Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelona sice v šesté minutě prohrávala po gólu Antonyho, ale Torres dvakrát rychle odpověděl a hosté už ve 13. minutě vedli.
Po půlhodině hry se poprvé v La Lize prosadil dvacetiletý Švéd Bardghji, těsně před pauzou Torres završil hattrick a vstřelil 11. gól v sezoně. Po změně stran ještě Yamal z penalty vedení pojistil.
Betis zdramatizoval závěr brankou Llorenteho a penaltou Hernándeze, ale víc už pátý tým tabulky nedokázal.
O úspěch Villarrealu se postarali Kanaďan Buchanan a Gruzínec Mikautadze. Hosté navíc od 48. minuty hráli bez záložníka Milly, jenž dostal přímou červenou kartu za protesty. Getafe prohrálo potřetí z posledních čtyř kol a za pohárovými příčkami zaostává o čtyři body.
6. Antony
85. D. Llorente
90. C. Hernández
11. Torres
13. Torres
31. Bardghji
40. Torres
59. Yamal
Valles – Ruibal, Bartra (C) (60. D. Llorente), Natan (60. Firpo, 89. R. Rodríguez), V. Gómez – S. Altimira (46. Deossa), Fornals, M. Roca – Antony (76. P. García), C. Hernández, Ezalzúlí.
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín (63. de Jong), Balde (46. Christensen) – Bardghji (68. F. López), Eric García (81. Torrents), Pedri (C) (63. Bernal) – Yamal, Torres, Rashford.
Adrián, Pau López – Ávila, Bakambu, Lo Celso, Ortiz, Riquelme.
Aller, Szczęsny – Casadó, Pedro Fernández, Lewandowski, Marques, Raphinha.
21. S. Altimira, 61. Deossa, 67. Ruibal, 88. V. Gómez
48. G. Martín, 90. Koundé
Rozhodčí: Hernández Maeso – Massó Granado, Pérez Dapía
Počet diváků: 64562
Simón – Areso, Laporte (33. Vivian), Paredes, Berchiche (C) – Jauregizar, Ruiz de Galarreta – Berenguer, Sancet, N. Williams – Guruzeta.
Oblak (C) – N. Molina, Pubill, Lenglet, Hancko – Simeone, Gallagher, Barrios, N. González – Almada, Julián Álvarez.
Padilla – Boiro, Buján, U. Gómez, Gorosabel, Izeta, Rego, S. Sánchez, N. Serrano, Vesga, Lekue.
M. de Luis, Musso – Galán, Griezmann, Koke, Le Normand, C. Martín, Raspadori, Ruggeri, Sørloth, Bonar, Puric.
14. Jauregizar, 21. Ruiz de Galarreta, 28. Laporte
12. Gallagher
Rozhodčí: Ruiz
45+5. Buchanan
64. Mikautadze
J. Reis – P. Navarro, Foyth, Veiga, Cardona – Buchanan (80. Achúmáš), Parejo (C) (51. Macia), Comesaña, Moleiro (70. Solomon) – A. Pérez (70. Pépé), Mikautadze (80. Oluwaseyi).
Soria (C) – J. Iglesias, Duarte (75. Abqár), Dakonam, Nyom (46. Rico) – Femenía (75. Sancris), L. Milla, Arambarri (80. Solozábal), M. Martín – Liso (75. Kamara), Mayoral.
Conde, Tenas – A. Altimira, Diatta, R. Marín, Pedraza, Valou.
Letáček – da Costa, J. Muñoz, Juanmi, Laso, Montes, Neyou.
62. Macia, 71. Pépé
22. Nyom, 45+3. M. Martín, 57. Arambarri, 90+1. Rico
48. L. Milla
Rozhodčí: Busquets Ferrer – Díaz González, García González
Počet diváků: 17089
45+4. Boyé
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Guevara (C) (76. Protesoni) – Calebe (51. Vicente), Ibáñez, Suárez (90+3. Enríquez), Rebbáš (76. Aleñá) – Boyé.
Remiro – Aramburu, J. Martín, Elustondo (C) (56. Ćaleta-Car), S. Gómez – Kubo (78. Zacharjan), Gorrotxategi (78. Karrikaburu), Soler (87. Goti), Guedes – Sadiq (56. Barrenetxea), B. Méndez.
Raúl Fernández, Świderski – M. Díaz, Diarra, T. Martínez, Hernandez, Manas.
Folgado, Marrero – P. Marín, A. Muñoz, Odriozola, Sučić, Turrientes.
62. Guevara, 69. Tenaglia
29. Gorrotxategi, 40. Aramburu
Rozhodčí: Rojas – Comesaña, Dell Cerro Grande