Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Autor: ,
  18:51
Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v tabulce, pokud v neděli jejich největší rival Barcelona porazí San Sebastian.
Útočník Julián Álvarez z Atlétika Madrid slaví svůj gól s Dávidem Hanckem a...

Útočník Julián Álvarez z Atlétika Madrid slaví svůj gól s Dávidem Hanckem a dalšími spoluhráči. | foto: Reuters

Útočník Julián Álvarez z Atlétika Madrid s míčem před Danim Carvajalem z Realu
Útočník Julián Álvarez z Atlétika Madrid oslavuje svůj gól s Kokém.
Útočník Julián Álvarez z Atlétika Madrid se snaží s míčem prosmýknout mezi...
Útočník Alexander Sorloth z Atlétika Madrid právě překonal brankáře Thibauata...
8 fotografií

Atlético se sice ve 14. minutě dostalo do vedení díky hlavičce Robina Le Normanda, k vysoké výhře před téměř 70 tisíci diváků se ale muselo propracovat po obratu.

Ve 25. minutě totiž vyrovnal hostující kanonýr Kylian Mbappé a jedenáct minut nato poslal z voleje Real do vedení Arda Güler.

Útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid se raduje ze svého gólu se spoluhráčem Viniciem Juniorem.

Obrat nastartoval v nastavení prvního poločasu hlavou Alexander Sörloth a po přestávce nasměroval Atlético za výhrou dvěma góly Julián Álvarez.

Argentinský mistr světa navázal na středeční hattrick proti Villarrealu proměněnou penaltou za Gülerův faul a poté krásně zakroutil přes zeď přímý kop. Vítězství svěřenců trenéra Diega Simeoneho pečetil v nastavení z brejku Antoine Griezmann.

Po rozpačitém startu do sezony se Atlético díky třetí výhře ze čtyř zápasů posunulo na čtvrté místo tabulky.

Španělská La Liga
7. kolo 27. 9. 2025 16:15
Atlético Madrid Atlético Madrid : Real Madrid Real Madrid 5:2 (2:2)
Góly:
14. Le Normand
45+3. Sørloth
52. Julián Álvarez
63. Julián Álvarez
90+3. Griezmann
Góly:
25. Mbappé
36. Güler
Sestavy:
Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (83. Galán) – Simeone (90+2. Baena), Barrios, Koke (C), N. González (83. Griezmann) – Sørloth (67. Gallagher), Julián Álvarez (90+2. N. Molina).
Sestavy:
Courtois – Carvajal (C) (59. Camavinga), Militão (46. Asencio), Huijsen (89. Gonzalo García), Á. Carreras – Güler (59. Mastantuono), Valverde, Tchouaméni, Vinícius Júnior – Bellingham (70. Rodrygo), Mbappé.
Náhradníci:
Musso – C. Martín, Pubill, Raspadori, Ruggeri, Zanzi, Kostis.
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Alaba, Ceballos, B. Díaz, Endrick, F. García.
Žluté karty:
22. Sørloth, 40. N. González, 56. Lenglet, 82. Simeone, 90+6. Gallagher
Žluté karty:
50. Güler, 58. Asencio, 62. Á. Carreras, 90+6. Mastantuono

Rozhodčí: Alberola Rojas – Rodríguez Moreno, Bueno Mateo

Španělská La Liga
7. kolo 27. 9. 2025 14:00
Getafe Getafe : Levante UD Levante UD 1:1 (0:1)
Góly:
57. J. Iglesias
Góly:
26. Iván Romero
Sestavy:
Soria – J. Iglesias, Abqár, Duarte (46. Femenía), Dakonam (C) (40. Sancris), Davinchi – J. Muñoz (77. Neyou), M. Martín (40. Da Costa), L. Milla, Arambarri – Mayoral (77. Nyom).
Sestavy:
Ryan – Toljan, de la Fuente, M. Moreno, M. Sánchez – C. Álvarez (74. Olasagasti), Vencedor (62. P. Martínez), Arriaga (62. Rey), Brugué (C) (74. Koyalipou) – Etta Eyong, Iván Romero (85. Morales).
Náhradníci:
Letáček – Alexandrov, Bechúša, Kamara, Rico.
Náhradníci:
Cuñat – Elgezabal, Espí, V. García, Losada, Matturro, Pampín.
Žluté karty:
9. Dakonam, 35. L. Milla, 41. Abqár, 83. Nyom
Žluté karty:
15. M. Sánchez, 79. Koyalipou, 90+2. Etta Eyong

Rozhodčí: Ferrer – G. González, D. González

Španělská La Liga
7. kolo 27. 9. 2025 18:30
zápas probíhá
Mallorca Mallorca : Deportivo Alavés Deportivo Alavés 1:0 (-:-)
Góly:
37. Asano
Góly:
Sestavy:
L. Román – Maffeo, Valjent, Raíllo (C), Mojica – Asano, Morlanes, S. Costa, Darder – Domènech, Muriqi.
Sestavy:
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Blanco (C) – Vicente, Ibáñez, Aleñá, Rebbáš – Boyé.
Náhradníci:
Bergström, Cuéllar – Joseph, Lato, Llabrés, David López, Morey, Olaizola, Prats, Salhi, Antonio Sánchez, Torre.
Náhradníci:
Raúl Fernández, Montero – Calebe, M. Díaz, Guridi, Guevara, T. Martínez, Pinillos, Suárez, Protesoni, Enríquez.
Žluté karty:
28. Maffeo
Žluté karty:
22. Otto, 33. Parada
Španělská La Liga
7. kolo 27. 9. 2025 21:00
Villarreal Villarreal : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Villarreal vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
27.9. 21:00
  • 2.12
  • 3.34
  • 3.90
Rayo Vallecano vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
28.9. 14:00
  • 2.07
  • 3.22
  • 3.67
Elche CF vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
28.9. 16:15
  • 2.82
  • 3.10
  • 2.57
FC Barcelona vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
28.9. 18:30
  • 1.30
  • 5.70
  • 8.42
Real Betis vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
28.9. 21:00
  • 1.78
  • 3.68
  • 4.38
Valencia vs. Real Oviedo //www.idnes.cz/sport
29.9. 21:00
  • 1.69
  • 3.73
  • 5.38

8. kolo

Osasuna vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
3.10. 21:00
  • 2.28
  • 2.83
  • 3.60
Real Oviedo vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
4.10. 14:00
  • 2.40
  • 3.35
  • 2.84
Girona vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:15
  • 2.31
  • 3.36
  • 2.97
Athletic Bilbao vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
4.10. 18:30
  • 1.53
  • 3.98
  • 6.23
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 7 6 0 1 16:8 18
2. FC BarcelonaBarcelona 6 5 1 0 19:4 16
3. VillarrealVillarreal 6 4 1 1 12:5 13
4. Atlético MadridAtlético 7 3 3 1 14:9 12
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 7 3 3 1 10:9 12
6. GetafeGetafe 7 3 2 2 8:9 11
7. Elche CFElche 6 2 4 0 8:5 10
8. Athletic BilbaoBilbao 6 3 1 2 7:7 10
9. Real BetisBetis 6 2 3 1 9:7 9
10. Deportivo AlavésAlavés 6 2 2 2 6:6 8
11. ValenciaValencia 6 2 2 2 8:10 8
12. Sevilla FCSevilla 6 2 1 3 10:10 7
13. OsasunaOsasuna 6 2 1 3 5:5 7
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 1 2 3 7:9 5
15. Celta VigoCelta Vigo 6 0 5 1 5:7 5
16. Levante UDLevante 7 1 2 4 11:14 5
17. Real SociedadReal Sociedad 6 1 2 3 6:9 5
18. Real OviedoOviedo 6 1 0 5 2:11 3
19. GironaGirona 7 0 3 4 3:16 3
20. MallorcaMallorca 6 0 2 4 5:11 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

Za postranní čárou chytil odkopnutý míč a vyčítavě se podíval na hráče. V závěru zápasu to byla ve výkonu mužstva jen drobná nesrovnalost, kterou trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske ve šlágru...

27. září 2025  18:59

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51

ONLINE: Hradec - Liberec 2:1, Vlkanova nádhernou šajtlí vrací domácím vedení

Sledujeme online

Souboj sousedů v tabulce, kterým se v poslední době celkem daří. A vítěz se vydá do její první poloviny. Fotbalisté Hradce Králové v 10. kole Chance ligy hostí Slovan Liberec, duel můžete od 18.00...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno 

Nový kouč pro Součka a Dioufa. Potter končí, West Ham přebírá Espírito Santo

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček má ve West Hamu nového trenéra. Londýnský klub kvůli špatným výsledkům odvolal anglického kouče Grahama Pottera a o několik hodin později v...

27. září 2025  12:15,  aktualizováno  16:16

ONLINE: Liverpool našel přemožitele, padl United i Chelsea. City dali pětku Burnley

Sledujeme online

Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program otevřel Brentford výhrou 3:1 nad Manchesterem United. První ztrátu v novém ročníku zaznamenal Liverpool, který gólem v závěru...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  16:14

Slovácko - Karviná 1:2, bezzubým domácím nepomohla ani téměř hodinová přesilovka

Fotbalisté Slovácka natáhli čekání na ligovou výhru už na pět zápasů. V sobotu doma předvedli špatný výkon a s taktéž trápící se Karvinou padli 1:2. Domácí přitom hráli od 35. minuty proti deseti,...

27. září 2025  14:44

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího...

27. září 2025

Záchrana i skvělý start, přesto vyhazov. Některým lidem to bylo málo, divil se Nečas

Na začátku roku převzal fotbalisty České Lípy v kritické situaci, ale pod jeho vedením se ve třetí lize bez potíží zachránili. V nové sezoně přivedl kouč Radim Nečas tým Arsenalu k šesti výhrám v...

27. září 2025  7:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hráče před derby šetřit nebudeme, řekl po Dukle Trpišovský. Chyběl mu třetí gól

Téma virózy, která aktuálně trápí fotbalovou Slavii, komentoval s humorem. „Už to prodělala většina mužstva a celý realizák. Vidíte, že teď tady sedí asi třetí tiskový mluvčí, takže to možná všichni...

27. září 2025  6:59

Sparťanský lídr Uchenna a jeho svět: Já a kněz? Bůh měl jiný plán

Premium

Na začátku roku to vypadalo jako čistý risk. Padesát milionů za chlapa, který v lize odkopal čtrnáct zápasů? A to se jako fakt vyplatí? Teď už se zdá, že se fotbalová Sparta nesekla.

27. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.