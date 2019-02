Přece je nenecháme dát nám šestku, křičel Ramos po třetím gólu Barcelony

Všimli si toho fanoušci na sociálních sítích, zaregistrovala to španělská média. Ramosovu prosbu k parťákům v bílých dresech po penaltovém zásahu Luise Suáreze ze 73. minuty totiž přesně zachytily televizní kamery.

Strach z potupného debaklu před vlastními fanoušky se nakonec nenaplnil, i když porážka 0:3 pochopitelně bolí převelice.

„Jsme smutní, chtěli jsme hrát finále. Padli jsme se ctí, hráči nechali na hřišti všechno, co mohli. Odehráli jsme kvalitní a zajímavé utkání,“ řekl po středečním El Clásiku trenér Santiago Solari.

Výsledek sice hovoří jasně, ale bylo by nefér tvrdit, že Real naprosto selhal. Poté, co v úvodním utkání uhrál remízu 1:1, doma Barcelonu přehrával. Šancí měl spoustu, jen výtečně hrající mladík Vinicius Jr. snad čtyři...

Benzemu během zápasu vykradli Francouzský útočník Karim Benzema z Realu Madrid nebude na středeční odvetu semifinále Španělského poháru proti Barceloně vzpomínat v dobrém. Španělská média informují o tom, že mu během večerního utkání zloději vykradli dům. Zatím není jasné, o co Benzema při vloupání přišel.

Jenže Barcelona byla geniálně efektivní. Z celkových čtyř střel vytěžila maximum, zatímco 14 pokusů bylo Realu k ničemu.

„Na rozdíl od nich jsme neproměňovali příležitosti. Fotbal je o gólech, nemilosrdnosti a využívání šancí. Idea spravedlnosti, nebo nespravedlnosti ve fotbale opravdu neexistuje. Ale musíme soupeři pogratulovat, postoupil zaslouženě,“ konstatoval Solari.

„Někdy se vám to takhle všechno sejde, ale ve fotbale se musíte rychle vrátit na zem. Pokusíme se v dalších zápasech zlepšit,“ doplnil dvaačtyřicetiletý trenér, jehož svěřenci opět přivítají Barcelonu v sobotu, tentokrát v rámci španělské La Ligy.

Katalánci postoupili do pohárového finále pošesté za sebou a trofej mohou získat popáté v řadě. Barcelonský trenér Ernesto Valverde však ani přes jednoznačný výsledek na stadionu Santiago Bernabéu nebyl s hrou příliš spokojený.

„Soupeř byl v prvním poločase lepší a my jsme se v ofenzivě hledali. Ztráceli jsme míče na špatných místech a mohli za to být potrestáni góly. Musím uznat, že to od nás nebyl perfektní výkon,“ prohlásil Valverde.

„Dali jsme tři góly, ale nevypracovali si moc šancí. Někdy je to ve fotbale opačně. Třeba v osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu (0:0) jsme měli 25 střel a neskórovali. Někteří lidé pak říkali, že jsme v krizi,“ uvedl kouč s tím, že bude chtít v sobotním El Clásiku v Madridu od svých svěřenců vidět jiný výkon.

„Musíme se zlepšit, abychom uspěli i v sobotu. La Liga je soutěž, kterou chceme vyhrát,“ dodal Valverde. Jeho mužstvo po 25 kolech vede tabulku o sedm bodů před Atlétikem Madrid, Real je třetí o další dva body zpět.