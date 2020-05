Co když nakazíme rodiny? Hráči Eibaru se obávají návratu k tréninku

„Máme obavy, že během našich aktivit nebudeme schopní dodržet jedno ze zásadních doporučení expertů: sociální distanc,“ uvedli fotbalisté Eibaru ve vysílání rozhlasové stanice Cadena Ser.

„Máme strach, že při dělání toho, co máme nejraději, při fotbale, se můžeme nakazit. Tím ohrozíme naše rodiny, přátele, dokonce se třeba můžeme podílet na zcela nové vlně pandemie, což by mohlo mít pro celou populaci zničující následky.“

Španělský sport je kvůli novému typu koronaviru pozastavený od března. Fotbalové kluby se od tohoto týdne díky uvolňování vládních nařízení mohou vrátit k individuálnímu tréninku, nejprve však hráči musí podstoupit testy, s nimiž se začalo v úterý. Samozřejmostí je důkladná hygiena a dodržování bezpečných odstupů.

Týmová příprava povolena zatím není, uzavřeny zůstávají i vnitřní prostory. Fáze, v níž na samostatné tréninky naváže kolektivní příprava ve skupinkách a až poté kontaktní trénink, bude podle vedení La Ligy trvat přibližně měsíc.

Z toho však fotbalisté Eibaru mají strach. Stejně jako ze soutěžních utkání (pochopitelně bez diváků), jež by se ve Španělsku - za příznivého vývoje - mohly opět hrát v červnu.

„Nejdůležitější ze všeho je zdraví. Je zapotřebí, aby byl tento plán o postupném restartu sezony podpořen činy, ne pouze slovy. Žádáme odpovědnost vedení,“ uvedli.

Jejich obavy jsou logické, vždyť Španělsko patří mezi nejhůře zasažené země nemocí covid-19. Nový typ koronaviru si vyžádal víc než 25 tisíc obětí.

Zástupci první ligy na prohlášení z Eibaru zareagovali velmi záhy. „Samozřejmě chápeme, že lidé mají rozličné emoce včetně strachu. Toto je bezprecedentní doba, my nicméně zavádíme mnoho opatření pro bezpečný a řízený návrat fotbalu. Hrát jej bude bezpečnější než například cesta do supermarketu nebo do lékárny.“