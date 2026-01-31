Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

Barcelonská hvězda Yamal poslal lídra do vedení už v šesté minutě, když si naběhl na Olmovu průnikovou přihrávku, obešel gólmana Peňu a zavěsil do prázdné branky.
Elche sice po půl hodině hry srovnalo krok zásluhou Rodrígueze, ale hosté znovu udeřili ještě před pauzou. Dvanáctou ligovou trefu jim vrátil vedení nejlepší týmový střelec Torres.
Svěřenci Hansiho Flicka diktovali tempo zápasu také po změně stran. V 72. minutě zvýšil střídající Rashford už na 3:1 a stal se šestým hráčem Barcelony, který v této sezoně nasázel už deset soutěžních branek. Více takových střelců žádný tým v pěti nejlepších evropských soutěžích nemá.
O výhře Ovieda rozhodl jediným gólem v 75. minutě Maročan Šájrá, jenž byl na konci rychlé akce vedené po levém křídle. Girona po remíze 1:1 s Getafe ztratila s dalším outsiderem, v tabulce je na 11. místě a na evropské poháry ztrácí sedm bodů.
Villarreal v 17. minutě vedl po penaltě Morena, ale z náskoku se radoval jen tři minuty. Osasuna srovnala krok zásluhou Muňoze, domácí navíc v nastavení prvního poločasu skóre otočili 10. ligovou trefou Budimira.
Soupeř se ve druhém dějství zmohl už jen na vyrovnávací gól, o nějž se znovu postaral Moreno. Osasuna ztratila po dvou vítězstvích a v tabulce jí patří deváté místo.
Atlético Madrid hrálo na hřišti Levante bez branek. Na čelo nově ztrácí už deset bodů. Levante je předposlední a na místa zaručující záchranu ztrácí čtyři body.
29. Á. Rodríguez
6. Yamal
40. Torres
72. Rashford
Peña – Donald, Chust, Affengruber (74. Pétrot), Pedrosa – Diangana (60. Neto), Mendoza, M. Aguado (56. Redondo), Valera – Á. Rodríguez (74. Cepeda), Silva (60. Búajár).
J. García – Koundé (85. Araújo), Cubarsí, Eric García, Balde – Olmo (62. Bernal), de Jong (C), F. López (85. Casadó) – Yamal, Torres (62. Lewandowski), Raphinha (46. Rashford).
Dituro, Iturbe – Delgado, Á. Sánchez, Santiago, Herráiz, Salvador.
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Cancelo, G. Martín.
38. Donald, 76. Mendoza
90. de Jong
Rozhodčí: Muñiz Ruiz – Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez
Počet diváků: 31233
74. Šájrá
Escandell – N. Vidal (70. Ahijado), Costas (C), Carmo, J. López – Hassan (64. Fernández), Sibo (70. Fonseca), Colombatto (87. Dendoncker), Šájrá – Reina (65. Cazorla), Viñas.
ter Stegen – A. Martínez (C) (69. Rincón), V. Reis, Blind, Á. Moreno – I. Martín (70. Witsel), F. Beltrán (79. Stuani), Lemar – Cygankov, B. Gil (69. Echeverri) – Vanat.
Moldovan, Narváez – Agudín, Borbas, Calvo, Forés, Ilić.
Gazzaniga, Krapyvcov – Arango, Francés, Kourouma, David López, J. Roca, A. Ruiz.
39. Carmo
80. Cygankov
Rozhodčí: Alberola – de la Fuente, Trujillo
Počet diváků: 20085
20. V. Muñoz
45+2. Budimir
17. G. Moreno
70. G. Moreno
S. Herrera – Rosier, Boyomo, Catena (46. Herrando), Galán – Moncayola, Torró – Rubén García (C) (76. Raúl García), Moro (62. Oroz), V. Muñoz – Budimir (76. Bretones).
J. Reis – Mouriño, R. Marín, Veiga, Pedraza (46. Cardona) – Pépé, Parejo (74. Buchanan), P. Gueye, Moleiro – G. Moreno (C) (83. Oluwaseyi), Mikautadze (74. Comesaña).
A. Fernández – Arguibide, Barja, Becker, Cruz, M. Gómez, Iker Muñoz, Osambela.
Tenas – A. Altimira, H. López, Macia, P. Navarro.
38. Catena, 72. Torró
19. Pedraza, 90. Veiga
Rozhodčí: de Burgos Bengoetxea
Ryan – Toljan, de la Fuente, M. Moreno (29. M. Sánchez), Matturro – P. Martínez (C), Raghouber – Tunde (75. Cortes), C. Álvarez (75. Olasagasti), Losada (60. Etta Eyong) – Iván Romero (89. Abed).
Oblak (C) – N. Molina, Le Normand, Lenglet (46. Hancko), Ruggeri – M. Llorente (59. Pubill), Barrios (50. Koke), J. Cardoso, N. González (73. Monserrate) – Almada (59. Baena), Sørloth (27. Julián Álvarez).
Cuñat, Primo – Arriaga, Espí, Morales, Perez, Vencedor.
Esquivel, Musso – Giménez.
60. Castro (trenér), 84. de la Fuente, 90+2. Olasagasti
21. Lenglet
Rozhodčí: V. Garcia