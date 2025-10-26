Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů

Real poslal do vedení Mbappé jedenáctým gólem v sezoně. Francouzský útočník skóroval ve čtvrtém El Clásicu za sebou, což za posledních 25 let dokázali jen Ronaldinho a Cristiano Ronaldo.
V zápase mohl zkompletovat hattrick, ale jeden gól mu kvůli ofsajdu zrušil vidoerozhodčí a po změně stran neproměnil penaltu.
Ve 38. minutě vyrovnal López, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut, než Realu vrátil vedení Bellingham. Anglický záložník se trefil do odkryté branky z bezprostřední blízkosti poté, co mu centr Viníciuse přiklepl hlavou stoper Militao.
Ve druhém poločase gól nepadl, v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen barcelonský Pedri.
Barcelona v minulé sezoně proti Realu Madrid dominovala, když ovládla všechna čtyři El Clásica, dvě v lize a dvě v poháru. Nyní obhájce titulu po více než roce a půl s Realem prohrál.
Courtois – Valverde (72. Carvajal), Militão, Huijsen, Á. Carreras – Güler (66. B. Díaz), Tchouaméni, Camavinga, Vinícius Júnior (72. Rodrygo) – Bellingham (90+1. Gonzalo García), Mbappé (90+1. Ceballos).
Szczęsny – Cubarsí (83. Bardghji), Koundé, E. García (74. Araújo), Balde (90+7. G. Martín) – Pedri, de Jong, F. López – Yamal, Torres (75. Casadó), Rashford.
Lunin – Endrick, Alexander-Arnold, Asencio, F. García, Mastantuono, F. Mendy.
Kochen, Aller – Bernal, Torrents, Pedro Fernández, T. Fernández, Espart.
Rozhodčí: Grado – Fernández, Gómez
Počet diváků: 78107
L. Román – Maffeo, Valjent, Raíllo (C), Mojica – Morlanes, S. Costa (73. Llabrés) – Joseph, Darder (61. Torre), Virgili (83. Domènech) – Muriqi (83. Antonio Sánchez).
Ryan – Toljan (73. de la Fuente), Elgezabal, M. Moreno, M. Sánchez – V. García (73. C. Álvarez), Vencedor (88. Morales), Arriaga, P. Martínez (C) (88. Olasagasti) – Etta Eyong, Koyalipou (58. Brugué).
Bergström, Cuéllar – Asano, David López, Mascarell, Morey, Prats, Salhi.
Cuñat – Cabello, Espí, Losada, Matturro, Iván Romero.
Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Sacristán
S. Herrera (C) – Osambela, Catena, Boyomo – Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – Rubén García, Budimir, V. Muñoz.
Radu – Manu Fernández, Aidoo, Alonso – Carreira, Damián Rodríguez, Moriba, Ristić – Jutglà, B. Iglesias (C), Zaragoza.
A. Fernández, Stamatakis – Barja, Becker, I. Benito, Cruz, Raúl García, Herrando, I. Muñoz.
Villar – H. Álvarez, Aspas, F. Beltrán, Cervi, Domínguez, Durán, Lago, Mingueza, M. Román, Sotelo.
Rozhodčí: Hernandez – Perez, Aguilar