Druhá ztráta v sezoně. Real bere pouze bod, nevyzrál na defenzivu Vallecana

  18:33
Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 na hřišti Vallecana a podruhé v sezoně ztratili body. Poprvé od 30. srpna se v nejvyšší soutěži neprosadil nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé, zůstal zatím na 13 gólech.
Fotogalerie3

Vinicius padá po souboji v zápase Realu s Vallecanem. | foto: AP

Real vyšel střelecky naprázdno podruhé během posledních pěti dnů, protože v Lize mistrů prohrál na hřišti Liverpoolu 0:1.

V čele tabulky může jeho náskok před reprezentační přestávkou snížit Barcelona na tři body v případě večerního vítězství nad Celtou Vigo. Vallecano je dvanácté.

Athletic Bilbao, který se v dalším zápase Ligy mistrů utká 25. listopadu s pražskou Slavií, zvítězil 1:0 nad posledním Oviedem. První výhru po třech porážkách zajistil baskickému celku Nico Williams, který se trefil podruhé v sezoně.

Bilbao se díky brance mistra Evropy posunulo v neúplné tabulce na sedmé místo. Ligový nováček Oviedo nezvítězilo v pátém ligovém zápase po sobě.

Španělská La Liga
12. kolo 9. 11. 2025 16:15
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Real Madrid Real Madrid 0:0 (0:0)
Sestavy:
Batalla – Chavarría, N. Mendy, Lejeune, Rațiu – U. López (83. Gumbau), Ciss – Á. García, P. Díaz (26. Espino), Palazón (71. F. Pérez) – De Frutos (71. Valentín).
Sestavy:
Courtois – Á. Carreras, Huijsen (46. Militão), Asencio, Valverde (83. Alexander-Arnold) – Camavinga (80. Rodrygo), Güler – Vinícius Júnior, Bellingham, B. Díaz (72. Ceballos) – Mbappé.
Náhradníci:
Cárdenas, A. Molina – Alemão, Balliu, Becerra, Camello, Trejo, Vertrouwd.
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Alaba, Endrick, F. García, Gonzalo García, F. Mendy.
Žluté karty:
15. Rațiu, 33. Á. García, 45+3. De Frutos
Žluté karty:
36. Huijsen, 44. B. Díaz

Rozhodčí: J. Martinez (ESP)

Španělská La Liga
12. kolo 9. 11. 2025 14:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Real Oviedo Real Oviedo 1:0 (1:0)
Góly:
25. N. Williams
Góly:
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche – Ruiz de Galarreta (73. Rego), Jauregizar – Berenguer (84. N. Serrano), Sanchez (64. U. Gómez), N. Williams (73. R. Navarro) – Guruzeta (84. Vesga).
Sestavy:
Escandell – N. Vidal, Costas (C), Carmo, J. López – Reina, Dendoncker (85. Sibo), Colombatto (85. Forés), Šájrá (53. Hassan) – Rondón (73. Agudín), Viñas.
Náhradníci:
Padilla – Areso, Boiro, Izeta, Paredes.
Náhradníci:
Moldovan – Ahijado, Alhassane, Bailly, Calvo, Domingues, Ilić, Luengo.
Žluté karty:
47. Jauregizar
Žluté karty:
57. Escandell
Španělská La Liga
12. kolo 9. 11. 2025 18:30
zápas probíhá
Valencia Valencia : Real Betis Real Betis 0:0 (0:0)
Sestavy:
Agirrezabala – Correia, Tárrega, Copete, Gayà – Diego López, Guerra, Pepelu, Danjuma – Almeida, L. Beltrán.
Sestavy:
Valles – Bellerín, Bartra, Natan, V. Gómez – Amrábat, Fornals – Antony, Lo Celso, Ezalzúlí – C. Hernández.
Žluté karty:
24. Gayà
Žluté karty:
Španělská La Liga
12. kolo 9. 11. 2025 21:00
Celta Vigo Celta Vigo : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Rojas Alberola J. – Gómez Pizarro V., Villanueva Iglesias J.

Tipsport - partner programu

12. kolo

Celta Vigo vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
9.11. 21:00
  • 4.39
  • 4.20
  • 1.78

13. kolo

Valencia vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
21.11. 21:00
  • 1.99
  • 3.46
  • 3.67
Real Oviedo vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
23.11. 14:00
  • 3.27
  • 3.23
  • 2.21
Real Betis vs. Girona //www.idnes.cz/sport
23.11. 16:15
  • 1.62
  • 4.17
  • 4.82
Getafe vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
23.11. 18:30
  • 4.25
  • 3.35
  • 1.89
Elche CF vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
23.11. 21:00
  • 5.93
  • 4.98
  • 1.44
Kompletní los
12. kolo

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 12 10 1 1 26:10 31
2. VillarrealVillarreal 12 8 2 2 24:10 26
3. FC BarcelonaBarcelona 11 8 1 2 28:13 25
4. Atlético MadridAtlético 12 7 4 1 24:11 25
5. Real BetisBetis 11 5 4 2 18:12 19
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 12 5 3 4 15:15 18
7. GetafeGetafe 11 5 2 4 12:13 17
8. Athletic BilbaoBilbao 12 5 2 5 12:13 17
9. Sevilla FCSevilla 12 5 1 6 18:19 16
10. Deportivo AlavésAlavés 12 4 3 5 11:11 15
11. Elche CFElche 12 3 6 3 13:14 15
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 12 4 3 5 12:14 15
13. Celta VigoCelta Vigo 11 2 7 2 13:14 13
14. Real SociedadReal Sociedad 12 3 4 5 14:17 13
15. OsasunaOsasuna 12 3 2 7 9:13 11
16. GironaGirona 12 2 4 6 11:24 10
17. Levante UDLevante 12 2 3 7 16:23 9
18. MallorcaMallorca 11 2 3 6 11:18 9
19. ValenciaValencia 11 2 3 6 10:20 9
20. Real OviedoOviedo 12 2 2 8 7:20 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Plzeň - Slavia 1:3, hosté odskakují, po Chorém se trefuje Chaloupek

Sledujeme online
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil Youssoupha Sanyang.

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie. Zápas měl výkop v 18.30, záhy byl ale na zhruba deset minut...

9. listopadu 2025  17:36,  aktualizováno  19:24

ONLINE: City přidává Liverpoolu třetí branku. Villa nadělovala, Newcastle padl

Sledujeme online
Erling Haaland slaví trefu do sítě Liverpoolu.

Nedělní program anglické fotbalové ligy vrcholí duelem mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Čtyři výsledky už jsou známy, Aston Villa přejela Bournemouth 4:0, Newcastle padl na hřišti Brentfordu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  18:57

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Liberec se rozjel, Kováč chválil: Tohle jsme potřebovali! Snad Mahmič zůstane do léta

Liberecký trenér Radoslav Kováč

Před dvěma týdny odcházeli fotbalisté Liberce po domácí prohře s Jabloncem ze hřiště jako spráskaní psi a vyslechli si nadávky fandů. Od té doby se hodně změnilo: Slovan vyhrál na Slovácku 3:0,...

9. listopadu 2025  18:19

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

Zbrojovka přezimuje první s náskokem pěti bodů, Vlašim roznesla Ústí sedmi góly

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  16:16

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák

Jablonecký obránce Filip Novák se chystá vhazovat.

Opět se ukázalo, jak je důležité míti Filipa Nováka, který umí házet dlouhé auty. Dobrá práce jabloneckého obránce vedla k trefě Lamina Jawa, která rozsekla utkání 15. kola fotbalové ligy proti...

9. listopadu 2025  11:15

Messi dotáhl Miami k postupu v MLS, ve čtvrtfinále narazí na Cincinnati s Buchou

Tadeo Allende slaví s Lionelem Messim gól Miami proti Nashvillu.

Dvěma góly a dvěma asistencemi zařídil Lionel Messi fotbalistům Interu Miami vítězství 4:0 v rozhodujícím třetím utkání osmifinále play off MLS proti Nashvillu. Dalším soupeřem floridského týmu bude...

9. listopadu 2025  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prémie i za prohru, lístky se prodávaly u kuřat. Čtvrt století od Liverpoolu v Liberci

Slovan dává druhý gól v utkání s Liverpoolem.

Před čtvrtstoletím vstoupili fotbalisté Liberce na evropskou scénu a hned jejich druhým soupeřem byl slavný Liverpool. Úvodní zápas na Anfield Road tým od Ještědu prohrál 0:1, v odvetě 9. listopadu...

9. listopadu 2025  9:30

Souček oslavil rekordní gól i s dcerami. Míval jsem z něj noční můry, smál se kouč

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól v utkání s Burnley, kterým vyrovnal český...

Těžko říct, kolik fanoušků West Hamu si v tu chvíli uvědomilo, co právě dokázal. Minimálně on sám to ale věděl moc dobře. Tomáš Souček v sobotu proti Burnley (3:2) vstřelil svůj osmatřicátý gól ve...

9. listopadu 2025  8:40

