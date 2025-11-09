Druhá ztráta v sezoně. Real bere pouze bod, nevyzrál na defenzivu Vallecana

Real vyšel střelecky naprázdno podruhé během posledních pěti dnů, protože v Lize mistrů prohrál na hřišti Liverpoolu 0:1.
V čele tabulky může jeho náskok před reprezentační přestávkou snížit Barcelona na tři body v případě večerního vítězství nad Celtou Vigo. Vallecano je dvanácté.
Athletic Bilbao, který se v dalším zápase Ligy mistrů utká 25. listopadu s pražskou Slavií, zvítězil 1:0 nad posledním Oviedem. První výhru po třech porážkách zajistil baskickému celku Nico Williams, který se trefil podruhé v sezoně.
Bilbao se díky brance mistra Evropy posunulo v neúplné tabulce na sedmé místo. Ligový nováček Oviedo nezvítězilo v pátém ligovém zápase po sobě.
Batalla – Chavarría, N. Mendy, Lejeune, Rațiu – U. López (83. Gumbau), Ciss – Á. García, P. Díaz (26. Espino), Palazón (71. F. Pérez) – De Frutos (71. Valentín).
Courtois – Á. Carreras, Huijsen (46. Militão), Asencio, Valverde (83. Alexander-Arnold) – Camavinga (80. Rodrygo), Güler – Vinícius Júnior, Bellingham, B. Díaz (72. Ceballos) – Mbappé.
Cárdenas, A. Molina – Alemão, Balliu, Becerra, Camello, Trejo, Vertrouwd.
Lunin, Mestre – Alaba, Endrick, F. García, Gonzalo García, F. Mendy.
15. Rațiu, 33. Á. García, 45+3. De Frutos
36. Huijsen, 44. B. Díaz
Rozhodčí: J. Martinez (ESP)
25. N. Williams
Simón – Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche – Ruiz de Galarreta (73. Rego), Jauregizar – Berenguer (84. N. Serrano), Sanchez (64. U. Gómez), N. Williams (73. R. Navarro) – Guruzeta (84. Vesga).
Escandell – N. Vidal, Costas (C), Carmo, J. López – Reina, Dendoncker (85. Sibo), Colombatto (85. Forés), Šájrá (53. Hassan) – Rondón (73. Agudín), Viñas.
Padilla – Areso, Boiro, Izeta, Paredes.
Moldovan – Ahijado, Alhassane, Bailly, Calvo, Domingues, Ilić, Luengo.
47. Jauregizar
57. Escandell
Agirrezabala – Correia, Tárrega, Copete, Gayà – Diego López, Guerra, Pepelu, Danjuma – Almeida, L. Beltrán.
Valles – Bellerín, Bartra, Natan, V. Gómez – Amrábat, Fornals – Antony, Lo Celso, Ezalzúlí – C. Hernández.
24. Gayà
Rozhodčí: Rojas Alberola J. – Gómez Pizarro V., Villanueva Iglesias J.