu Girony a druhý nově v Atlétiku.

Lamine Yamal z Barcelony oslavuje vstřelený gól. | foto: AP

Španělská La Liga startuje už večer zápasem zmiňované Girony s Vallecanem (19:00). Mistrovská Barcelona jde do akce v sobotu na Mallorce a Real Madrid, poprvé v domácí soutěži s novým koučem Xabim Alonsem, až v pondělí s Osasunou.

Ale taky se těšíte na souboje Krejčího s Hanckem? První šel tomu druhému dokonce za svědka na svatbě, jsou kamarádi, znají se roky. V La Lize se poprvé utkají 21. prosince.

Když na sebe narazili minulý rok v Lize mistrů, Hancko s Feyenoordem vyhrál 3:2. Právě i díky vlastenci Krejčího.

Ladislav Krejčí z Girony bojuje o míč s Kylianem Mbappém z Realu Madrid.

Ten ve Španělsku načíná druhou sezonu a bude doufat, že bude lepší než ta předchozí. Girona se strachovala o záchranu, skončila jen bod nad pásmem sestupu, což bude chtít vylepšit.

Druhým českým zástupcem v soutěži je Jiří Letáček, brankář Getafe, který však příležitosti nedostává. Ve španělské lize působí také slovenský gólman Dominik Greif a obránce Martin Valjent (oba Mallorca).

I oni se těší na ostrý start proti Barceloně.

Hanckův přestupový kolotoč. Arabové zničehonic couvli, vysvobodilo ho Atlético

Katalánci mají za sebou jednu z nejlepších sezon za poslední roky. Vyhráli ligu, domácí pohár i superpohár a v Lize mistrů se poprvé od roku 2019 dostali do semifinále. Ve druhém roce pod vedením trenéra Hansiho Flicka se Barcelona pokusí na úspěchy navázat.

„Jsem opravdu spokojený s tím, co děláme, a samozřejmě, fotbal je hra, ve které se dělají chyby. Vím, že se musíme zlepšit v defenzivě a v nadcházejícím ročníku tak učiníme,“ ujistil Flick. Kádr posílil anglický útočník Marcus Rashford, který se v ofenzivě spojí s Laminem Yamalem a Robertem Lewandowským.

Mírným favoritem je Real

Alonso na lavičce Realu nahradil Carla Ancelottiho. Na mistrovství světa klubů začal nadějně, ale drtivá porážka 0:4 s Paris St. Germain v semifinále mu otevřela oči. „Turnaj mi ukázal, kým skutečně jsme a kde se musíme posunout. Nová sezona bude jiná. Chceme vybudovat tým, který hraje jako jeden celek, kde každý hráč cítí svou roli a odpovědnost,“ vyzval své hvězdy.

Luka Modrič po více než deseti letech v Realu odešel do AC Milán. Útok opět povedou Kylian Mbappé a Vinícius Júnior. Obrana, která se v minulé sezoně trápila kvůli sérii zranění, posílili příchozí Dean Huijsen a Trent Alexander-Arnold.

Pro bookmakery sázkových kanceláří je mírným favoritem madridský klub. Tipsport vypsal u Realu kurz na zisk titulu 1,84, u Barcelony 2,00. Tipující však s nimi nesouhlasí: 75 procent sázek jde na titul pro Barcelonu a jen 24 procent pro Real.

Slovenský obránce Dávid Hancko pózuje s dresem Atlétika Madrid, kam přestoupil z Feyenoordu.

Třetím vzadu je tradičně Atlético Madrid, které mělo v minulé sezoně velká očekávání, ale nedokázalo se výrazněji prosadit. Trenér Diego Simeone tak přes léto výrazně zamíchal sestavou.

Mezi kluby, které si v minulém ročníku vedly dobře a budou se chtít znovu udržet na špici, patří Bilbao, Villarreal a Real Betis. Trojice nováčků Levante, Elche a Oviedo nahradila sestupující Leganes, Las Palmas a Valladolid.

Start La Ligy: Barcelona chce dál vládnout, Real s novým koučem. Co Hancko a Krejčí?

