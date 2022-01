Real Sociedad se dostal do vedení ve 33. minutě, když se hlavou mezi třemi bránícími hráči prosadil Adnan Januzaj. Pojistku přidal minutu po přestávce Alexander Sörloth, jehož do šance vyslal kapitán Mikel Oyarzabal, poté co obral o míč posledního obránce Atlética Felipeho.

Spolu se San Sebastianem jsou už ve čtvrtfinále Valencie, Betis Sevilla, Rayo Vallecano, Mallorca a Cádiz. Ve čtvrtek se hrají zbývající osmifinále Real Madrid - Elche a Bilbao - Barcelona.