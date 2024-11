Ukradené narozeniny před kotlem gentlemanů. Teplicím pomohly mistrovské tahy

Knapík: Vycítili jsme, že je Sparta je zranitelná Poslední zápas hrál, když venku dozrávaly jahody. Letní pauza fotbalového obránce Jana Knapíka se kvůli zranění kolena protáhla na půl roku, ale návrat zažil pohádkový. Díky jeho trefě Teplice uhrály na hřišti ligového mistra Sparty remízu 1:1. „Takhle nějak jsem si to představoval, nebo spíš jsem ani moc nedoufal, že by to mohlo být tak skvělé. Jsem šťastný!“ radoval se z gólu a bodu u favorita třiadvacetiletý teplický stoper. Když se v létě chystal na premiéru nového prvoligového ročníku, nenapadlo by ho, že se jí dočká až na konci listopadu. Jenže během přípravy mu louplo v koleni a následovala operace a dlouhá rekonvalescence. Teplický obránce Jan Knapík v utkání na Spartě. „Bylo to nepříjemné, vleklo se to. Jsem rád, že jsem dostal hned po vyléčení od trenéra důvěru na těžký zápas na Spartě. Na chycení to nebylo nic jednoduchého, ale těší mě, jak jsem to zvládl.“ A že to proti ofenzivním esům jako Olatunji či Haraslín nebyla žádná selanka. „Víme o jejich kvalitě, je to topka v české lize. Ale ustáli jsme to všichni dobře.“ Tedy až na jednu situaci, kdy si Haraslín typicky navedl míč na vápno a zakončil přesně k tyči. Reakce sklářů však přišla rychle, Bílek zakroutil standardku na malé vápno a vykurýrovaný Knapík nasměroval míč do sítě. „Měli jsme to nacvičené, Bílčus to krásně trefil do kapsy,“ pochválil autora gólové nahrávky a sebe skromně vynechal. Také fanouškům Teplic složil poklonu. Když jim Sparta, pro niž to byl výroční zápas, za lístky do sektoru hostů naúčtovala od šesti do sedmi stovek, oblékli se do saka, kravaty a cylindru. Jako by šlo o společenskou akci a ne o fotbal. „Jsem rád, že to fanoušci tak pojali. Bylo jich hodně a byli i slyšet,“ děkoval za podporu na tentokrát nevyprodané Letné. „Určitě jsme měli respekt. I když se jí výsledkově nedaří, pořád je to Sparta. Ale během zápasu jsme vycítili, že je zranitelná.“ Další šrám jí přibyl po Knapíkově super comebacku.