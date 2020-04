Když se nedohraje, platí aktuální pořadí. Atlético by bylo bez Ligy mistrů

Španělský šampion z roku 2014, který za posledních sedm sezon neskončil v La Lize hůř než třetí. V předchozích dvou sezonách byl druhý.

Finalista Ligy mistrů z roku 2016, pravidelný účastník, který v prestižní soutěži za posledních dvanáct ročníků chyběl jen třikrát.

A letos v březnu, ještě než se soutěže kvůli šíření koronaviru přerušily, vyřadil v osmifinále obhájce trofeje Liverpool.

A teď verdiktem od stolu může být bez Champions League. O účasti v příštím ročníku evropských pohárů rozhodlo vedení španělského svazu. Pokud se soutěž dohrát nezvládne, platí aktuální pořadí.

„Je to nepřijatelné rozhodnutí,“ zlobí se představitelé Atlética.

Do Ligy mistrů by vedle Barcelony a Realu Madrid postoupily také třetí Sevilla a čtvrtý San Sebastian. Páté Getafe by mělo jistou účast v základní skupině Evropské ligy, a šesté Atlético by muselo dokonce do 2. kvalifikačního předkola.

Zbývající účastnické místo by určilo případné finále Španělského poháru, do kterého se probili baskičtí rivalové Bilbao a San Sebastian. V případě zisku trofeje ho obsadí aktuálně desáté Bilbao, jinak do Evropské ligy projde sedmá Valencie.

„Chtěli jsme být připraveni na variantu, že se liga nedohraje a UEFA po nás bude chtít jména účastníků pro novou sezonu evropských pohárů,“ prohlásil generální sekretář svazu Andreu Camps. „Proto jsme rozhodli o plánu pro tu extrémní situaci. Aby kluby měly jasno, jaký by byl scénář.“

Plán platí i pro případ, že by soutěž byla ukončena i poté, kdy by se znovu rozehrála.

Španělské rozhodnutí je však hodně předčasné. I kdyby se soutěž nedohrála, návod pro obsazení pohárových míst by měla dát sama Evropská fotbalová unie (UEFA).

Jak by to udělali například v Česku, když mužstva nemají odehrán ani stejný počet zápasů?

Pokud by to však UEFA nechala na národních asociacích, Atlético Madrid by se dostalo do obrovských problémů.

Jeho rozpočet je z části postaven na bonusech z Ligy mistrů. V letošním ročníku klub už vydělal 77 milionů eur, což jsou v přepočtu víc než dvě miliardy korun. Navíc je pořád ve hře o další prémie.

V Evropské lize jsou výdělky mnohem nižší. Když ji před dvěma lety Atlético celou vyhrálo, získalo jen 16 milionů eur (420 milionů korun).

Muselo by se uskromnit, zřejmě by došlo na prodej nejdražších hráčů, opory by neudrželo a tím pádem ani výkonnost, která ho zdobila. Vždyť v posledních dvou ročnících ligy skončilo před Realem...

Pokud by nakonec tabulka po 27 kolech byla konečná a zbylých jedenáct zápasů by se nehrálo, pro Atlético by to bylo o to víc k naštvání, že mezi kluby na třetím a až šestém místě jsou minimální bodové rozdíly. Na třetí Sevillu ztrácí jen dva body, na čtvrté Getafe bod.

O příčku zaručující účast v Lize mistrů přišlo v posledních třech kolech, kdy uhrálo pět bodů, o bod méně než právě San Sebastian a o dva než Sevilla.