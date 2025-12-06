Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

  21:35
Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe 2:0, připsal si šestou výhru v řadě a upevnil si třetí místo v tabulce. Na lídra, který odehrál o zápas více, ztrácí pět bodů, na druhý Real jeden.
Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick. | foto: ČTK

Barcelona sice v šesté minutě prohrávala po gólu Antonyho, ale Torres dvakrát rychle odpověděl a hosté už ve 13. minutě vedli.

Po půlhodině hry se poprvé v La Lize prosadil dvacetiletý Švéd Bardghji, těsně před pauzou Torres završil hattrick a vstřelil 11. gól v sezoně. Po změně stran ještě Yamal z penalty vedení pojistil.

Betis zdramatizoval závěr brankou Llorenteho a penaltou Hernándeze, ale víc už pátý tým tabulky nedokázal.

O úspěch Villarrealu se postarali Kanaďan Buchanan a Gruzínec Mikautadze. Hosté navíc od 48. minuty hráli bez záložníka Milly, jenž dostal přímou červenou kartu za protesty. Getafe prohrálo potřetí z posledních čtyř kol a za pohárovými příčkami zaostává o čtyři body.

Španělská La Liga
15. kolo 6. 12. 2025 18:30
Real Betis Real Betis : FC Barcelona FC Barcelona 3:5 (1:4)
Góly:
6. Antony
85. D. Llorente
90. C. Hernández
Góly:
11. Torres
13. Torres
31. Bardghji
40. Torres
59. Yamal
Sestavy:
Valles – Ruibal, Bartra (C) (60. D. Llorente), Natan (60. Firpo, 89. R. Rodríguez), V. Gómez – S. Altimira (46. Deossa), Fornals, M. Roca – Antony (76. P. García), C. Hernández, Ezalzúlí.
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín (63. de Jong), Balde (46. Christensen) – Bardghji (68. F. López), Eric García (81. Torrents), Pedri (C) (63. Bernal) – Yamal, Torres, Rashford.
Náhradníci:
Adrián, Pau López – Ávila, Bakambu, Lo Celso, Ortiz, Riquelme.
Náhradníci:
Aller, Szczęsny – Casadó, Pedro Fernández, Lewandowski, Marques, Raphinha.
Žluté karty:
21. S. Altimira, 61. Deossa, 67. Ruibal, 88. V. Gómez
Žluté karty:
48. G. Martín, 90. Koundé

Rozhodčí: Hernández Maeso – Massó Granado, Pérez Dapía

Počet diváků: 64562

Španělská La Liga
15. kolo 6. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (0:0)
Sestavy:
Simón – Areso, Laporte (33. Vivian), Paredes, Berchiche (C) – Jauregizar, Ruiz de Galarreta – Berenguer, Sancet, N. Williams – Guruzeta.
Sestavy:
Oblak (C) – N. Molina, Pubill, Lenglet, Hancko – Simeone, Gallagher, Barrios, N. González – Almada, Julián Álvarez.
Náhradníci:
Padilla – Boiro, Buján, U. Gómez, Gorosabel, Izeta, Rego, S. Sánchez, N. Serrano, Vesga, Lekue.
Náhradníci:
M. de Luis, Musso – Galán, Griezmann, Koke, Le Normand, C. Martín, Raspadori, Ruggeri, Sørloth, Bonar, Puric.
Žluté karty:
14. Jauregizar, 21. Ruiz de Galarreta, 28. Laporte
Žluté karty:
12. Gallagher

Rozhodčí: Ruiz

Španělská La Liga
15. kolo 6. 12. 2025 14:00
Villarreal Villarreal : Getafe Getafe 2:0 (1:0)
Góly:
45+5. Buchanan
64. Mikautadze
Góly:
Sestavy:
J. Reis – P. Navarro, Foyth, Veiga, Cardona – Buchanan (80. Achúmáš), Parejo (C) (51. Macia), Comesaña, Moleiro (70. Solomon) – A. Pérez (70. Pépé), Mikautadze (80. Oluwaseyi).
Sestavy:
Soria (C) – J. Iglesias, Duarte (75. Abqár), Dakonam, Nyom (46. Rico) – Femenía (75. Sancris), L. Milla, Arambarri (80. Solozábal), M. Martín – Liso (75. Kamara), Mayoral.
Náhradníci:
Conde, Tenas – A. Altimira, Diatta, R. Marín, Pedraza, Valou.
Náhradníci:
Letáček – da Costa, J. Muñoz, Juanmi, Laso, Montes, Neyou.
Žluté karty:
62. Macia, 71. Pépé
Žluté karty:
22. Nyom, 45+3. M. Martín, 57. Arambarri, 90+1. Rico
Červené karty:
Červené karty:
48. L. Milla

Rozhodčí: Busquets Ferrer – Díaz González, García González

Počet diváků: 17089

Španělská La Liga
15. kolo 6. 12. 2025 16:15
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Real Sociedad Real Sociedad 1:0 (1:0)
Góly:
45+4. Boyé
Góly:
Sestavy:
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Guevara (C) (76. Protesoni) – Calebe (51. Vicente), Ibáñez, Suárez (90+3. Enríquez), Rebbáš (76. Aleñá) – Boyé.
Sestavy:
Remiro – Aramburu, J. Martín, Elustondo (C) (56. Ćaleta-Car), S. Gómez – Kubo (78. Zacharjan), Gorrotxategi (78. Karrikaburu), Soler (87. Goti), Guedes – Sadiq (56. Barrenetxea), B. Méndez.
Náhradníci:
Raúl Fernández, Świderski – M. Díaz, Diarra, T. Martínez, Hernandez, Manas.
Náhradníci:
Folgado, Marrero – P. Marín, A. Muñoz, Odriozola, Sučić, Turrientes.
Žluté karty:
62. Guevara, 69. Tenaglia
Žluté karty:
29. Gorrotxategi, 40. Aramburu

Rozhodčí: Rojas – Comesaña, Dell Cerro Grande

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 16 13 1 2 47:20 40
2. Real MadridReal Madrid 15 11 3 1 32:13 36
3. VillarrealVillarreal 15 11 2 2 31:13 35
4. Atlético MadridAtlético 15 9 4 2 28:14 31
5. Real BetisBetis 15 6 6 3 25:19 24
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 14 7 3 4 18:16 24
7. GetafeGetafe 15 6 2 7 13:17 20
8. Athletic BilbaoBilbao 15 6 2 7 14:20 20
9. Deportivo AlavésAlavés 15 5 3 7 13:15 18
10. Rayo VallecanoRayo Vallecano 14 4 5 5 13:15 17
11. Elche CFElche 14 3 7 4 15:17 16
12. Real SociedadReal Sociedad 15 4 4 7 19:22 16
13. Celta VigoCelta Vigo 14 3 7 4 16:19 16
14. Sevilla FCSevilla 14 5 1 8 19:23 16
15. MallorcaMallorca 15 3 5 7 15:22 14
16. ValenciaValencia 14 3 5 6 13:22 14
17. OsasunaOsasuna 14 3 3 8 12:18 12
18. GironaGirona 14 2 6 6 13:26 12
19. Real OviedoOviedo 15 2 4 9 7:22 10
20. Levante UDLevante 14 2 3 9 16:26 9

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

