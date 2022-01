Dohrávku přerušeného sevillského derby za zavřenými dveřmi vyhrál Betis

Utkání bylo přerušeno po vyrovnávací brance Betisu na 1:1 poté, co jeho příznivci naházeli na hřiště předměty a hostujícího obránce Joana Jordána zasáhla do hlavy tyč. Nedělní dohrávka začala v 39. minutě bez Jordána, jenž do ní nenastoupil.

Vedení Betisu incident odsoudilo a na twitteru uvedlo, že okamžitě začalo spolu s policií hledat viníka. Obránce Betisu Juan Miranda však prohlásil, že Jordán podle něj celou situaci přihrál.

„Co se stalo na tribunách, je odsouzeníhodné a doufám, že Jordán je v pořádku. Ale všichni jsme slyšeli, jak na něj trenér volá, ať spadne na zem a předstírá malátnost. Moc dobře věděli, co dělají,“ napsal na twitteru.