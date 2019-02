Posila do zákulisí. Arsenal se prý dohodl s mužem, který koupil Schicka

Další 2 fotografie v galerii Monchi, současný sportovní ředitel fotbalového AS ŘÍm, by mohl od léta působit v londýnském Arsenalu. | foto: Profimedia.cz

Posadil se doprostřed místnosti, oči zabořené do displeje telefonu, jen občas zvedl hlavu. Fotbalový AS Řím právě prohrál utkání Ligy mistrů v Plzni a italští novináři pálili otázkami na kritizovaného kouče Eusebia di Francesca. To všechno pod dohledem jistého Monchiho.