Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

  23:30
Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce. Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo porazilo Gironu 1:0 a zvítězilo poprvé od 30. září po sérii 14 zápasů bez výhry. Villarreal remizoval na hřišti Osasuny 2:2 a na výhru čeká už tři kola. Na Barcelonu ztrácí ze čtvrtého místa 13 bodů.
Fotogalerie3

Lamine Yamal se raduje z gólu v utkání proti Elche. | foto: Jose BretonAP

Barcelonská hvězda Yamal poslal lídra do vedení už v šesté minutě, když si naběhl na Olmovu průnikovou přihrávku, obešel gólmana Peňu a zavěsil do prázdné branky.

Elche sice po půl hodině hry srovnalo krok zásluhou Rodrígueze, ale hosté znovu udeřili ještě před pauzou. Dvanáctou ligovou trefu jim vrátil vedení nejlepší týmový střelec Torres.

Fotbalisté Barcelony se radují z gólu proti Elche.

Svěřenci Hansiho Flicka diktovali tempo zápasu také po změně stran. V 72. minutě zvýšil střídající Rashford už na 3:1 a stal se šestým hráčem Barcelony, který v této sezoně nasázel už deset soutěžních branek. Více takových střelců žádný tým v pěti nejlepších evropských soutěžích nemá.

O výhře Ovieda rozhodl jediným gólem v 75. minutě Maročan Šájrá, jenž byl na konci rychlé akce vedené po levém křídle. Girona po remíze 1:1 s Getafe ztratila s dalším outsiderem, v tabulce je na 11. místě a na evropské poháry ztrácí sedm bodů.

Villarreal v 17. minutě vedl po penaltě Morena, ale z náskoku se radoval jen tři minuty. Osasuna srovnala krok zásluhou Muňoze, domácí navíc v nastavení prvního poločasu skóre otočili 10. ligovou trefou Budimira.

Soupeř se ve druhém dějství zmohl už jen na vyrovnávací gól, o nějž se znovu postaral Moreno. Osasuna ztratila po dvou vítězstvích a v tabulce jí patří deváté místo.

Atlético Madrid hrálo na hřišti Levante bez branek. Na čelo nově ztrácí už deset bodů. Levante je předposlední a na místa zaručující záchranu ztrácí čtyři body.

Španělská La Liga
22. kolo 31. 1. 2026 21:00
Elche CF Elche CF : FC Barcelona FC Barcelona 1:3 (1:2)
Góly:
29. Á. Rodríguez
Góly:
6. Yamal
40. Torres
72. Rashford
Sestavy:
Peña – Donald, Chust, Affengruber (74. Pétrot), Pedrosa – Diangana (60. Neto), Mendoza, M. Aguado (56. Redondo), Valera – Á. Rodríguez (74. Cepeda), Silva (60. Búajár).
Sestavy:
J. García – Koundé (85. Araújo), Cubarsí, Eric García, Balde – Olmo (62. Bernal), de Jong (C), F. López (85. Casadó) – Yamal, Torres (62. Lewandowski), Raphinha (46. Rashford).
Náhradníci:
Dituro, Iturbe – Delgado, Á. Sánchez, Santiago, Herráiz, Salvador.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Cancelo, G. Martín.
Žluté karty:
38. Donald, 76. Mendoza
Žluté karty:
90. de Jong

Rozhodčí: Muñiz Ruiz – Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez

Počet diváků: 31233

Španělská La Liga
22. kolo 31. 1. 2026 14:00
Real Oviedo Real Oviedo : Girona Girona 1:0 (0:0)
Góly:
74. Šájrá
Góly:
Sestavy:
Escandell – N. Vidal (70. Ahijado), Costas (C), Carmo, J. López – Hassan (64. Fernández), Sibo (70. Fonseca), Colombatto (87. Dendoncker), Šájrá – Reina (65. Cazorla), Viñas.
Sestavy:
ter Stegen – A. Martínez (C) (69. Rincón), V. Reis, Blind, Á. Moreno – I. Martín (70. Witsel), F. Beltrán (79. Stuani), Lemar – Cygankov, B. Gil (69. Echeverri) – Vanat.
Náhradníci:
Moldovan, Narváez – Agudín, Borbas, Calvo, Forés, Ilić.
Náhradníci:
Gazzaniga, Krapyvcov – Arango, Francés, Kourouma, David López, J. Roca, A. Ruiz.
Žluté karty:
39. Carmo
Žluté karty:
80. Cygankov

Rozhodčí: Alberola – de la Fuente, Trujillo

Počet diváků: 20085

Španělská La Liga
22. kolo 31. 1. 2026 16:15
Osasuna Osasuna : Villarreal Villarreal 2:2 (2:1)
Góly:
20. V. Muñoz
45+2. Budimir
Góly:
17. G. Moreno
70. G. Moreno
Sestavy:
S. Herrera – Rosier, Boyomo, Catena (46. Herrando), Galán – Moncayola, Torró – Rubén García (C) (76. Raúl García), Moro (62. Oroz), V. Muñoz – Budimir (76. Bretones).
Sestavy:
J. Reis – Mouriño, R. Marín, Veiga, Pedraza (46. Cardona) – Pépé, Parejo (74. Buchanan), P. Gueye, Moleiro – G. Moreno (C) (83. Oluwaseyi), Mikautadze (74. Comesaña).
Náhradníci:
A. Fernández – Arguibide, Barja, Becker, Cruz, M. Gómez, Iker Muñoz, Osambela.
Náhradníci:
Tenas – A. Altimira, H. López, Macia, P. Navarro.
Žluté karty:
38. Catena, 72. Torró
Žluté karty:
19. Pedraza, 90. Veiga

Rozhodčí: de Burgos Bengoetxea

Španělská La Liga
22. kolo 31. 1. 2026 18:30
Levante UD Levante UD : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (0:0)
Sestavy:
Ryan – Toljan, de la Fuente, M. Moreno (29. M. Sánchez), Matturro – P. Martínez (C), Raghouber – Tunde (75. Cortes), C. Álvarez (75. Olasagasti), Losada (60. Etta Eyong) – Iván Romero (89. Abed).
Sestavy:
Oblak (C) – N. Molina, Le Normand, Lenglet (46. Hancko), Ruggeri – M. Llorente (59. Pubill), Barrios (50. Koke), J. Cardoso, N. González (73. Monserrate) – Almada (59. Baena), Sørloth (27. Julián Álvarez).
Náhradníci:
Cuñat, Primo – Arriaga, Espí, Morales, Perez, Vencedor.
Náhradníci:
Esquivel, Musso – Giménez.
Žluté karty:
60. Castro (trenér), 84. de la Fuente, 90+2. Olasagasti
Žluté karty:
21. Lenglet

Rozhodčí: V. Garcia

22. kolo

21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 22 18 1 3 60:23 55
2. Real MadridReal Madrid 21 16 3 2 45:17 51
3. Atlético MadridAtlético 22 13 6 3 38:17 45
4. VillarrealVillarreal 21 13 3 5 39:23 42
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 22 10 4 8 26:27 34
6. Real BetisBetis 21 8 8 5 34:27 32
7. Celta VigoCelta Vigo 21 8 8 5 29:23 32
8. Real SociedadReal Sociedad 21 7 6 8 29:29 27
9. OsasunaOsasuna 22 7 5 10 26:27 26
10. Deportivo AlavésAlavés 22 7 4 11 20:27 25
11. GironaGirona 22 6 7 9 21:36 25
12. Elche CFElche 22 5 9 8 30:32 24
13. Sevilla FCSevilla 21 7 3 11 28:33 24
14. Athletic BilbaoBilbao 21 7 3 11 20:30 24
15. ValenciaValencia 21 5 8 8 22:33 23
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 21 5 7 9 17:28 22
17. GetafeGetafe 21 6 4 11 16:27 22
18. MallorcaMallorca 21 5 6 10 24:33 21
19. Levante UDLevante 21 4 6 11 24:34 18
20. Real OviedoOviedo 22 3 7 12 12:34 16

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit



