Real po výhře dál ztrácí na Barcelonu čtyři body, mezi střelci opět nechyběl Mbappé

Real vedl od 24. minuty po 17. ligové brance Mbappého, který si tak drží průměr více než gólu na zápas a v čele tabulky střelců má na druhého Torrese z Barcelony náskok šesti tref.
Alavés v 67. minutě reagoval na nepříznivý stav trojitým střídáním a jeden z nových hráčů na trávníku - útočník Vicente - po třech minutách srovnal.
Domácí se z nerozhodného skóre však radovali jen šest minut, pak zafungovala spolupráce brazilského dua Vinícius Júnior - Rodrygo a druhý jmenovaný dal vítězný gól.
Celtu poslal ve 48. minutě do vedení Swedberg a navázal na dvoubrankové představení z minulého kola na hřišti Realu. Jednadvacetiletého švédského útočníka v 55. minutě doplnil Abdellaoui.
Hosté měli šanci zdramatizovat utkání z penalty, Nico Williams však selhal. Athletic si připsal třetí porážku z posledních pět kol a ze 7. místa ztrácí na pohárové příčky bod. Celta je o jedno místo a bod horší.
Sevilla brzy vedla po Adamsově gólu. Nigerijského útočníka do přestávky napodobil Sow a ve druhém dějství se prosadili Mendy a Ejuke. Oviedo navíc v závěru přišlo o obránce Carma, protože dostal během necelých dvou minut dvě žluté karty.
Z programu 16. kola vypadl zápas třetího Villarrealu na hřišti posledního Levante. Vedení ligy utkání odložilo kvůli silným dešťům v regionu a s ohledem na bezpečnostní doporučení úřadů v souvislosti s meteorologickou výstrahou pro okolí Valencie.
68. Vicente
24. Mbappé
76. Rodrygo
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (89. Enríquez) – Blanco (C) – Calebe (68. Vicente), Ibáñez (67. T. Martínez), Suárez (83. Guevara), Rebbáš (67. Aleñá) – Boyé.
Courtois – Valverde (C), Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (78. Huijsen) – Güler (78. Gonzalo García), Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo (83. B. Díaz), Mbappé, Vinícius Júnior (89. Mastantuono).
Raúl Fernández, Montero – Diarra, M. Díaz, Guridi, Manas, Protesoni.
Lunin, Mestre – Ceballos, Cestero, J. Martínez, Pinar.
6. Parada, 90+1. Rebbáš, 90+3. Guevara
80. Vinícius Júnior
Rozhodčí: García – González, Guzmán
Počet diváků: 19290
4. Adams
22. Sow
51. B. Mendy
89. Ejuke
Vlachodimos – Carmona, F. Cardoso, Gudelj (C), Castrín, Oso – Sow (46. Bueno), Agoumé (86. Jordán), B. Mendy (77. M. Sierra) – Adams, Alexis Sánchez (77. Ejuke).
Escandell – Ahijado (46. Calvo), Costas (C), Carmo, Alhassane (70. J. López) – Hassan, Dendoncker, Colombatto, Šájrá (46. Forés) – Reina (61. Brekalo), Rondón (79. Agudín).
Flores, Luchino – Á. Costa, A. González, Ramón Martínez, J. Sánchez, Muñoz.
Moldovan – Bailly, Domingues, Luengo, Pereda, Menéndez.
59. Agoumé
82. Carmo
83. Carmo
Rozhodčí: Díaz de Mera Escuderos – Santaúrsula Aguado, Campo Hernández
Počet diváků: 32885
48. Swedberg
55. El Abdellaoui
Radu – Manu Fernández, Starfelt, Alonso – Rueda (61. Carreira), M. Román, Sotelo (61. Moriba), Mingueza – Aspas (C) (80. H. Álvarez), Jutglà (46. El Abdellaoui), Swedberg (76. B. Iglesias).
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Berchiche (C) (51. Boiro) – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Berenguer (46. I. Williams), Sancet (46. S. Sánchez), N. Williams (76. N. Serrano) – Guruzeta (80. Izeta).
Villar – F. Beltrán, Lago, Ristić, Damián Rodríguez, J. Rodríguez, Zaragoza.
Padilla – U. Gómez, Gorosabel, Lekue, Monreal, Rego, Vesga.
45. Jutglà, 78. Aspas, 90+6. B. Iglesias
66. I. Williams, 87. Vivian
Rozhodčí: Hernández Hernández – Naranjo Pérez, Cerdán Aguilar
Počet diváků: 20505