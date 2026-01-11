Superpohár pro Barcelonu pošestnácté, finále s Realem rozhodl Raphinha

Autor: ,
  22:32
Fotbalisté FC Barcelona ve finále španělského Superpoháru porazili Real Madrid 3:2. Obhájili vítězství z minulého roku a vylepšili svou rekordní bilanci v soutěži o 16. trofej. Trenér Hansi Flick zvítězil i v osmém finálovém zápase v kariéře.
Fotogalerie2

Raphinha z Barcelony se raduje z gólu ve španělském superpoháru proti Realu Madrid. | foto: Reuters

Ve 36. minutě poslal Barcelonu do vedení Raphinha, jenž tvrdou přízemní střelou k tyči zaskočil brankáře Courtoise. Poté přišlo třígólové nastavení. V jeho druhé minutě nejprve po skvělé individuální akci vyrovnal Vinícius Júnior a ukončil gólový půst trvající od 4. října.

Dvě minuty nato vrátil Barceloně vedení Lewandowski, ale stejně rychlá byla další odpověď Realu. Úspěšným střelcem byl tentokrát Gonzalo García, jenž dal svou premiérovou branku v El Clásicu.

O triumfu Barcelony v 73. minutě za přispění teče obránce Asencia rozhodl svým druhým gólem Brazilec Raphinha. Závěr zápasu zdramatizovala červená karta pro kapitána katalánského celku De Jonga, jenž uklouzl a v pádu zasáhl Mbappého podrážkou do levého kolena.

Real se v nastavení dostal ke dvěma velkým příležitostem, ale Carreras i Asencio mířili přesně do míst, kde stál barcelonský brankář García. Mezitím mohl na druhé straně definitivně rozhodnout Rashford, ale jeho razantní střela se nevešla mezi tři tyče.

Španělský superpohár
Finále 11. 1. 2026 20:00
FC Barcelona FC Barcelona : Real Madrid Real Madrid 3:2 (2:2)
Góly:
36. Raphinha
45+4. Lewandowski
73. Raphinha
Góly:
45+2. Vinícius Júnior
45+6. G. García
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (83. Martín), Balde – de Jong, Pedri – Yamal (90.+3 Araujo), Fermín (66. Olmo), Raphinha (C) (83. Rashford) – Lewandowski (66. Torres).
Sestavy:
Courtois – Valverde (C) (68. Güler), Asencio, Huijsen (76. Alaba), Carreras – Camavinga (82. Ceballos), Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, G. García (76. Mbappé), Vinícius Júnior (82. Mastantuono).
Náhradníci:
Szczęsny, ter Stegen – Bardghji, Bernal, Casado, Marques.
Náhradníci:
Lunin – Carvajal, F. García, Jiménez, Pitarch, Rüdiger.
Žluté karty:
57. E. García, 82. Flick (trenér), 86. Pedri
Žluté karty:
57. Valverde, 57. Asencio, 82. Carreras
Červené karty:
90+1. de Jong
Červené karty:

Rozhodčí: Munuera – Prieto, Martínez

Počet diváků: 62345

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

11. ledna 2026  22:32

Jurásek se poprvé trefil za Norwich, Souček přispěl k postupu West Hamu

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se na hřišti domlouvá se spoluhráčem Pablem.

Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal fotbalista Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3....

11. ledna 2026  19:13

Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce

Sebastian Nebyla už trénuje s Jabloncem.

Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby...

11. ledna 2026  8:16

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

11. ledna 2026  8:11

Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Za klub FK Jablonec, pad by snad i Japonec, zpívá se ve staré hymně ligového klubu od hitmakera Michala Davida. Jenže teď turisty ze země vycházejícího slunce láká jiný oddíl: neortodoxní ústecký...

11. ledna 2026  7:11

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

David Jurásek na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je pravděpodobné, že do posledního přípravného zápasu na soustředění ve španělské Marbelle, který slávisté odehrají v pátek proti norskému Brannu, už zasáhne i on. David Jurásek, český fotbalový...

11. ledna 2026  6:32

Do semifinále fotbalového mistrovství Afriky postoupily Nigérie a Egypt

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Egyptští fotbalisté na mistrovství Afriky porazili ve čtvrtfinále v Agadiru obhájce titulu z Pobřeží slonoviny 3:2 a ve středu se utkají o postup do finále se Senegalem. Druhou dvojici tvoří domácí...

10. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:38

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se...

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...

10. ledna 2026  19:02

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

10. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  18:08

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...

10. ledna 2026  17:31

