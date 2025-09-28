Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Barcelonský útok dal v pěti ze šesti ligových zápasů nejméně tři branky, tentokrát ale narazil na hodně houževnatého soupeře. Real Sociedad prohrál s Barcelonou 26 z posledních 27 zápasů, tentokrát ale začal skvěle. Favorita zaskočil někdejší hráč madridského Realu Odriozola.
Ještě do přestávky stihl po Rashfordově rohovém kopu vyrovnat Francouz Koundé. Po necelé hodině vytáhl trenér Flick svůj největší trumf. Yamal nastoupil poprvé od začátku září, kdy si v kvalifikaci v Turecku poranil třísla.
Stačila mu minuta na hřišti, aby skvostně připravil druhý gól pro Poláka Lewandowského. Yamalův pojišťovací gól neplatil pro ofsajd a hosté málem vyrovnali, když Japonec Kubo orazítkoval břevno.
Elche dál kráčí La Ligou bez porážky, čímž se může pochlubit už jen Barcelona. Proti Celtě poslal domácí do vedení Portugalec André Silva, Iglesias sice vyrovnal, ale Donald vrátil nováčkovi náskok.
A vedení mohlo být ještě vyšší, kdyby rumunský brankář hostů Radu nezneškodnil Mirovu penaltu. Celta je stále bez vítězství a nepovedl se jí ani vstup do Evropské ligy, když ve čtvrtek prohrála ve Stuttgartu 1:2.
Sevilla vyhrála na hřišti Vallecana 1:0 a potvrdila, že se jí venku daří. Na soupeřových stadionech uspěla už potřetí v řadě, zatímco doma získala ve třech zápasech jen jediný bod. Rayo vyhrálo jen v úvodním kole, od té doby čeká na tříbodový zisk už šest zápasů marně.
Změnit to mohl Brazilec Alemao, ale jeho nůžky proletěly těsně nad břevnem hostů. Tři minuty před koncem pak rozhodl o výhře Sevilly střídající Nigerijec Adams.
43. Koundé
59. Lewandowski
31. Odriozola
Szczęsny – Koundé, Araújo (C), Christensen, G. Martín (78. E. García) – Pedro Fernández (46. Olmo), de Jong, Pedri (90+5. Casadó) – Bardghji (58. Yamal), Lewandowski, Rashford (78. Torres).
Remiro – Odriozola (57. S. Gómez), Zubeldia, Ćaleta-Car, A. Muñoz – Guedes (57. Kubo), Gorrotxategi, Turrientes (66. Soler), Barrenetxea (81. Sadiq) – Oyarzabal (C), P. Marín (67. B. Méndez).
Kochen, Aller – Cubarsí, T. Fernández, Bernal, Torrents.
Marrero, Folgado – Goti, Karrikaburu, Zacharjan, Lebarbier, Sučić.
82. Koundé
17. Zubeldia, 90+2. Ćaleta-Car
Rozhodčí: A. Hernández – Naranjo, Cerdán.
Počet diváků: 50103
87. Adams
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón (78. Trejo), P. Díaz (67. U. López), Valentín (C) (90+2. Becerra), Á. García – Alemão (78. Camello), De Frutos (67. F. Pérez).
Vlachodimos – Azpilicueta, F. Cardoso (77. Martínez), Marcão (C) – Carmona, Agoumé (77. Sow), B. Mendy, Suazo – Alexis Sánchez (90+3. Peque), Isaac Romero (69. Adams), Vargas (69. Januzaj).
J. Gil – Balliu, Gumbau, N. Mendy, Espino, Vertrouwd.
Nyland – Bueno, Castrín, Ejuke, Gudelj, Oso, J. Sánchez.
34. Lejeune, 82. Trejo, 90+1. Camello
48. Carmona
90+7. Camello
Rozhodčí: Manzano – Nevado, Martínez
Počet diváků: 13080
18. Silva
69. Donald
22. B. Iglesias
Dituro – Josan (81. Aguado), Á. Núñez, Affengruber, Bigas (C) (75. Chust), Pedrosa (73. Pétrot) – Donald, Febas, Valera – Mir (81. Diangana), Silva (65. Á. Rodríguez).
Radu – Lago (74. Aspas), Domínguez, Alonso (82. Manu Fernández) – Mingueza (46. Rueda), M. Román, Moriba (46. J. Rodríguez), H. Álvarez – Zaragoza (67. Swedberg), Sotelo – B. Iglesias (C).
Peña, Iturbe – Búajár, Diaby, Houary.
Villar – F. Beltrán, Cervi, Durán, El Abdellaoui, Jutglà, Damián Rodríguez.
64. Josan, 70. Affengruber, 72. Pedrosa
17. Mingueza, 58. Lago, 85. M. Román
Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, Iglesias
Pau López – Bellerín (C), V. Gómez, Natan, R. Rodríguez – Amrábat, Fornals, M. Roca – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí.
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Herrando – Rosier, Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – Raúl García, Budimir.
Valles, Adrián – Firpo, Ortiz, S. Altimira, Lo Celso, Ávila, Bakambu, Riquelme, Ruibal.
A. Fernández – I. Muñoz, Osambela, Benito, Barja, Becker, V. Muñoz.
Rozhodčí: V. García