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Real zvládl pod Mourinhem i druhý ligový duel, Mbappé řídil vítězství hattrickem

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  23:21

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Kylian Mbappé završuje hattrick v utkání s Realem Sociedad. | foto: Manu FernandezAP

Real Madrid zvládl i druhý soutěžní zápas pod vedením Josého Mourinha. V dohrávce 1. kola španělské ligy porazil Real Sociedad hladce 4:1. Hattrickem se blýskl francouzský kanonýr Kylian Mbappé, skóroval i brazilský fotbalista Vinícus Júnior.

Mbappé se při Mourinhově obnovené domácí premiéře trefoval v pravidelných intervalech ve 40., 60. a 80. minutě.

Mistr světa z roku 2018 se nejprve prosadil levačkou, poté skóroval pravou nohou po narážečce s Judem Bellinghamem.

Kylian Mbappé se raduje z gólu proti Realu Sociedad.

Ten v 67. minutě předložil ideální přihrávku Viníciusovi před prázdnou branku, výsledek završil rozjetý Mbappé jemným obloučkem levačkou právě po Brazilcově nahrávce.

Za Real Sociedad vyrovnal krátce před přestávkou po šťastném odrazu míče Luka Sučič, ale v druhé půli se už hosté neprosadili. S madridským velkoklubem prohráli posedmé za sebou.

Španělská La Liga
1. kolo 26. 8. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Real Sociedad Real Sociedad 4:1 (1:1)
Góly:
40. Mbappé
60. Mbappé
68. Vinícius Júnior
80. Mbappé
Góly:
44. Sučić
Sestavy:
Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Á. Carreras (46. Cucurella) – Silva (86. Espí), Valverde (C) – Güler (78. B. Díaz), Bellingham (78. Camavinga), Vinícius Júnior (85. Diomande) – Mbappé.
Sestavy:
Remiro – Aramburu (57. Zubeldia), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (66. Soler), Turrientes – Kubo (74. Guedes), Sučić, Ochieng (66. Barrenetxea) – Oyarzabal (C) (57. Óskarsson).
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Alexander-Arnold, Cestero, Ciria, Rivas, Rüdiger.
Náhradníci:
Marrero – Aguirre, Lebarbier, Marchal, A. Muñoz, Pacheco, Zacharjan.
Žluté karty:
10. Á. Carreras, 73. Konaté, 90+4. Camavinga
Žluté karty:
31. Y. Herrera, 45+2. Aramburu, 71. Beitia

Rozhodčí: Busquets – Camacho, González

Počet diváků: 72226

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1. kolo

Celta Vigo vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:30
  • 2.04
  • 3.43
  • 3.80
FC Barcelona vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.27
  • 6.41
  • 10.80

3. kolo

Racing Santander vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:00
  • 2.09
  • 3.61
  • 3.44
Deportivo Alavés vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
28.8. 21:30
  • 3.10
  • 3.54
  • 2.27
Levante UD vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
29.8. 17:00
  • 3.38
  • 3.46
  • 2.18
Real Sociedad vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
29.8. 19:00
  • 1.87
  • 3.74
  • 4.14
Sevilla FC vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
29.8. 21:30
  • 3.58
  • 3.45
  • 2.10
Real Madrid vs. Málaga CF //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:00
  • 1.16
  • 8.47
  • 16.00
Deportivo de A Coruňa vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
30.8. 19:30
  • 2.66
  • 3.01
  • 2.96
Celta Vigo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
30.8. 21:30
  • 2.41
  • 3.25
  • 3.09
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:2 6
2. Sevilla FCSevilla 2 2 0 0 5:2 6
3. Real BetisBetis 2 2 0 0 2:0 6
4. Deportivo AlavésAlavés 2 1 1 0 4:1 4
5. Atlético MadridAtlético 2 1 1 0 4:2 4
6. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:0 3
7. Espaňol BarcelonaEspaňol 2 1 0 1 4:2 3
8. GetafeGetafe 2 1 0 1 1:3 3
9. VillarrealVillarreal 2 0 2 0 4:4 2
10. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 2 0 2 0 2:2 2
11. Celta VigoCelta Vigo 1 0 1 0 0:0 1
12. OsasunaOsasuna 1 0 1 0 0:0 1
13. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 0 1 1 2:3 1
14. Racing SantanderSantander 2 0 1 1 2:3 1
15. ValenciaValencia 2 0 1 1 0:1 1
16. Málaga CFMálaga 2 0 1 1 1:3 1
17. Levante UDLevante 2 0 1 1 0:3 1
18. Elche CFElche 2 0 1 1 1:6 1
19. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 1:3 0
20. Real SociedadReal Sociedad 2 0 0 2 1:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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