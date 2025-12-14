Real po výhře dál ztrácí na Barcelonu čtyři body, mezi střelci opět nechyběl Mbappé

Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1 a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Real se oklepal z porážky s Celtou Vigo, která na svůj úspěch navázala a porazila Bilbao rovněž 2:0. Sevilla zdolala nováčka z Ovieda 4:0, uspěla po třech zápasech. Hosté naopak natáhli sérii bez výhry na devět utkání a jsou předposlední s pětibodovým mankem na záchranu.
Real vedl od 24. minuty po 17. ligové brance Mbappého, který si tak drží průměr více než gólu na zápas a v čele tabulky střelců má na druhého Torrese z Barcelony náskok šesti tref.

Alavés v 67. minutě reagoval na nepříznivý stav trojitým střídáním a jeden z nových hráčů na trávníku - útočník Vicente - po třech minutách srovnal.

Domácí se z nerozhodného skóre však radovali jen šest minut, pak zafungovala spolupráce brazilského dua Vinícius Júnior - Rodrygo a druhý jmenovaný dal vítězný gól.

Celtu poslal ve 48. minutě do vedení Swedberg a navázal na dvoubrankové představení z minulého kola na hřišti Realu. Jednadvacetiletého švédského útočníka v 55. minutě doplnil Abdellaoui.

Hosté měli šanci zdramatizovat utkání z penalty, Nico Williams však selhal. Athletic si připsal třetí porážku z posledních pět kol a ze 7. místa ztrácí na pohárové příčky bod. Celta je o jedno místo a bod horší.

Sevilla brzy vedla po Adamsově gólu. Nigerijského útočníka do přestávky napodobil Sow a ve druhém dějství se prosadili Mendy a Ejuke. Oviedo navíc v závěru přišlo o obránce Carma, protože dostal během necelých dvou minut dvě žluté karty.

Z programu 16. kola vypadl zápas třetího Villarrealu na hřišti posledního Levante. Vedení ligy utkání odložilo kvůli silným dešťům v regionu a s ohledem na bezpečnostní doporučení úřadů v souvislosti s meteorologickou výstrahou pro okolí Valencie.

Španělská La Liga
16. kolo 14. 12. 2025 21:00
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Real Madrid Real Madrid 1:2 (0:1)
Góly:
68. Vicente
Góly:
24. Mbappé
76. Rodrygo
Sestavy:
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (89. Enríquez) – Blanco (C) – Calebe (68. Vicente), Ibáñez (67. T. Martínez), Suárez (83. Guevara), Rebbáš (67. Aleñá) – Boyé.
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (78. Huijsen) – Güler (78. Gonzalo García), Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo (83. B. Díaz), Mbappé, Vinícius Júnior (89. Mastantuono).
Náhradníci:
Raúl Fernández, Montero – Diarra, M. Díaz, Guridi, Manas, Protesoni.
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Ceballos, Cestero, J. Martínez, Pinar.
Žluté karty:
6. Parada, 90+1. Rebbáš, 90+3. Guevara
Žluté karty:
80. Vinícius Júnior

Rozhodčí: García – González, Guzmán

Počet diváků: 19290

Španělská La Liga
16. kolo 14. 12. 2025 14:00
Sevilla FC Sevilla FC : Real Oviedo Real Oviedo 4:0 (2:0)
Góly:
4. Adams
22. Sow
51. B. Mendy
89. Ejuke
Góly:
Sestavy:
Vlachodimos – Carmona, F. Cardoso, Gudelj (C), Castrín, Oso – Sow (46. Bueno), Agoumé (86. Jordán), B. Mendy (77. M. Sierra) – Adams, Alexis Sánchez (77. Ejuke).
Sestavy:
Escandell – Ahijado (46. Calvo), Costas (C), Carmo, Alhassane (70. J. López) – Hassan, Dendoncker, Colombatto, Šájrá (46. Forés) – Reina (61. Brekalo), Rondón (79. Agudín).
Náhradníci:
Flores, Luchino – Á. Costa, A. González, Ramón Martínez, J. Sánchez, Muñoz.
Náhradníci:
Moldovan – Bailly, Domingues, Luengo, Pereda, Menéndez.
Žluté karty:
59. Agoumé
Žluté karty:
82. Carmo
Červené karty:
Červené karty:
83. Carmo

Rozhodčí: Díaz de Mera Escuderos – Santaúrsula Aguado, Campo Hernández

Počet diváků: 32885

Španělská La Liga
16. kolo 14. 12. 2025 16:15
Celta Vigo Celta Vigo : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2:0 (0:0)
Góly:
48. Swedberg
55. El Abdellaoui
Góly:
Sestavy:
Radu – Manu Fernández, Starfelt, Alonso – Rueda (61. Carreira), M. Román, Sotelo (61. Moriba), Mingueza – Aspas (C) (80. H. Álvarez), Jutglà (46. El Abdellaoui), Swedberg (76. B. Iglesias).
Sestavy:
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Berchiche (C) (51. Boiro) – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Berenguer (46. I. Williams), Sancet (46. S. Sánchez), N. Williams (76. N. Serrano) – Guruzeta (80. Izeta).
Náhradníci:
Villar – F. Beltrán, Lago, Ristić, Damián Rodríguez, J. Rodríguez, Zaragoza.
Náhradníci:
Padilla – U. Gómez, Gorosabel, Lekue, Monreal, Rego, Vesga.
Žluté karty:
45. Jutglà, 78. Aspas, 90+6. B. Iglesias
Žluté karty:
66. I. Williams, 87. Vivian

Rozhodčí: Hernández Hernández – Naranjo Pérez, Cerdán Aguilar

Počet diváků: 20505

16. kolo

15. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 17 14 1 2 49:20 43
2. Real MadridReal Madrid 17 12 3 2 34:16 39
3. VillarrealVillarreal 15 11 2 2 31:13 35
4. Atlético MadridAtlético 17 10 4 3 30:16 34
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 16 9 3 4 20:16 30
6. Real BetisBetis 15 6 6 3 25:19 24
7. Athletic BilbaoBilbao 17 7 2 8 15:22 23
8. Celta VigoCelta Vigo 16 5 7 4 20:19 22
9. Sevilla FCSevilla 16 6 2 8 24:24 20
10. GetafeGetafe 16 6 2 8 13:18 20
11. Elche CFElche 16 4 7 5 19:20 19
12. Deportivo AlavésAlavés 16 5 3 8 14:17 18
13. Rayo VallecanoRayo Vallecano 15 4 5 6 13:16 17
14. MallorcaMallorca 16 4 5 7 18:23 17
15. Real SociedadReal Sociedad 16 4 4 8 20:24 16
16. OsasunaOsasuna 16 4 3 9 14:20 15
17. ValenciaValencia 16 3 6 7 15:25 15
18. GironaGirona 16 3 6 7 15:30 15
19. Real OviedoOviedo 16 2 4 10 7:26 10
20. Levante UDLevante 15 2 3 10 16:28 9

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

