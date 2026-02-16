Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Barcelonu v zápase s Atlétikem naštval zejména neuznaný gól stopera Cubarsího po změně stran už za stavu 0:4. Nepřehledný moment se navíc zkoumal nezvykle dlouho, jelikož kvůli velké koncentraci hráčů na jednom místě nemohl být využit poloautomatický ofsajdový systém.
„To je prostě špatně. Rozhodčí tady jsou opravdu špatní,“ čertil se Flick, kterému vadil i nastavený metr v celém utkání.
„Klub bude požadovat vysvětlení a také vyjádří svou hlubokou nelibost,“ znělo tehdy z Katalánska.
Skandál, který jsme nezažili. Barcelona se po debaklu zlobí kvůli podivnému ofsajdu
Vzhledem k celkovému výsledku nicméně málokdo čekal, že tak Barcelona skutečně učiní. Ale stalo se.
„Klub zaslal španělské federaci oficiální stížnost ohledně nekonzistentních rozhodnutí sudích,“ stojí v úvodu otevřeného dopisu, jenž klub zveřejnil v sobotu odpoledne.
Kritika má pět hlavních bodů:
- Nekonzistentnost rozhodnutí
- Protichůdná vyhodnocení situací, kdy hráč zahraje rukou
- Kumulace závažných chyb
- Využití a transparentnost systému VAR, zejména u těsných ofsajdových situací
- Kritéria pro přezkoumání situací rozhodčím u monitoru přímo na hřišti
Barcelona zároveň doplnila: „Klub zdůrazňuje, že cílem této iniciativy není zpochybnění profesionality rozhodcovské komunity, ale spíše výzva k urgentnímu přezkoumání užívaných kritérií, aby byla zaručena konzistence, rovné zacházení a důvěryhodnost všech soutěží.“
Katalánci rovněž požádali, aby federace po každém zápase zveřejňovala záznamy komunikace arbitrů. A dopis zakončili návrhem o vytvoření zvláštního disciplinárního řádu, který transparentně stanoví důsledky pro rozhodčí v případě závažných pochybení.
„Klub tímto nehájí pouze svoje zájmy, ale chce přispět k celkovému zlepšení fungování celé soutěže,“ zopakovala Barcelona.
Den na to pak na tiskové konferenci před pondělním zápasem s Gironou vystoupil před novináře Flick a pochopitelně čelil i dotazům na sudí. „Někdy se nám něco nelíbí. V Madridu jsem šel za rozhodčím do kabiny, protože jsem chtěl, aby mi vysvětil, proč neuznal ten gól,“ přiznal.
Něco podobného se řešilo loni v září v české lize, kdy sparťanský kouč Brian Priske rozhodčí navštívil po porážce s Hradcem Králové (1:2). Nakonec však nebyl potrestán, jelikož ho tam hlavní sudí Beneš pustil.
Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka
„Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s disciplinárním i soutěžním řádem asociace (FAČR),“ stálo tehdy komuniké.
Těžko říct, zda k tomu ve Španělsku přistoupí stejně a zda se vůbec budou tímto incidentem zabývat.
„Prostě jsem zaklepal a pobavili jsme se. Bylo to v pohodě. Tohle by mělo být úplně normální, jelikož na hřišti bývají situace vypjaté. Dobře jsme si popovídali a mělo by to tam zůstat,“ přidal Flick a zároveň smířlivě dodal: „Rozhodčí nemohl za to, že jsme prohráli, musíme se zlepšit.“
Real Madrid křičí: Celá liga je zkorumpovaná. Stěžuje si na rozhodčí
Přesto však jeho vyjádření i stížnost Barcelony vyvolává otázky.
Přichází totiž takřka na rok přesně od chvíle, kdy si na sudí obdobně stěžoval Real Madrid, největší rival Barcelony. Tehdy se přitom právě Flick sudích zastal.
„Je důležité, že je máme. A je neuvěřitelné, jak se k nim někteří chovají,“ odkazoval zejména na kritická videa na platformě Real Madrid TV. „Nelíbí se mi to, musíme myslet na jejich rodiny. My jako hráči a trenéři je musíme chránit. Máme VAR a musíme mu věřit.“
V poslední době však sám kritikou nešetří. Ještě před utkáním s Atlétikem kritizoval sudího Manzana po porážce na půdě Realu Sociedad.
Oficiální stížností však Barcelona zašla ještě dál.