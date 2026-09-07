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Fanoušci v Bělehradu opěvovali Mladiče. V choreu připomněli i srebrenický masakr

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  13:37
V Bělehradu před derby uctili památku Mladiče.

V Bělehradu před derby uctili památku Mladiče. | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září...
Příznivci zesnulého bosenskosrbského generála Ratka Mladiče drží jeho...
V srbském Bělehradě se koná pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. (7. září...
Příznivci zesnulého bosenskosrbského generála Ratka Mladiče drží jeho...
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V sobotu UEFA vyměřila fotbalové Crvene zvezdě pokutu 90 tisíc eur (2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v Plzni oslavovali zesnulého válečného zločince Ratka Mladiče. Jen o den později se pak za něj na jejím stadionu před derby proti Partizanu držela minuta ticha a na tribuně za bránou byl k vidění i obří transparent s Mladičovou hlavou a kontroverzním nápisem „Pravac Potočari“.

V Bělehradě se v pondělí koná Mladičův pohřeb a den před ním se hrálo vypjaté derby, které nakonec Zvezda vyhrála 2:1.

Víc než fotbal se ale opět řeší oslavování válečného zločince.

Klub na svém oficiálním účtu na sociálních sítích scény ze stadionu sdílel se salutujícím emotikonem.

Obdobně reagoval i před dvěma týdny, kdy jeho fanoušci Mladiče opěvovali v Plzni (1:5). Ti v hostujícím sektoru vyvěsili děkovný transparent a skandovali chorál s jeho jménem.

To stejné se opakovalo i v neděli během bělehradského derby. Pod obří Mladičovou podobiznou fanoušci rozvinuli nápis „Pravac Potočari“, který je spojován se srebrenickým masakrem.

Právě tato slova (v překladu směr Potočari) Mladič pronesl v červenci 1995 před vstupem bosenskosrbské armády do obce Srebrenice na východě Bosny. V následujících dnech zde bylo zavražděno přes 8 000 lidí.

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„Místo toho, aby se klub od takových zpráv distancoval, ještě je zařadil do své oficiální komunikace po zápase,“ kritizovalo už po utkání s Plzní Pamětní centrum ve Srebrenici, které požadovalo vyloučené srbského klubu z evropských pohárů.

UEFA ale nakonec zvolila jen pokutu, takže si Zvezda na podzim zahraje Konferenční ligu, kam spadla po vyřazení z té Evropské.

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Mladič je na Balkáně synonymem pro systematickou genocidu, kterou bosenskosrbské jednotky páchaly během války na přelomu tisíciletí. Mladič byl následně uznán v nizozemském Haagu válečným zločincem.

Tam si odpykával doživotní trest za genocidu a ve vězení před necelými dvěma týdny zemřel. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“, nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.

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