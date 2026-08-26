Real zvládl pod Mourinhem i druhý ligový duel, Mbappé řídil vítězství hattrickem

Mbappé se při Mourinhově obnovené domácí premiéře trefoval v pravidelných intervalech ve 40., 60. a 80. minutě.
Mistr světa z roku 2018 se nejprve prosadil levačkou, poté skóroval pravou nohou po narážečce s Judem Bellinghamem.
Ten v 67. minutě předložil ideální přihrávku Viníciusovi před prázdnou branku, výsledek završil rozjetý Mbappé jemným obloučkem levačkou právě po Brazilcově nahrávce.
Za Real Sociedad vyrovnal krátce před přestávkou po šťastném odrazu míče Luka Sučič, ale v druhé půli se už hosté neprosadili. S madridským velkoklubem prohráli posedmé za sebou.
40. Mbappé
60. Mbappé
68. Vinícius Júnior
80. Mbappé
44. Sučić
Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Á. Carreras (46. Cucurella) – Silva (86. Espí), Valverde (C) – Güler (78. B. Díaz), Bellingham (78. Camavinga), Vinícius Júnior (85. Diomande) – Mbappé.
Remiro – Aramburu (57. Zubeldia), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (66. Soler), Turrientes – Kubo (74. Guedes), Sučić, Ochieng (66. Barrenetxea) – Oyarzabal (C) (57. Óskarsson).
Lunin, Mestre – Alexander-Arnold, Cestero, Ciria, Rivas, Rüdiger.
Marrero – Aguirre, Lebarbier, Marchal, A. Muñoz, Pacheco, Zacharjan.
10. Á. Carreras, 73. Konaté, 90+4. Camavinga
31. Y. Herrera, 45+2. Aramburu, 71. Beitia
Rozhodčí: Busquets – Camacho, González
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