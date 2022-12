Atlético Madrid díky gólům Félixe a Moraty porazilo poslední Elche

Atléticu se dlouho nedařilo prosadit proti houževnaté obraně Elche, nadějnou příležitost měli v úvodním dějství Félix a Morata, oba útočníci ale pálili mimo tři tyče. V nastavení první půle se do samostatného úniku dostal Morata, kterého těsně před vápnem nedovoleně zastavil kapitán Elche Verdu a dostal červenou kartu. Z následného přímého kopu střílel Félix pouze do zdi.

Krátce po začátku druhé půle se síly na hřišti vyrovnaly, obránce Atlética Hermoso obdržel během tří minut dvě žluté karty a byl vyloučen. V 56. minutě se „Atleti“ konečně prosadili, centr Llorenteho se dostal ke Griezmannovi, který pohotově našel Félixe, jenž otevřen skóre zápasu. Čtvrthodiny před koncem základní hrací doby přidal druhý gól Morata.

Elche mohlo v závěru alespoň korigovat skóre, Oblak ale skvěle zasáhl. Nastavení odehráli hosté v devíti, jelikož byl v 90. minutě vyloučen Quina. Elche jako jediný tým stále čeká na ligovou výhru, se čtyřmi body je na posledním místě.

Vallecano šlo v Gironě do vedení již ve druhé minutě, když domácí obránce Gutiérrez poslal nešťastně zpětnou hlavičkou hostujícího Camella do samostatného úniku, který španělský útočník zakončil přesně. Girona se vrátila do zápasu po půlhodině hry, kdy Castellanos proměnil pokutový kop.

V 62. minutě vrátil Vallecanu vedení Palazón prudkou střelou z hranice vápna. O dvanáct minut později byla nařízena druhá penalta pro Gironu, kterou proměnil Sáiz. V úplném závěru mohla Girona dokončit obrat, branka v šesté minutě nastavení však byla odvolána kvůli ofsajdu. Rayo Vallecano neprohrálo posledních sedm ligových utkání, což je nejlepší série tohoto madridského týmu od února 2016.

Athletic Bilbao je třetím nejproduktivnějším týmem v La Lize, v Seville však baskický tým střeleckou formu nepotvrdil a nezaznamenal ani střelu na branku. Velké šance ke skórování měl Betis, všechny pokusy ale skončily na výborně chytajícím Simónovi. Oba celky mají po vzájemném zápasu 25 bodů, Bilbao je díky lepšímu skóre na pátém místě, Betis je šestý.

Španělská fotbalová liga - 15. kolo: Girona - Vallecano 2:2 (34. Castellanos z pen., 75. Sáiz z pen. - 2. Camello, 62. Palazón), Betis Sevilla - Bilbao 0:0, Atlético Madrid - Elche 2:0 (56. Félix, 74. Morata).

Atlético Madrid : Elche CF 2:0 (0:0) Góly:

56. Félix

74. Morata Góly:

Sestavy:

Oblak (C) – Llorente, Savić, J. Giménez, Hermoso, Carrasco (58. Reguilón) – Barrios (79. Koke), Kondogbia, Griezmann (79. Saúl) – Félix (66. Lemar), Morata. Sestavy:

Badía – D. González, Verdú (C), Bigas – Palacios (83. Morente), Mascarell, Guti (82. Quina), Clerc – Martí (69. Ponce), Boyé (69. Collado), P. Milla (82. Fidel). Náhradníci:

Gomis Aleman, Grbić – Correa, Diez, Felipe, Reinildo, C. Martín, Gismera. Náhradníci:

Werner, J. Navarro – Alfaro, Roco, Carle. Soler, Cocca. Žluté karty:

50. Hermoso, 76. Barrios Žluté karty:

49. Martí, 80. Collado, 86. Quina Červené karty:

53. Hermoso Červené karty:

45+1. Verdú, 90. Quina Rozhodčí: Cuadra – De Francisco, Tresaco

Real Betis : Athletic Bilbao 0:0 (0:0) Sestavy:

R. Silva – Sabaly (85. Ruibal), L. Felipe, Garreta, Á. Moreno – Guardado, Carvalho – Henrique (85. Joaquín), Fékir, Canales (78. Juanmi) – B. Iglesias (67. José). Sestavy:

Simón – de Marcos, Vivian, Yeray, Berchiche – D. García (72. Zarraga), Vesga – I. Williams (72. Berenguer), Sancet (68. Muniain), N. Williams – Guruzeta (72. R. García). Náhradníci:

Bravo – Rodri, Loren, Montoya, Ruiz, Miranda. Náhradníci:

Agirrezabala – I. Martínez, Villalibre, Lekue, Paredes, Vencedor, Capa, Balenziaga. Žluté karty:

87. Joaquín Žluté karty:

55. Vesga, 83. Zarraga, 87. Berchiche, 90+4. Vivian Červené karty:

90+5. L. Felipe Červené karty:



Girona FC : Rayo Vallecano 2:2 (1:1) Góly:

34. Castellanos

75. Sáiz Góly:

2. Camello

62. Palazón Sestavy:

Gazzaniga – A. Martínez, Bueno, Da. López, Gutiérrez – Romeu – Couto (71. V. Fernández), I. Martín (71. Sáiz), A. García (C), Riquelme (71. Villa) – Castellanos (79. Stuani). Sestavy:

Dimitrievski – Balliu, Lejeune, Mumin, Fran García – Ciss, Comesaña (79. Falcao) – Palazón, Trejo (C) (62. U. López), Álvaro García (90+1. Chavarria) – Camello (90+1. Mendez). Náhradníci:

Fuidias, Carlos – Farres del Castillo, B. García, Y. Herrera, Roca, M. Vallejo, Terrats. Náhradníci:

D. López I – Bébé, M. Hernández, Andr. Martín, P. Muñoz, J. Pozo, Saveljich, M. Suárez. Žluté karty:

12. A. Martínez, 77. Romeu, 80. Stuani Žluté karty:

74. Palazón, 86. Falcao Rozhodčí: Jorge Figueroa – Álvaro Carreño, Aitor Villate Počet diváků: 11451