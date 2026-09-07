Fanoušci v Bělehradu opěvovali Mladiče. V choreu připomněli i srebrenický masakr

V Bělehradě se v pondělí koná Mladičův pohřeb a den před ním se hrálo vypjaté derby, které nakonec Zvezda vyhrála 2:1.
Víc než fotbal se ale opět řeší oslavování válečného zločince.
Klub na svém oficiálním účtu na sociálních sítích scény ze stadionu sdílel se salutujícím emotikonem.
Obdobně reagoval i před dvěma týdny, kdy jeho fanoušci Mladiče opěvovali v Plzni (1:5). Ti v hostujícím sektoru vyvěsili děkovný transparent a skandovali chorál s jeho jménem.
To stejné se opakovalo i v neděli během bělehradského derby. Pod obří Mladičovou podobiznou fanoušci rozvinuli nápis „Pravac Potočari“, který je spojován se srebrenickým masakrem.
Právě tato slova (v překladu směr Potočari) Mladič pronesl v červenci 1995 před vstupem bosenskosrbské armády do obce Srebrenice na východě Bosny. V následujících dnech zde bylo zavražděno přes 8 000 lidí.
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„Místo toho, aby se klub od takových zpráv distancoval, ještě je zařadil do své oficiální komunikace po zápase,“ kritizovalo už po utkání s Plzní Pamětní centrum ve Srebrenici, které požadovalo vyloučené srbského klubu z evropských pohárů.
UEFA ale nakonec zvolila jen pokutu, takže si Zvezda na podzim zahraje Konferenční ligu, kam spadla po vyřazení z té Evropské.
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Mladič je na Balkáně synonymem pro systematickou genocidu, kterou bosenskosrbské jednotky páchaly během války na přelomu tisíciletí. Mladič byl následně uznán v nizozemském Haagu válečným zločincem.
Tam si odpykával doživotní trest za genocidu a ve vězení před necelými dvěma týdny zemřel. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“, nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.