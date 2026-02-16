Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Autor:
  14:48
Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost španělské federaci. Trenér Hansi Flick pak navíc přiznal, že hned po zápase šel za rozhodčím přímo do kabiny, aby si s ním všechno vyříkal.
Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid. | foto: Manu FernandezAP

Lamine Yamal z Barcelony během utkání s Atlétikem Madrid v Copa del Rey.
Sudí Juan Martínez ukazuje červenou kartu pro Erica Garciu.
Barcelonský Pau Cubarsí střílí gól do sítě Atlética Madrid v prvním semifinále...
Trenéři Hansi Flick (vpravo) a Diego Simeone před pohárovým zápasem mezi...
5 fotografií

Barcelonu v zápase s Atlétikem naštval zejména neuznaný gól stopera Cubarsího po změně stran už za stavu 0:4. Nepřehledný moment se navíc zkoumal nezvykle dlouho, jelikož kvůli velké koncentraci hráčů na jednom místě nemohl být využit poloautomatický ofsajdový systém.

„To je prostě špatně. Rozhodčí tady jsou opravdu špatní,“ čertil se Flick, kterému vadil i nastavený metr v celém utkání.

„Klub bude požadovat vysvětlení a také vyjádří svou hlubokou nelibost,“ znělo tehdy z Katalánska.

Skandál, který jsme nezažili. Barcelona se po debaklu zlobí kvůli podivnému ofsajdu

Vzhledem k celkovému výsledku nicméně málokdo čekal, že tak Barcelona skutečně učiní. Ale stalo se.

„Klub zaslal španělské federaci oficiální stížnost ohledně nekonzistentních rozhodnutí sudích,“ stojí v úvodu otevřeného dopisu, jenž klub zveřejnil v sobotu odpoledne.

Kritika má pět hlavních bodů:

  1. Nekonzistentnost rozhodnutí
  2. Protichůdná vyhodnocení situací, kdy hráč zahraje rukou
  3. Kumulace závažných chyb
  4. Využití a transparentnost systému VAR, zejména u těsných ofsajdových situací
  5. Kritéria pro přezkoumání situací rozhodčím u monitoru přímo na hřišti

Barcelona zároveň doplnila: „Klub zdůrazňuje, že cílem této iniciativy není zpochybnění profesionality rozhodcovské komunity, ale spíše výzva k urgentnímu přezkoumání užívaných kritérií, aby byla zaručena konzistence, rovné zacházení a důvěryhodnost všech soutěží.“

Katalánci rovněž požádali, aby federace po každém zápase zveřejňovala záznamy komunikace arbitrů. A dopis zakončili návrhem o vytvoření zvláštního disciplinárního řádu, který transparentně stanoví důsledky pro rozhodčí v případě závažných pochybení.

„Klub tímto nehájí pouze svoje zájmy, ale chce přispět k celkovému zlepšení fungování celé soutěže,“ zopakovala Barcelona.

Den na to pak na tiskové konferenci před pondělním zápasem s Gironou vystoupil před novináře Flick a pochopitelně čelil i dotazům na sudí. „Někdy se nám něco nelíbí. V Madridu jsem šel za rozhodčím do kabiny, protože jsem chtěl, aby mi vysvětil, proč neuznal ten gól,“ přiznal.

Něco podobného se řešilo loni v září v české lize, kdy sparťanský kouč Brian Priske rozhodčí navštívil po porážce s Hradcem Králové (1:2). Nakonec však nebyl potrestán, jelikož ho tam hlavní sudí Beneš pustil.

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

„Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s disciplinárním i soutěžním řádem asociace (FAČR),“ stálo tehdy komuniké.

Těžko říct, zda k tomu ve Španělsku přistoupí stejně a zda se vůbec budou tímto incidentem zabývat.

„Prostě jsem zaklepal a pobavili jsme se. Bylo to v pohodě. Tohle by mělo být úplně normální, jelikož na hřišti bývají situace vypjaté. Dobře jsme si popovídali a mělo by to tam zůstat,“ přidal Flick a zároveň smířlivě dodal: „Rozhodčí nemohl za to, že jsme prohráli, musíme se zlepšit.“

Real Madrid křičí: Celá liga je zkorumpovaná. Stěžuje si na rozhodčí

Přesto však jeho vyjádření i stížnost Barcelony vyvolává otázky.

Přichází totiž takřka na rok přesně od chvíle, kdy si na sudí obdobně stěžoval Real Madrid, největší rival Barcelony. Tehdy se přitom právě Flick sudích zastal.

„Je důležité, že je máme. A je neuvěřitelné, jak se k nim někteří chovají,“ odkazoval zejména na kritická videa na platformě Real Madrid TV. „Nelíbí se mi to, musíme myslet na jejich rodiny. My jako hráči a trenéři je musíme chránit. Máme VAR a musíme mu věřit.“

V poslední době však sám kritikou nešetří. Ještě před utkáním s Atlétikem kritizoval sudího Manzana po porážce na půdě Realu Sociedad.

Oficiální stížností však Barcelona zašla ještě dál.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Cagliari vs. LecceFotbal - 25. kolo - 16. 2. 2026:Cagliari vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
16. 2. 20:45
  • 2.41
  • 2.94
  • 3.67
Girona vs. BarcelonaFotbal - 24. kolo - 16. 2. 2026:Girona vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:00
  • 7.88
  • 5.85
  • 1.36
Galatasaray vs. JuventusFotbal - - 17. 2. 2026:Galatasaray vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
17. 2. 18:45
  • 3.46
  • 3.65
  • 2.08
Monaco vs. PSGFotbal - - 17. 2. 2026:Monaco vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 5.43
  • 4.60
  • 1.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Penalta i další situace na Spartě správně, řekla komise. Posvětila i gól Liberce

Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...

Hned tři situace, k nimž se komise rozhodčích po víkendu vyjádřila, se odehrály v zápase fotbalistů Sparty s Hradcem Králové (2:0). A všechny byly podle ní vyřešené správně. Jednalo se o penaltu na...

16. února 2026  14:06

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka...

16. února 2026  10:55

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Plzeňský Dávid Krčík ční nad spoluhráči nejen díky své vysoké postavě, ale...

Vyhrála první Slavia, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň i pátý Liberec. V čele tabulky fotbalové ligy tak všechno při starém, což se v příštím kole nejspíš změní, protože čtyři týmy se...

16. února 2026  9:26

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.