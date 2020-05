Fanoušci na tribunách od příští sezony, doufají ve Španělsku

Zvětšit fotografii Fanoušci Realu Madrid během utkání Ligy mistrů s Plzní. | foto: Reuters

Nový ročník španělské fotbalové ligy by se mohl rozehrát s diváky v hledišti. Podle šéfky tamní sportovní rady Irene Lozanové by na podzim už mohly být podmínky pro to, aby diváci mohli zpět na stadiony, byť ještě v omezeném počtu a s řadou bezpečnostních opatření.

„Nevyloučili jsme to. V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet epidemie a jaká bude situace, můžeme začít přemýšlet o tom, že v příští sezoně pustíme na stadiony určitý počet fanoušků,“ řekla Lozanová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici COPE. Aktuální přerušená sezona by se měla po více než tříměsíční koronavirové pauze rozběhnout bez diváků druhý týden v červnu. Kluby by měly od příštího týdne dostat povolení k plnohodnotnému týmovému tréninku, ve všech částech země ale nemusí platit stejné podmínky. „Teď je hlavním cílem, abychom dokázali dohrát sezonu. A je jasné, že nejlepší možnost jsou zápasy za zavřenými dveřmi,“ konstatovala Lozanová. „Jakmile se ale vrátíme k novému normálu, můžeme pustit fanoušky na stadiony, pokud budeme dodržovat zavedená opatření na ochranu zdraví,“ dodala. Podle Lozanové je pravděpodobné, že se nebude smět využívat plná kapacita stadionů, aby mohla být dodržena pravidla o sociálním odstupu. Povinné nejspíš budou i ochranné prostředky, jako jsou rukavice a roušky. Španělsko chce podle Lozanové jít světu příkladem, jak bezpečně organizovat sportovní akce v době po pandemii.