Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Autor: ,
  20:48
Barcelona porazila v sedmém kole španělské fotbalové ligy doma Real Sociedad 2:1 a díky čtvrté výhře v řadě předstihla v čele tabulky Real Madrid. V úspěšném tažení pokračuje nováček Elche, který se po výhře nad Celtou Vigo 2:1 posunul už na čtvrté místo.
Útočník Robert Lewandowski z Barcelony slaví svůj gól s Laminem Yamalem.

Útočník Robert Lewandowski z Barcelony slaví svůj gól s Laminem Yamalem. | foto: AP

Barcelonský záložník Frenkie de Jong bojuje o míč s Braisem Mendezem ze San...
Barcelonský obránce Gerard Martín se snaží přejít přes Takefusu Kuba ze San...
Obránce Jules Kounde z Barcelony střílí hlavou gól v utkání proti San...
Lamine Yamal z Barcelony přechází přes Sergia Gomeze ze San Sebastianu.
5 fotografií

Barcelonský útok dal v pěti ze šesti ligových zápasů nejméně tři branky, tentokrát ale narazil na hodně houževnatého soupeře. Real Sociedad prohrál s Barcelonou 26 z posledních 27 zápasů, tentokrát ale začal skvěle. Favorita zaskočil někdejší hráč madridského Realu Odriozola.

Ještě do přestávky stihl po Rashfordově rohovém kopu vyrovnat Francouz Koundé. Po necelé hodině vytáhl trenér Flick svůj největší trumf. Yamal nastoupil poprvé od začátku září, kdy si v kvalifikaci v Turecku poranil třísla.

Lamine Yamal z Barcelony přechází přes Sergia Gomeze ze San Sebastianu.

Stačila mu minuta na hřišti, aby skvostně připravil druhý gól pro Poláka Lewandowského. Yamalův pojišťovací gól neplatil pro ofsajd a hosté málem vyrovnali, když Japonec Kubo orazítkoval břevno.

Elche dál kráčí La Ligou bez porážky, čímž se může pochlubit už jen Barcelona. Proti Celtě poslal domácí do vedení Portugalec André Silva, Iglesias sice vyrovnal, ale Donald vrátil nováčkovi náskok.

A vedení mohlo být ještě vyšší, kdyby rumunský brankář hostů Radu nezneškodnil Mirovu penaltu. Celta je stále bez vítězství a nepovedl se jí ani vstup do Evropské ligy, když ve čtvrtek prohrála ve Stuttgartu 1:2.

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Sevilla vyhrála na hřišti Vallecana 1:0 a potvrdila, že se jí venku daří. Na soupeřových stadionech uspěla už potřetí v řadě, zatímco doma získala ve třech zápasech jen jediný bod. Rayo vyhrálo jen v úvodním kole, od té doby čeká na tříbodový zisk už šest zápasů marně.

Změnit to mohl Brazilec Alemao, ale jeho nůžky proletěly těsně nad břevnem hostů. Tři minuty před koncem pak rozhodl o výhře Sevilly střídající Nigerijec Adams.

Španělská La Liga
7. kolo 28. 9. 2025 18:30
FC Barcelona FC Barcelona : Real Sociedad Real Sociedad 2:1 (1:1)
Góly:
43. Koundé
59. Lewandowski
Góly:
31. Odriozola
Sestavy:
Szczęsny – Koundé, Araújo (C), Christensen, G. Martín (78. E. García) – Pedro Fernández (46. Olmo), de Jong, Pedri (90+5. Casadó) – Bardghji (58. Yamal), Lewandowski, Rashford (78. Torres).
Sestavy:
Remiro – Odriozola (57. S. Gómez), Zubeldia, Ćaleta-Car, A. Muñoz – Guedes (57. Kubo), Gorrotxategi, Turrientes (66. Soler), Barrenetxea (81. Sadiq) – Oyarzabal (C), P. Marín (67. B. Méndez).
Náhradníci:
Kochen, Aller – Cubarsí, T. Fernández, Bernal, Torrents.
Náhradníci:
Marrero, Folgado – Goti, Karrikaburu, Zacharjan, Lebarbier, Sučić.
Žluté karty:
82. Koundé
Žluté karty:
17. Zubeldia, 90+2. Ćaleta-Car

Rozhodčí: A. Hernández – Naranjo, Cerdán.

Počet diváků: 50103

Španělská La Liga
7. kolo 28. 9. 2025 14:00
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Sevilla FC Sevilla FC 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
87. Adams
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón (78. Trejo), P. Díaz (67. U. López), Valentín (C) (90+2. Becerra), Á. García – Alemão (78. Camello), De Frutos (67. F. Pérez).
Sestavy:
Vlachodimos – Azpilicueta, F. Cardoso (77. Martínez), Marcão (C) – Carmona, Agoumé (77. Sow), B. Mendy, Suazo – Alexis Sánchez (90+3. Peque), Isaac Romero (69. Adams), Vargas (69. Januzaj).
Náhradníci:
J. Gil – Balliu, Gumbau, N. Mendy, Espino, Vertrouwd.
Náhradníci:
Nyland – Bueno, Castrín, Ejuke, Gudelj, Oso, J. Sánchez.
Žluté karty:
34. Lejeune, 82. Trejo, 90+1. Camello
Žluté karty:
48. Carmona
Červené karty:
90+7. Camello
Červené karty:

Rozhodčí: Manzano – Nevado, Martínez

Počet diváků: 13080

Španělská La Liga
7. kolo 28. 9. 2025 16:15
Elche CF Elche CF : Celta Vigo Celta Vigo 2:1 (1:1)
Góly:
18. Silva
69. Donald
Góly:
22. B. Iglesias
Sestavy:
Dituro – Josan (81. Aguado), Á. Núñez, Affengruber, Bigas (C) (75. Chust), Pedrosa (73. Pétrot) – Donald, Febas, Valera – Mir (81. Diangana), Silva (65. Á. Rodríguez).
Sestavy:
Radu – Lago (74. Aspas), Domínguez, Alonso (82. Manu Fernández) – Mingueza (46. Rueda), M. Román, Moriba (46. J. Rodríguez), H. Álvarez – Zaragoza (67. Swedberg), Sotelo – B. Iglesias (C).
Náhradníci:
Peña, Iturbe – Búajár, Diaby, Houary.
Náhradníci:
Villar – F. Beltrán, Cervi, Durán, El Abdellaoui, Jutglà, Damián Rodríguez.
Žluté karty:
64. Josan, 70. Affengruber, 72. Pedrosa
Žluté karty:
17. Mingueza, 58. Lago, 85. M. Román

Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, Iglesias

Španělská La Liga
7. kolo 28. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : Osasuna Osasuna 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pau López – Bellerín (C), V. Gómez, Natan, R. Rodríguez – Amrábat, Fornals, M. Roca – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí.
Sestavy:
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Herrando – Rosier, Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – Raúl García, Budimir.
Náhradníci:
Valles, Adrián – Firpo, Ortiz, S. Altimira, Lo Celso, Ávila, Bakambu, Riquelme, Ruibal.
Náhradníci:
A. Fernández – I. Muñoz, Osambela, Benito, Barja, Becker, V. Muñoz.

Rozhodčí: V. García

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Real Betis vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
28.9. 21:00
  • 1.86
  • 3.68
  • 4.57
Valencia vs. Real Oviedo //www.idnes.cz/sport
29.9. 21:00
  • 1.71
  • 3.76
  • 5.54

8. kolo

Osasuna vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
3.10. 21:00
  • 2.26
  • 2.86
  • 3.63
Real Oviedo vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
4.10. 14:00
  • 2.41
  • 3.35
  • 2.84
Girona vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:15
  • 2.39
  • 3.30
  • 2.89
Athletic Bilbao vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
4.10. 18:30
  • 1.53
  • 3.98
  • 6.23
Real Madrid vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
4.10. 21:00
  • 1.47
  • 5.00
  • 5.45
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 7 6 1 0 21:5 19
2. Real MadridReal Madrid 7 6 0 1 16:8 18
3. VillarrealVillarreal 7 5 1 1 13:5 16
4. Elche CFElche 7 3 4 0 10:6 13
5. Atlético MadridAtlético 7 3 3 1 14:9 12
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 7 3 3 1 10:9 12
7. GetafeGetafe 7 3 2 2 8:9 11
8. Sevilla FCSevilla 7 3 1 3 11:10 10
9. Athletic BilbaoBilbao 7 3 1 3 7:8 10
10. Real BetisBetis 6 2 3 1 9:7 9
11. Deportivo AlavésAlavés 7 2 2 3 6:7 8
12. ValenciaValencia 6 2 2 2 8:10 8
13. OsasunaOsasuna 6 2 1 3 5:5 7
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 7 1 2 4 7:10 5
15. Celta VigoCelta Vigo 7 0 5 2 6:9 5
16. Levante UDLevante 7 1 2 4 11:14 5
17. Real SociedadReal Sociedad 7 1 2 4 7:11 5
18. MallorcaMallorca 7 1 2 4 6:11 5
19. Real OviedoOviedo 6 1 0 5 2:11 3
20. GironaGirona 7 0 3 4 3:16 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Barcelona porazila v sedmém kole španělské fotbalové ligy doma Real Sociedad 2:1 a díky čtvrté výhře v řadě předstihla v čele tabulky Real Madrid. V úspěšném tažení pokračuje nováček Elche, který se...

28. září 2025  20:48

Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém...

28. září 2025  17:44,  aktualizováno  20:12

Penalta jako Panenka? Splněné přání, kluci mi to uznali, smál se kanonýr Chramosta

V první lize se Jan Chramosta postavil celkem ke čtrnácti pokutovým kopům a všechny proměnil. Poslední dva v domácím duelu 10. kola s Mladou Boleslaví, v němž zajistil fotbalistům Jablonce vítězství...

28. září 2025  20:05

Arsenal v nastavení zasadil smrtící ránu Newcastlu, Aston Villa slaví první výhru

Vypadalo to na třetí ztrátu z úvodních šesti kol, ale fotbalisté Arsenalu nakonec šlágr víkendového programu Premier League zvládli. V šesté minutě nastavení jim výhru 2:1 nad Newcastlem zajistil...

28. září 2025  14:50,  aktualizováno  19:51

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval

Patrik Schick bude české fotbalové reprezentaci chybět v říjnových kvalifikačních zápasech proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech. Útočník Leverkusenu si podle klubového webu poranil zadní...

28. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:47

Ústí ze Žižkova veze bod. A teď to poblázníme na Zbrojovku! žádá trenér

Fotbalisté Žižkova remizovali v nedělním domácím zápase 11. kola druhé ligy s Ústím nad Labem 1:1. Viktoria neprohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstala pátá s dvoubodovou ztrátou na druhou...

28. září 2025  12:48,  aktualizováno  13:34

Vorlický dal Zbrojovce nádherný gól. Omluvil se a popřál jí: Za rok v lize!

Za druholigové béčko Slavie letos Lukáš Vorlický nastupuje jen občas, do víkendu se v jeho zápasech objevil jen třikrát. Na výjezd do Brna, kde rezerva „sešívaných“ hrála v sobotu, se ale obzvlášť...

28. září 2025  12:08

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.