Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů

Autor: ,
  18:44
Fotbalisté Realu Madrid v 10. kole španělské ligy porazili Barcelonu 2:1 a ovládli El Clásico. V čele tabulky navýšili náskok před rivalem na pět bodů a potvrdili formu z posledních týdnů. Svěřenci Xabiho Alonsa vyhráli v šestém soutěžním zápase po sobě a na Santiago Bernábeu protáhli vítěznou sérii na jedenáct duelů.
Jude Bellingham z Realu Madrid slaví gól na 2:1 ve 43. minutě proti Barceloně.

Jude Bellingham z Realu Madrid slaví gól na 2:1 ve 43. minutě proti Barceloně. | foto: Susana VeraReuters

Kylian Mbappé (Real Madrid) neproměňuje v 52. minutě penaltu.
Marcus Rashford z Barcelony v souboji s Federicem Valverdem (Real Madrid).
Vinicius Junior (Real Madrid) odchází ze hřiště v 72. minutě utkání proti...
Vinicius Junior z Realu Madrid v souboji s Laminem Yamalem (Barcelona).
16 fotografií

Real poslal do vedení Mbappé jedenáctým gólem v sezoně. Francouzský útočník skóroval ve čtvrtém El Clásicu za sebou, což za posledních 25 let dokázali jen Ronaldinho a Cristiano Ronaldo.

V zápase mohl zkompletovat hattrick, ale jeden gól mu kvůli ofsajdu zrušil vidoerozhodčí a po změně stran neproměnil penaltu.

Wojciech Szczęsny z Barcelony chytá v 52. minutě penaltu Kyliana Mbappého (Real Madrid).

Ve 38. minutě vyrovnal López, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut, než Realu vrátil vedení Bellingham. Anglický záložník se trefil do odkryté branky z bezprostřední blízkosti poté, co mu centr Viníciuse přiklepl hlavou stoper Militao.

Ve druhém poločase gól nepadl, v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen barcelonský Pedri.

Barcelona v minulé sezoně proti Realu Madrid dominovala, když ovládla všechna čtyři El Clásica, dvě v lize a dvě v poháru. Nyní obhájce titulu po více než roce a půl s Realem prohrál.

Španělská La Liga
10. kolo 26. 10. 2025 16:15
Real Madrid Real Madrid : FC Barcelona FC Barcelona 2:1 (2:1)
Góly:
22. Mbappé
43. Bellingham
Góly:
38. F. López
Sestavy:
Courtois – Valverde (72. Carvajal), Militão, Huijsen, Á. Carreras – Güler (66. B. Díaz), Tchouaméni, Camavinga, Vinícius Júnior (72. Rodrygo) – Bellingham (90+1. Gonzalo García), Mbappé (90+1. Ceballos).
Sestavy:
Szczęsny – Cubarsí (83. Bardghji), Koundé, E. García (74. Araújo), Balde (90+7. G. Martín) – Pedri, de Jong, F. López – Yamal, Torres (75. Casadó), Rashford.
Náhradníci:
Lunin – Endrick, Alexander-Arnold, Asencio, F. García, Mastantuono, F. Mendy.
Náhradníci:
Kochen, Aller – Bernal, Torrents, Pedro Fernández, T. Fernández, Espart.
Žluté karty:
23. Valverde, 57. Huijsen, 90+11. Militão
Žluté karty:
42. Pedri, 90+9. F. López
Červené karty:
Červené karty:
90+10. Pedri

Rozhodčí: Grado – Fernández, Gómez

Počet diváků: 78107

Španělská La Liga
10. kolo 26. 10. 2025 14:00
Mallorca Mallorca : Levante UD Levante UD 1:1 (0:1)
Góly:
79. Maffeo
Góly:
22. Etta Eyong
Sestavy:
L. Román – Maffeo, Valjent, Raíllo (C), Mojica – Morlanes, S. Costa (73. Llabrés) – Joseph, Darder (61. Torre), Virgili (83. Domènech) – Muriqi (83. Antonio Sánchez).
Sestavy:
Ryan – Toljan (73. de la Fuente), Elgezabal, M. Moreno, M. Sánchez – V. García (73. C. Álvarez), Vencedor (88. Morales), Arriaga, P. Martínez (C) (88. Olasagasti) – Etta Eyong, Koyalipou (58. Brugué).
Náhradníci:
Bergström, Cuéllar – Asano, David López, Mascarell, Morey, Prats, Salhi.
Náhradníci:
Cuñat – Cabello, Espí, Losada, Matturro, Iván Romero.
Žluté karty:
27. Darder, 45+2. S. Costa, 62. Valjent
Žluté karty:
49. Arriaga, 84. Etta Eyong

Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Sacristán

Španělská La Liga
10. kolo 26. 10. 2025 18:30
zápas probíhá
Osasuna Osasuna : Celta Vigo Celta Vigo 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
27. Jutglà
Sestavy:
S. Herrera (C) – Osambela, Catena, Boyomo – Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – Rubén García, Budimir, V. Muñoz.
Sestavy:
Radu – Manu Fernández, Aidoo, Alonso – Carreira, Damián Rodríguez, Moriba, Ristić – Jutglà, B. Iglesias (C), Zaragoza.
Náhradníci:
A. Fernández, Stamatakis – Barja, Becker, I. Benito, Cruz, Raúl García, Herrando, I. Muñoz.
Náhradníci:
Villar – H. Álvarez, Aspas, F. Beltrán, Cervi, Domínguez, Durán, Lago, Mingueza, M. Román, Sotelo.
Žluté karty:
Žluté karty:
13. Jutglà

Rozhodčí: Hernandez – Perez, Aguilar

Španělská La Liga
10. kolo 26. 10. 2025 21:00
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Deportivo Alavés Deportivo Alavés 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

10. kolo

Rayo Vallecano vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
26.10. 21:00
  • 2.26
  • 3.06
  • 3.88
Real Betis vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
27.10. 21:00
  • 3.22
  • 3.63
  • 2.18

11. kolo

Getafe vs. Girona //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 2.26
  • 2.90
  • 3.55
Villarreal vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 1.71
  • 3.83
  • 4.57
Atlético Madrid vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
1.11. 16:15
  • 1.38
  • 4.89
  • 7.38
Real Sociedad vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 2.71
  • 2.96
  • 2.77
Real Madrid vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1.11. 21:00
  • 1.21
  • 6.79
  • 11.10
Levante UD vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
2.11. 14:00
  • 2.79
  • 3.32
  • 2.46
Deportivo Alavés vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
2.11. 16:15
  • 2.37
  • 2.97
  • 3.23
FC Barcelona vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
2.11. 18:30
  • 1.23
  • 6.56
  • 9.87
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 10 9 0 1 22:10 27
2. FC BarcelonaBarcelona 10 7 1 2 25:12 22
3. VillarrealVillarreal 10 6 2 2 18:10 20
4. Espaňol BarcelonaEspaňol 10 5 3 2 14:11 18
5. Atlético MadridAtlético 9 4 4 1 16:10 16
6. Real BetisBetis 9 4 4 1 15:10 16
7. Elche CFElche 10 3 5 2 11:10 14
8. Athletic BilbaoBilbao 10 4 2 4 9:10 14
9. GetafeGetafe 10 4 2 4 10:12 14
10. Sevilla FCSevilla 10 4 1 5 17:16 13
11. Deportivo AlavésAlavés 9 3 3 3 9:8 12
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 9 3 2 4 11:10 11
13. OsasunaOsasuna 9 3 1 5 7:9 10
14. Real SociedadReal Sociedad 10 2 3 5 10:14 9
15. Levante UDLevante 10 2 3 5 14:18 9
16. MallorcaMallorca 10 2 3 5 11:15 9
17. ValenciaValencia 10 2 3 5 10:16 9
18. Celta VigoCelta Vigo 9 0 7 2 8:11 7
19. Real OviedoOviedo 10 2 1 7 7:19 7
20. GironaGirona 10 1 4 5 9:22 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Plzeň - Baník 1:0, po dvaceti minutách se hlavou trefuje Adu

Sledujeme online

První domácí zápas na lavičce plzeňských fotbalistů čeká trenéra Martina Hyského. Jeho svěřenci hrají ve 13. kole s Baníkem Ostrava, utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  18:55

Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů

Fotbalisté Realu Madrid v 10. kole španělské ligy porazili Barcelonu 2:1 a ovládli El Clásico. V čele tabulky navýšili náskok před rivalem na pět bodů a potvrdili formu z posledních týdnů. Svěřenci...

26. října 2025  18:44

Zbrojovka zdolala Vlašim, rozhodl Kaká. Žižkov nestačil na rezervu Sparty

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve 14. kole druhé ligy zvítězili 1:0 ve Vlašimi a v čele tabulky mají tříbodový náskok na druhé Táborsko. Žižkov podlehl 0:2 Spartě B a nevyužil šanci posunout se na třetí...

26. října 2025  12:50,  aktualizováno  18:37

ONLINE: Arsenal si upevnil vedení, Krejčího asistence Wolves nestačila. Hrají Spurs

Sledujeme online

Ladislav Krejčí si v utkání devátého kola anglické Premier League připsal asistenci, ale fotbalisté Wolverhamptonu po gólu v nastavení podlehli Burnley 2:3. Arsenal přetlačil Crystal Palace 1:0,...

26. října 2025  14:44,  aktualizováno  18:02

POHLED: Naděje vylétly, hvězdy potřebují zdraví. A český tenis se nemusí bát

Tenisová sezona míří do finále a teprve podruhé od roku 2011, kdy Petru Kvitovou její první wimbledonský titul vystřelil na pozici světové dvojky, nebude na konci roku žádná Češka v elitní desítce...

26. října 2025  17:50

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou...

26. října 2025  17:50

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

26. října 2025  15:57,  aktualizováno  16:23

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

26. října 2025  14:58,  aktualizováno  15:37

Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

Byla by to bezpochyby velká bomba. Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd údajně jedná i s německým trenérem a bývalým útočníkem Jürgenem Klinsmannem, aby na jaře převzal národní tým. S...

26. října 2025  14:24

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

26. října 2025

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

26. října 2025  11:37

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.