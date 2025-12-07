Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Autor: ,
  23:34
Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v devíti, se stal Williot Swedberg. Švédský útočník na hřiště přišel na druhý poločas a zaznamenal první dva góly v ročníku.

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený. | foto: Ana BeltranReuters

Swedberg nejprve elegantním způsobem zakončil centr Zaragozy a v nastaveném čase završil rychlý protiútok do otevřené obrany, na jehož konci obešel i brankáře Courtoise.

Real Madrid prohrál po osmi ligových zápasech a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři body. Celtě Vigo na domácím hřišti podlehl v nejvyšší soutěži po 19 letech. Na Santiago Bernabéu prohráli svěřenci kouče Xabiho Alonsa poprvé od dubnového vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Arsenalem (1:2). Celta Vigo zvítězila ve čtvrtém venkovním ligovém duelu po sobě a v tabulce se posunula na 10. příčku.

Elche zvítězilo 3:0 nad Gironou a posunulo se na 9. místo tabulky. Na domácí půdě zůstalo nadále neporažené, čímž se mohou pochlubit jen tři týmy z první čtyřky Barcelona, Villarreal a Atlético Madrid. Nováčkovi zajistil první tříbodový zápis od konce září útočník Mir, který se trefil dvakrát v rozmezí šesti minut.

Girona na poslední dvě cenné remízy s Realem Madrid a Betisem nenavázala a ani v sedmém venkovním ligovém zápase nezvítězila. Katalánci kvůli horšímu skóre nadále zůstávají v sestupovém pásmu.

Sevilla na hřišti Valencie přišla o vítězství na nastaveném čase a remizovala 1:1. Celek z Andalusie vedl od 58. minuty po vlastním gólu domácího stopera Tárregy, který si do branky srazil míč po centru ligového debutanta Osa.

Střelecká převaha Valencie vyústila ve vyrovnání až ve třetí nastavené minutě, kdy střelu střídajícího Ugriniče tečoval útočník Duro a trefil se popáté v ročníku. „Netopýři“ díky brance v závěru prodloužili sérii neporazitelnosti na pět soutěžních zápasů, ale remíza pro ně ani pro Sevillu moc neřeší. Valencie se posunula na 15. místo, hosté jsou dvanáctí.

Espaňol zvítězil 1:0 nad Vallecanem a posunul se na páté místo před Betis. Barcelonský celek rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy ve 39. minutě proměnil penaltu Fernández. Po změně stran byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující López a z následné početní výhody vytěžil Espaňol druhou branku, ta ale nebyla kvůli ofsajdu útočníka Garcíi uznána.

Tři minuty před koncem obdržel druhou žlutou kartu i domácí Dolan a dohrávalo se deset na deset. Vallecano už vyrovnat nestihlo, nezvítězilo v pátém ligovém duelu po sobě a v tabulce kleslo na 11. místo. Espaňol třetí výhrou na ligové scéně v řadě odčinil čtvrteční pohárové vyřazení s Atlétikem Baleares ze čtvrté ligy.

Španělská La Liga
15. kolo 7. 12. 2025 16:15
Valencia Valencia : Sevilla FC Sevilla FC 1:1 (0:0)
Góly:
90+3. Duro
Góly:
58. Tárrega (vla.)
Sestavy:
Agirrezabala – Correia, Tárrega, Copete, Gayà (C) (77. Vázquez) – Rioja (68. Ramazani), Pepelu, Guerra (63. L. Beltrán), Danjuma (63. Diego López) – Almeida (63. Ugrinić), Duro.
Sestavy:
Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta (C), Gudelj, Castrín, Oso (85. A. González) – Sow, Agoumé (85. Alexis Sánchez), B. Mendy, Peque (81. Jordán) – Adams.
Náhradníci:
Dimitrievski – Cömert, Raba, Iranzo, Otorbi, Foulquier, Santamaría.
Náhradníci:
Flores, Nyland – F. Cardoso, Bueno, Ramón Martínez, Ejuke, M. Sierra.
Žluté karty:
74. Copete, 88. Correia, 90+7. Tárrega
Žluté karty:
23. Peque, 75. Azpilicueta, 76. Gudelj, 82. Agoumé, 88. Castrín, 90+5. Carmona

Rozhodčí: Cuadra – Porrasová, Estévez.

Počet diváků: 44369

Španělská La Liga
15. kolo 7. 12. 2025 18:30
Espaňol Barcelona Espaňol Barcelona : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:0 (1:0)
Góly:
39. Roberto Fernández
Góly:
Sestavy:
Dmitrović – el-Hilálí, Calero, Cabrera (C), Carlos Romero – Dolan, González de Zarate, P. Lozano (56. Pickel), P. Milla (89. R. Sánchez) – Expósito (80. Terrats), Roberto Fernández (80. K. García).
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, N. Mendy (86. Nteka), Chavarría – U. López, Valentín (C), Gumbau (52. Camello) – F. Pérez (70. Balliu), De Frutos (70. Á. García), Palazón.
Náhradníci:
Fortuño – Salinas, Rubio, Koleosho, Javi Hernández, J. Carreras, A. Roca.
Náhradníci:
Cárdenas, A. Molina – Felipe, Vertrouwd, Becerra.
Žluté karty:
31. P. Lozano, 76. González de Zarate, 77. Dolan
Žluté karty:
15. U. López, 42. N. Mendy, 50. Gumbau, 74. Chavarría, 88. Batalla, 90+6. Balliu
Červené karty:
87. Dolan
Červené karty:
64. U. López

Rozhodčí: Sánchez

Španělská La Liga
15. kolo 7. 12. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Celta Vigo Celta Vigo 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
53. Swedberg
90+3. Swedberg
Sestavy:
Courtois – Asencio (54. Rodrygo), Militão (24. Rüdiger), Á. Carreras, F. García – Valverde (C), Tchouaméni, Güler (74. Gonzalo García), Bellingham – Mbappé, Vinícius Júnior.
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (C), Alonso – Carreira, M. Román (84. F. Beltrán), Moriba, Mingueza (71. Jutglà) – Durán (46. Swedberg), Zaragoza (71. Rueda) – B. Iglesias (88. Aspas).
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Camavinga, Ceballos, B. Díaz, Endrick, J. Martínez, Mastantuono.
Náhradníci:
Villar – H. Álvarez, Domínguez, El Abdellaoui, Manu Fernández, Lago, Damián Rodríguez.
Žluté karty:
62. Bellingham, 63. F. García, 73. Alonso - trenér, 90+1. Á. Carreras, 90+2. Valverde, 90+2. Rodrygo
Žluté karty:
83. Moriba
Červené karty:
64. F. García, 90+2. Á. Carreras
Červené karty:

Rozhodčí: Quintero – Figueroa, Trujillo

Počet diváků: 74511

Španělská La Liga
15. kolo 7. 12. 2025 14:00
Elche CF Elche CF : Girona Girona 3:0 (1:0)
Góly:
40. Valera
52. Mir
57. Mir
Góly:
Sestavy:
Peña – Chust, Affengruber, Bigas (C) (59. Pétrot) – Á. Núñez, Diangana (46. Mendoza), Aguado (82. Donald), Febas, Valera (71. Pedrosa) – Fort (59. Josan), Mir.
Sestavy:
Gazzaniga – Francés (72. Rincón), V. Reis, Blind, Á. Moreno – Asprilla (66. J. Roca), Witsel (66. Solís), I. Martín (C) – Cygankov (83. Arango), Vanat (66. Lemar), B. Gil.
Náhradníci:
Dituro – Búajár, Diaby, Neto, Redondo, Á. Rodríguez, Santiago.
Náhradníci:
Andrejev, Livaković – Arnau, Ba, Jordana, Kourouma, A. Martínez.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. B. Gil, 85. Arango, 87. I. Martín

Rozhodčí: Espinosa – Portela, Díaz

Počet diváků: 23374

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

15. kolo

Osasuna vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
8.12. 21:00
  • 1.77
  • 3.84
  • 4.89

16. kolo

Real Sociedad vs. Girona //www.idnes.cz/sport
12.12. 21:00
  • 1.73
  • 3.92
  • 4.78
Atlético Madrid vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
13.12. 14:00
  • 1.28
  • 5.59
  • 9.58
Mallorca vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
13.12. 16:15
  • 2.23
  • 3.14
  • 3.32
FC Barcelona vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
13.12. 18:30
  • 1.22
  • 6.92
  • 9.70
Getafe vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.12. 21:00
  • 2.46
  • 2.92
  • 3.12
Sevilla FC vs. Real Oviedo //www.idnes.cz/sport
14.12. 14:00
  • 1.75
  • 3.49
  • 4.86
Celta Vigo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
14.12. 16:15
  • 2.51
  • 3.12
  • 2.88
Levante UD vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
14.12. 18:30
  • 4.11
  • 3.99
  • 1.76
Deportivo Alavés vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
14.12. 21:00
  • 5.89
  • 4.44
  • 1.49
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

15. kolo

19. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 16 13 1 2 47:20 40
2. Real MadridReal Madrid 16 11 3 2 32:15 36
3. VillarrealVillarreal 15 11 2 2 31:13 35
4. Atlético MadridAtlético 16 9 4 3 28:15 31
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 15 8 3 4 19:16 27
6. Real BetisBetis 15 6 6 3 25:19 24
7. Athletic BilbaoBilbao 16 7 2 7 15:20 23
8. GetafeGetafe 15 6 2 7 13:17 20
9. Elche CFElche 15 4 7 4 18:17 19
10. Celta VigoCelta Vigo 15 4 7 4 18:19 19
11. Deportivo AlavésAlavés 15 5 3 7 13:15 18
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 15 4 5 6 13:16 17
13. Sevilla FCSevilla 15 5 2 8 20:24 17
14. Real SociedadReal Sociedad 15 4 4 7 19:22 16
15. ValenciaValencia 15 3 6 6 14:23 15
16. MallorcaMallorca 15 3 5 7 15:22 14
17. OsasunaOsasuna 14 3 3 8 12:18 12
18. GironaGirona 15 2 6 7 13:29 12
19. Real OviedoOviedo 15 2 4 9 7:22 10
20. Levante UDLevante 14 2 3 9 16:26 9

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený.

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...

7. prosince 2025  23:34

Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  21:05

Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...

7. prosince 2025  20:47

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Adept pro fotbalovou reprezentaci: vedle Trpišovského je jím chorvatský kouč Bilič

Kouč West Hamu Slaven Bilič sleduje hrubě nepovedený zápas proti Manchesteru...

Je tu další kandidát na trenéra fotbalové reprezentace. Po Jürgenu Klinsmannovi a Fatihu Terimovi se objevuje jméno Slavena Biliče. Někdejšího chorvatského stopera, který vedl reprezentaci své země,...

7. prosince 2025  20:10

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

Návrat do sestavy, tyč, pak vítězný gól. Ale střídání Chramostu lehce naštvalo

Jablonecký Jan Chramosta střílí gól do brány Bohemians v ligovém utkání. Vlevo...

Gól v lize vstřelil naposledy 28. září a od 1. listopadu nehrál v základní sestavě Jablonce. Obě nepříjemnosti fotbalového útočníka Jana Chramosty vzaly za své v neděli proti Bohemians. Zkušený...

7. prosince 2025  18:04

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Sparťanský trenér Brian Priske

Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí...

7. prosince 2025  6:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.