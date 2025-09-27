Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Atlético se sice ve 14. minutě dostalo do vedení díky hlavičce Robina Le Normanda, k vysoké výhře před téměř 70 tisíci diváků se ale muselo propracovat po obratu.
Ve 25. minutě totiž vyrovnal hostující kanonýr Kylian Mbappé a jedenáct minut nato poslal z voleje Real do vedení Arda Güler.
Obrat nastartoval v nastavení prvního poločasu hlavou Alexander Sörloth a po přestávce nasměroval Atlético za výhrou dvěma góly Julián Álvarez.
Argentinský mistr světa navázal na středeční hattrick proti Villarrealu proměněnou penaltou za Gülerův faul a poté krásně zakroutil přes zeď přímý kop. Vítězství svěřenců trenéra Diega Simeoneho pečetil v nastavení z brejku Antoine Griezmann.
Po rozpačitém startu do sezony se Atlético díky třetí výhře ze čtyř zápasů posunulo na čtvrté místo tabulky.
14. Le Normand
45+3. Sørloth
52. Julián Álvarez
63. Julián Álvarez
90+3. Griezmann
25. Mbappé
36. Güler
Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (83. Galán) – Simeone (90+2. Baena), Barrios, Koke (C), N. González (83. Griezmann) – Sørloth (67. Gallagher), Julián Álvarez (90+2. N. Molina).
Courtois – Carvajal (C) (59. Camavinga), Militão (46. Asencio), Huijsen (89. Gonzalo García), Á. Carreras – Güler (59. Mastantuono), Valverde, Tchouaméni, Vinícius Júnior – Bellingham (70. Rodrygo), Mbappé.
Musso – C. Martín, Pubill, Raspadori, Ruggeri, Zanzi, Kostis.
Lunin, Mestre – Alaba, Ceballos, B. Díaz, Endrick, F. García.
22. Sørloth, 40. N. González, 56. Lenglet, 82. Simeone, 90+6. Gallagher
50. Güler, 58. Asencio, 62. Á. Carreras, 90+6. Mastantuono
Rozhodčí: Alberola Rojas – Rodríguez Moreno, Bueno Mateo
57. J. Iglesias
26. Iván Romero
Soria – J. Iglesias, Abqár, Duarte (46. Femenía), Dakonam (C) (40. Sancris), Davinchi – J. Muñoz (77. Neyou), M. Martín (40. Da Costa), L. Milla, Arambarri – Mayoral (77. Nyom).
Ryan – Toljan, de la Fuente, M. Moreno, M. Sánchez – C. Álvarez (74. Olasagasti), Vencedor (62. P. Martínez), Arriaga (62. Rey), Brugué (C) (74. Koyalipou) – Etta Eyong, Iván Romero (85. Morales).
Letáček – Alexandrov, Bechúša, Kamara, Rico.
Cuñat – Elgezabal, Espí, V. García, Losada, Matturro, Pampín.
9. Dakonam, 35. L. Milla, 41. Abqár, 83. Nyom
15. M. Sánchez, 79. Koyalipou, 90+2. Etta Eyong
Rozhodčí: Ferrer – G. González, D. González
37. Asano
L. Román – Maffeo, Valjent, Raíllo (C), Mojica – Asano, Morlanes, S. Costa, Darder – Domènech, Muriqi.
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Blanco (C) – Vicente, Ibáñez, Aleñá, Rebbáš – Boyé.
Bergström, Cuéllar – Joseph, Lato, Llabrés, David López, Morey, Olaizola, Prats, Salhi, Antonio Sánchez, Torre.
Raúl Fernández, Montero – Calebe, M. Díaz, Guridi, Guevara, T. Martínez, Pinillos, Suárez, Protesoni, Enríquez.
28. Maffeo
22. Otto, 33. Parada